УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10608 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
2 611 37

Орбан про заліт дронів РФ до Польщі: Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки в ній по вуха"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є неприйнятним, однак такий інцидент був передбачуваним.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossut, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100% солідарні з ними", - зазначив Орбан. Він додав, що Угорщина повинна чітко реагувати на будь-яке порушення суверенітету Польщі.

Прем’єр наголосив, що Польща є історичним союзником і "справжнім другом" Угорщини, незалежно від політичних розбіжностей. Водночас він визнав, що подібні випадки були очікуваними: "Інцидент, що стався в середу, є притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".

Орбан зауважив, що загроза війни неминуча, адже це могло трапитися не лише у Польщі, але й в Угорщині. При цьому він підкреслив, що його країна намагається зберігати дистанцію від війни, тоді як "поляки в ній по вуха".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ була навмисною, у нас є факти та докази, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою

Автор: 

Польща (8897) Орбан Віктор (630)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
...а "орбан" по вуха в лайні...
показати весь коментар
12.09.2025 11:30 Відповісти
+10
Так... "Різниця" Є... Польща "по вуха у війні - а Угорщина - В ГІМНІ... Орбанівському...
показати весь коментар
12.09.2025 11:33 Відповісти
+9
Вугорщині повезло що вона на відміну від Польщі не має спільних кордонів з Сосією. Інакше не тільки дрони а вже кацапські танки каталися по Будапешту. Да і то на Вугорщину вже залітали і дрони і ракети. Тільки московська жаба ОРбан зробив вигляд що нічого не трапилось
показати весь коментар
12.09.2025 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...а "орбан" по вуха в лайні...
показати весь коментар
12.09.2025 11:30 Відповісти
Орбан - продажна тварюка і холуй кремля і це все пояснює
твою дистанцію від війни кацапів проти Украіни !!
Тобі і твоєму продажному правлінню Угорщиною ,
скоро кінець і тікатимеш с.... ка , до кацапстану !!
показати весь коментар
12.09.2025 12:11 Відповісти
По гланди в дупі у куйла
показати весь коментар
12.09.2025 12:21 Відповісти
Чекаємо коли до ує...на залетить!!! Запасаємось поп-корном.
показати весь коментар
12.09.2025 11:31 Відповісти
Не чекайте. Не залетить. Вони ж намагаються грати на контрасті. Ось обран лиже ***** сраку і туди не летить. Тож на наступних виборах вибирайте тих, хто готовий лизати сраку кацапам. На українських виборцях це спрацювало аж бігом. То чого має не спрацювати на європейських? Війну ніхоче ніхто. Так само як ніхто не вчить історію...
показати весь коментар
12.09.2025 11:58 Відповісти
дружбан ***** опустил тампона
показати весь коментар
12.09.2025 11:32 Відповісти
Ти не дистанцію зберігаєш, довбню, ти гадиш всім оточуючим на замовлення свого хазяїна - ху#ла.
показати весь коментар
12.09.2025 11:32 Відповісти
Вугорщині повезло що вона на відміну від Польщі не має спільних кордонів з Сосією. Інакше не тільки дрони а вже кацапські танки каталися по Будапешту. Да і то на Вугорщину вже залітали і дрони і ракети. Тільки московська жаба ОРбан зробив вигляд що нічого не трапилось
показати весь коментар
12.09.2025 11:33 Відповісти
Згоден з Вами - була-б бульбашия№2.
показати весь коментар
12.09.2025 11:52 Відповісти
Цікава відпоаідь поляків цьому уйобкінутому мудаку. Як шо вона буде.
показати весь коментар
12.09.2025 11:33 Відповісти
вже була. Нижче навів.
показати весь коментар
12.09.2025 11:39 Відповісти
Так... "Різниця" Є... Польща "по вуха у війні - а Угорщина - В ГІМНІ... Орбанівському...
показати весь коментар
12.09.2025 11:33 Відповісти
Вітя намагається сказати що він послушний підсвинок пуйла, тому й дрони не летять в країну.
показати весь коментар
12.09.2025 11:35 Відповісти
не факт, ***** упир непередбачуваний, може для балансу й по мадярщині влупити, а потім усе спихувати на Украінців
показати весь коментар
12.09.2025 11:37 Відповісти
вітя орбан чітко відпрацьовує за методичкою *****
показати весь коментар
12.09.2025 11:34 Відповісти
Ну давай Вітьок розкажи як буде виглядати карта Польщі.
показати весь коментар
12.09.2025 11:34 Відповісти
Коли там вже вибори на Угорщині? Достатньо вже орбанівського трешу "по вуха".
показати весь коментар
12.09.2025 11:35 Відповісти
Газ нафта - Орбан за газ і матір рідную продасть
показати весь коментар
12.09.2025 11:37 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/18763 Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил солидарность с Польшей в связи с нарушением её территориальной целостности. В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал его слезть с забора (то есть прекратить занимать позицию стороннего наблюдателя), разблокировать распределение средств ЕС на оборону, ввести санкции против России и снять вето на вступление Украины в ЕС.

Орбан: Венгрия выражает полную солидарность с Польшей в связи с инцидентом с дронами. Нарушение польской территориальной целостности недопустимо. Этот инцидент показывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. <...>

Сикорский: Нет, Виктор. Этот инцидент показывает, что тебе нужно слезть с забора и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать распределение средств ЕС на оборону, одобрить более жёсткие санкции против агрессора и снять своё вето с начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
показати весь коментар
12.09.2025 11:38 Відповісти
Орбан лукавить, ніяку дистанцію не зберігає, він знаходиться на протилежному боці лінії фронту.
показати весь коментар
12.09.2025 11:38 Відповісти
"Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні" в гівні "по вуха"
показати весь коментар
12.09.2025 11:38 Відповісти
Орбан по вуха в дупі у путлера.
показати весь коментар
12.09.2025 11:38 Відповісти
хто не по ауха у війні, тот по шию у дупі пуцина, а там орбану так харашо, гівно перевірене лікарями, жується швидко, як маріхуана
показати весь коментар
12.09.2025 11:42 Відповісти
Жирний натяк, що "краще" бути путінським сраколизом...
показати весь коментар
12.09.2025 11:43 Відповісти
На 100 відсотків з поляками....І на 1000 відсотків з нашей!!! По вуха!!
показати весь коментар
12.09.2025 11:45 Відповісти
Польша показала что они настоящие друзья и хорошие соседи,а это недоразумение орбан,подложил свой народ под путина и очень скоро пожалеет об этом, когда беспилотники полетят над Венгрией никто не захочет вмешиваться, так что жди орбушка
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
Угорщина зберігає дистанцію до здорового глузду, людяності та солідарності.
показати весь коментар
12.09.2025 11:51 Відповісти
Жаба захлинись своїм лайном, ***********... Мадяри патологічні чмошники, як колись гітлеру сосали зараз кацпам
показати весь коментар
12.09.2025 11:53 Відповісти
цікаво коли ви були історичними союзниками ? коли разом з Гітлером окопували Польщу ?
показати весь коментар
12.09.2025 11:57 Відповісти
орбан якщо запланував угорську область рф то він діє саме так.
Зате без війни.
показати весь коментар
12.09.2025 12:01 Відповісти
Скільки ж казкових та корисних довбойобіа у світі....
показати весь коментар
12.09.2025 12:18 Відповісти
В 1941-ом нужно было зберигать, **** фашистская.
показати весь коментар
12.09.2025 12:20 Відповісти
Це не поляки по вуха у війні, це яйця путіна у тебе по гланди, урод
показати весь коментар
12.09.2025 12:24 Відповісти
Яку ще дистанцію? Угорщина на стороні фашистів-загарбників, по вуха, як і у другу світову.
показати весь коментар
12.09.2025 12:35 Відповісти
Почекай,******,до тебе теж прилетить,будеш Україну звинувачувати.Скажеш,що треба перестати стріляти,Один вже таке гундосив,тільки не помогло.
показати весь коментар
12.09.2025 12:59 Відповісти
Таких друзей за *** и в музей.
показати весь коментар
12.09.2025 13:28 Відповісти
 
 