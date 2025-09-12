Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намаганні "втягнути" ЄС у війну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, звинувативши її у намаганні "втягнути" країни ЄС у війну.
Про це він заявив під час ефіру на радіо Kossut, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu.
Коментуючи промову фон дер Ляєн про стан Євросоюзу, Орбан заявив: "Ми страждаємо від негативних наслідків війни вже три з половиною роки, хоча ми не маємо до неї жодного відношення". За його словами, "джентльмени і леді на Заході хочуть втягнути нас у цю війну за шию, і цьому треба чинити опір".
Угорський прем’єр провів історичні паралелі, згадавши, що країна вже двічі була втягнута у війни - Першу та Другу світові. "Ми не хотіли брати участь, але наслідки були жахливими, ми втратили все 20-е століття", - заявив він.
Орбан додав, що саме "політики на кшталт фон дер Ляєн втягнули нас у війни".
тримай свій рубль, російський агенте віктор орбан. Палишся, але хто що зробить?
Це Угорщина не хотіла бути союзником Гітлера в ІІ Світовій?
А в першій Світовій вона взагалі була рівною частиною двоєдиної Австро-Угорської імперії і висунула Сербії ультиматум, яким і почалась І Світова.
А український Моссад має положити цьому край
його діти стали першими сиротами той війни
Як показали події останніх днів, в США з цим трохи простіше.
і нафту
підтримую знищення енергетики у раши , особливо північніше України - нехай змерзнуть на фіг
Ключові злочини та події:
https://www.google.com/search?sca_esv=53569ca3ec5332b8&cs=0&sxsrf=AE3TifOY7fOt1A1X_eR7f0SjkpO9uPIm0Q%3A1757668221800&q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwip-bmv8NKPAxWHVPEDHSQWATgQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAaYoZhbN9dPUb1GYhr4J5PBdcM0kFpO3gP0vf2YaFXZ0T8LjOVwvFKNTMuDoKLOY6TQCdZytWrTwOTTgcARB1NLvykxYiQaBk_QBfSB93Ror0TvEphgUeUnShGHvPo0aWMmPJIbJHoS5BfDpW9W9P1eh9vmBrO4TAkH535gNFOcYA&csui=3 Корюківська трагедія (1-2 березня 1943 року):
Це один з найвідоміших злочинів, скоєний загонами угорської військової жандармерії. В результаті каральної операції у відповідь на дії радянських партизанів, угорці спалили селище та розстріляли майже всіх його мешканців, що призвело до загибелі близько 6700 людей.
«Угорсько-німецька окупація» Чернігівщини (1941-1943):
Угорські військові були союзниками німців і під час своєї присутності на Чернігівщині скоїли численні злочини, включаючи масові вбивства, тортури та викрадення людей до Німеччини для примусової праці.
Викрадення та примусове вивезення до Німеччини:
Як мінімум 12 139 цивільних мешканців Чернігівщини були вивезені в рабство до Німеччини внаслідок дій угорських військ.
Наслідки:
Жертвами цих дій стали десятки тисяч мирних жителів на окупованих територіях.Після війни існували документи, які свідчили про угорсько-німецьку окупацію та злочини, проте згодом акцент змістився на німецьку окупацію.
Не подобається - на вихід із ЄС та НАТО!
Погано тільки, що не на кожен подібний висер Орбана вони реагують.
Это не провокация и не втягивание в войну.
Орбан прекрасно знает, что нападение на одну из стран НАТО, это уже объявление войны напавшим.
Так кто втягивает ЕС и НАТО в войну?
Орбан дурак или сидит на зарплате у пуйла?
Хотя может и то, и другое, вытекающее друг из друга.