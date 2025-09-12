Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намаганні "втягнути" ЄС у війну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, звинувативши її у намаганні "втягнути" країни ЄС у війну.

Про це він заявив під час ефіру на радіо Kossut, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu.

Коментуючи промову фон дер Ляєн про стан Євросоюзу, Орбан заявив: "Ми страждаємо від негативних наслідків війни вже три з половиною роки, хоча ми не маємо до неї жодного відношення". За його словами, "джентльмени і леді на Заході хочуть втягнути нас у цю війну за шию, і цьому треба чинити опір".

Угорський прем’єр провів історичні паралелі, згадавши, що країна вже двічі була втягнута у війни - Першу та Другу світові. "Ми не хотіли брати участь, але наслідки були жахливими, ми втратили все 20-е століття", - заявив він.

Орбан додав, що саме "політики на кшталт фон дер Ляєн втягнули нас у війни".

