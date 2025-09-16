Европарламент рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен, - Politico

В начале октября 2025 года Европейский парламент намерен проголосовать за два вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем электронном письме председателя Европарламента Роберты Мецолы, с которым ознакомилось Politico.

Две политические группы - ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" - подали отдельные вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен в полночь 10 сентября, что, согласно парламентским правилам, стало самым ранним сроком, когда они могли это сделать.

Также читайте: Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит

Эти шаги были предприняты лишь через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила в парламенте в Страсбурге с исторической речью о состоянии дел в ЕС, и лишь через два месяца после последнего голосования о доверии к ее руководству.

"Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и критикуют торговые соглашения между ЕС, Меркурсор и США. "Левые" также критикуют торговую политику ЕК, но больший акцент делают, по их словам, на бездействии исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе.

Также читайте: Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Одновременное представление двух предложений о выражении недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в Европарламенте относительно того, как будет организовано проведение двух дебатов и двух голосований. Время проведения дебатов и голосований будет определено лидерами политических групп при обсуждении окончательной повестки дня пленарного заседания 1 октября, сообщила спикер ЕП Дельфине Колард.

По словам двух лиц, знакомых с парламентской процедурой, наиболее вероятным вариантом является проведение совместной дискуссии в понедельник, 6 октября, а затем двух отдельных голосований в четверг, 9 октября. "Патриоты", вероятно, заявят о своем праве на первое голосование, поскольку они выиграли гонку за своевременную подачу документов.