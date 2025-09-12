УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10608 відвідувачів онлайн
Новини Політика фон дер Ляєн
2 127 30

Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намаганні "втягнути" ЄС у війну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, звинувативши її у намаганні "втягнути" країни ЄС у війну.

Про це він заявив під час ефіру на радіо Kossut, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24.hu.

Коментуючи промову фон дер Ляєн про стан Євросоюзу, Орбан заявив: "Ми страждаємо від негативних наслідків війни вже три з половиною роки, хоча ми не маємо до неї жодного відношення". За його словами, "джентльмени і леді на Заході хочуть втягнути нас у цю війну за шию, і цьому треба чинити опір".

Угорський прем’єр провів історичні паралелі, згадавши, що країна вже двічі була втягнута у війни - Першу та Другу світові. "Ми не хотіли брати участь, але наслідки були жахливими, ми втратили все 20-е століття", - заявив він.

Орбан додав, що саме "політики на кшталт фон дер Ляєн втягнули нас у війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан про заліт дронів РФ до Польщі: Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки в ній по вуха"

Автор: 

війна (1476) Орбан Віктор (630) фон дер Ляєн Урсула (877)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Чим більше ескалюють кацапи, тим жорсткіша риторика орбана до ЄС та інституцій.

тримай свій рубль, російський агенте віктор орбан. Палишся, але хто що зробить?
показати весь коментар
12.09.2025 11:46 Відповісти
+9
,Брехлива істота. Кацапський **********!
Це Угорщина не хотіла бути союзником Гітлера в ІІ Світовій?
А в першій Світовій вона взагалі була рівною частиною двоєдиної Австро-Угорської імперії і висунула Сербії ультиматум, яким і почалась І Світова.
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
+7
Коли ЄС цього уйопка вже урєзоне 😮
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим більше ескалюють кацапи, тим жорсткіша риторика орбана до ЄС та інституцій.

тримай свій рубль, російський агенте віктор орбан. Палишся, але хто що зробить?
показати весь коментар
12.09.2025 11:46 Відповісти
Це вже не ескалація, а агонія. "Тримати морду" до кінця сподіваючись на чудо. На якусь "вундервафлю", спільників, або імпотенцію світових дегенератів типу Трампа. Поранений звір небезпечний. Головне не давати заліковувати рани і добивати.
показати весь коментар
12.09.2025 12:11 Відповісти
Цікаво, а яка клікуха у цього 3,14дора була в дитинстві? Жірний 3,14дорас?
показати весь коментар
12.09.2025 11:47 Відповісти
Коли ЄС цього уйопка вже урєзоне 😮
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
як же заїбав цей підор!
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
,Брехлива істота. Кацапський **********!
Це Угорщина не хотіла бути союзником Гітлера в ІІ Світовій?
А в першій Світовій вона взагалі була рівною частиною двоєдиної Австро-Угорської імперії і висунула Сербії ультиматум, яким і почалась І Світова.
показати весь коментар
12.09.2025 11:49 Відповісти
Так. Окупували незалежне Закарпаття. Частину Словаччини. Адік ледь умовив не окуповувати всю. Це і має назву "була втягнута у війни" на язьікє собакі орбана.
показати весь коментар
12.09.2025 12:10 Відповісти
Так працює російське нквд- КГБ- ФСБ
А український Моссад має положити цьому край
показати весь коментар
12.09.2025 12:23 Відповісти
Перша світова війна почалась в результате вбивства Ферлинанда Йосифа та дружини сербським террористом . З Сербією у Австрії були складні відносини і влада Австрії розуміла ЩО НАЇЗД НА СЕРБІЮ ПРИВЕДЕ ДО ВІЙНИ З РАШЕЮ.
показати весь коментар
12.09.2025 12:14 Відповісти
Соррі. ФРАНЦА ФЕРДИНАНДА
його діти стали першими сиротами той війни
показати весь коментар
12.09.2025 12:18 Відповісти
http://fotki.yandex.ru/users/marineris-valles/view/378656/
показати весь коментар
12.09.2025 12:20 Відповісти
Це Урсула дронами країни ЄС атакує?
показати весь коментар
12.09.2025 11:50 Відповісти
Орбан хорошо зарабатывает - Путин поставляет компаниям семьи Орбана нефть и газ, которые тот перепродает и заливает счета морем денег.
показати весь коментар
12.09.2025 11:53 Відповісти
Ой, брехня! "Не хотіли брати участь!" - та мадяри з радістю бігали, як песики коло Гітлера, найвірнішими союзниками нацистів були.
показати весь коментар
12.09.2025 11:53 Відповісти
Ця вугорська жаба виявляється ще й історії не знає. Невже воно думає що інші забули як Вугорщина не тільки не була нейтральною а навпаки була союзником Гітлера. Чи вугорська жаба думає що всі забули як Вугорщина на початку війни виступила на стороні ***** і вже була готова ввести війська в Україні вдаривши нам з тилу? Тепер же ця мразь робить вигляд що Вугорщина нейтральна держава, хоча це не так. Вугорщина з усіх боків підтримує московських окупантів і тільки ще більше розпалює війну а не допомагає її закінчити
показати весь коментар
12.09.2025 11:55 Відповісти
Ага... Особливо їх "втягнули" у ІІ Світову... Як тільки Гітлер почав рвать Європу - мадяри, з ніг збиваючись, кинулися йому в обійми, і почали і собі, "відривать шматки території", у сусідів. Гітлеру їх навіть стримувать прийшлося - бо вже хотіли відірвать шматки і від його союзників та сателітів - Румунії та Словаччини... Щоб зробить мадярам "приємне", він навіть, вніс у "Майн кампф" зміни, викинувши, з другого видання, слова про те, що треба "вигнать "азіатський народ", з серця Європи, назад, за Урал..."!
показати весь коментар
12.09.2025 11:56 Відповісти
Якщо з цими двома полупокерами Фіцо і Орбаном ЄС не вирішить питання в найближчий час, то вони ще довго будуть 💩 всім де тільки зможуть.

Як показали події останніх днів, в США з цим трохи простіше.
показати весь коментар
12.09.2025 12:03 Відповісти
Моя хата з краю, я нічого не знаю, так і мадяри ! Їм ще аукниться!
показати весь коментар
12.09.2025 12:08 Відповісти
« а ми відключимо йому газ» ( бриліантова рука)
і нафту
підтримую знищення енергетики у раши , особливо північніше України - нехай змерзнуть на фіг
показати весь коментар
12.09.2025 12:09 Відповісти
Треба ЄС міняти правила гри в демократію і знайти управу на орбанів, або орбани розвалять цей замок на піску.
показати весь коментар
12.09.2025 12:10 Відповісти
Під час Другої світової війни угорські війська брали участь у військових злочинах, зокрема в масових вбивствах мирного населення на окупованих територіях України, зокрема в Корюківській трагедії на Чернігівщині у 1943 році, де було вбито близько 6700 осіб. Загалом, за найскромнішими оцінками, угорські військові вбили близько 40 тисяч мирних українців під час окупації.

Ключові злочини та події:

https://www.google.com/search?sca_esv=53569ca3ec5332b8&cs=0&sxsrf=AE3TifOY7fOt1A1X_eR7f0SjkpO9uPIm0Q%3A1757668221800&q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwip-bmv8NKPAxWHVPEDHSQWATgQxccNegQIDRAB&mstk=AUtExfAaYoZhbN9dPUb1GYhr4J5PBdcM0kFpO3gP0vf2YaFXZ0T8LjOVwvFKNTMuDoKLOY6TQCdZytWrTwOTTgcARB1NLvykxYiQaBk_QBfSB93Ror0TvEphgUeUnShGHvPo0aWMmPJIbJHoS5BfDpW9W9P1eh9vmBrO4TAkH535gNFOcYA&csui=3 Корюківська трагедія (1-2 березня 1943 року):

Це один з найвідоміших злочинів, скоєний загонами угорської військової жандармерії. В результаті каральної операції у відповідь на дії радянських партизанів, угорці спалили селище та розстріляли майже всіх його мешканців, що призвело до загибелі близько 6700 людей.

«Угорсько-німецька окупація» Чернігівщини (1941-1943):

Угорські військові були союзниками німців і під час своєї присутності на Чернігівщині скоїли численні злочини, включаючи масові вбивства, тортури та викрадення людей до Німеччини для примусової праці.

Викрадення та примусове вивезення до Німеччини:

Як мінімум 12 139 цивільних мешканців Чернігівщини були вивезені в рабство до Німеччини внаслідок дій угорських військ.

Наслідки:

Жертвами цих дій стали десятки тисяч мирних жителів на окупованих територіях.Після війни існували документи, які свідчили про угорсько-німецьку окупацію та злочини, проте згодом акцент змістився на німецьку окупацію.
показати весь коментар
12.09.2025 12:11 Відповісти
Да не бойся гнида , такие как ты не способны ни на что кроме как болтать и воровать у своего народа, ты позоришь Венгерский народ твое место возле параши.
показати весь коментар
12.09.2025 12:14 Відповісти
Так у чому проблема?
Не подобається - на вихід із ЄС та НАТО!
показати весь коментар
12.09.2025 12:28 Відповісти
Каже, що Євросоюз не має жодного стосунку до війни... Але чомусь держави Балтії, яких Бог також засусідив з ворогом світової цивілізації (як Україну) - чомусь(?) вважають інакше.
Погано тільки, що не на кожен подібний висер Орбана вони реагують.
показати весь коментар
12.09.2025 12:30 Відповісти
Маскальска шмара.
показати весь коментар
12.09.2025 12:43 Відповісти
Чи є в ЄС хлопчина який би заткнув пельку цьому хлопцю кремлівському
показати весь коментар
12.09.2025 12:55 Відповісти
А то, что друг Орбана пуйло пускает дроны по странам ЕС, орбану пофиг.
Это не провокация и не втягивание в войну.
Орбан прекрасно знает, что нападение на одну из стран НАТО, это уже объявление войны напавшим.
Так кто втягивает ЕС и НАТО в войну?
Орбан дурак или сидит на зарплате у пуйла?
Хотя может и то, и другое, вытекающее друг из друга.
показати весь коментар
12.09.2025 13:21 Відповісти
Ує...бан ніяк не заспокоїться!!!
показати весь коментар
12.09.2025 13:29 Відповісти
Ага...Але в Другій світовій ви були в ролі ОКУПАНТА....Союзнички Гітлера!!!
показати весь коментар
12.09.2025 13:31 Відповісти
 
 