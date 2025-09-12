Орбан про заліт дронів РФ до Польщі: Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки в ній по вуха"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі є неприйнятним, однак такий інцидент був передбачуваним.
Про це він сказав в ефірі радіо Kossut, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu.
"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100% солідарні з ними", - зазначив Орбан. Він додав, що Угорщина повинна чітко реагувати на будь-яке порушення суверенітету Польщі.
Прем’єр наголосив, що Польща є історичним союзником і "справжнім другом" Угорщини, незалежно від політичних розбіжностей. Водночас він визнав, що подібні випадки були очікуваними: "Інцидент, що стався в середу, є притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".
Орбан зауважив, що загроза війни неминуча, адже це могло трапитися не лише у Польщі, але й в Угорщині. При цьому він підкреслив, що його країна намагається зберігати дистанцію від війни, тоді як "поляки в ній по вуха".
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
Орбан: Венгрия выражает полную солидарность с Польшей в связи с инцидентом с дронами. Нарушение польской территориальной целостности недопустимо. Этот инцидент показывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. <...>
Сикорский: Нет, Виктор. Этот инцидент показывает, что тебе нужно слезть с забора и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать распределение средств ЕС на оборону, одобрить более жёсткие санкции против агрессора и снять своё вето с начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
