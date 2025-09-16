РУС
Европарламент рассмотрит два вотума недоверия фон дер Ляйен, - Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

В начале октября 2025 года Европейский парламент намерен проголосовать за два вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится во внутреннем электронном письме председателя Европарламента Роберты Мецолы, с которым ознакомилось Politico.

Две политические группы - ультраправые "Патриоты за Европу" и "Левые" - подали отдельные вотумы недоверия Урсуле фон дер Ляйен в полночь 10 сентября, что, согласно парламентским правилам, стало самым ранним сроком, когда они могли это сделать.

Также читайте: Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит

Эти шаги были предприняты лишь через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила в парламенте в Страсбурге с исторической речью о состоянии дел в ЕС, и лишь через два месяца после последнего голосования о доверии к ее руководству.

"Патриоты" обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности и критикуют торговые соглашения между ЕС, Меркурсор и США. "Левые" также критикуют торговую политику ЕК, но больший акцент делают, по их словам, на бездействии исполнительной власти ЕС на фоне войны Израиля в Газе.

Также читайте: Орбан обвинил фон дер Ляйен в попытке "втянуть" ЕС в войну

Одновременное представление двух предложений о выражении недоверия является беспрецедентным и вызвало дискуссию в Европарламенте относительно того, как будет организовано проведение двух дебатов и двух голосований. Время проведения дебатов и голосований будет определено лидерами политических групп при обсуждении окончательной повестки дня пленарного заседания 1 октября, сообщила спикер ЕП Дельфине Колард.

По словам двух лиц, знакомых с парламентской процедурой, наиболее вероятным вариантом является проведение совместной дискуссии в понедельник, 6 октября, а затем двух отдельных голосований в четверг, 9 октября. "Патриоты", вероятно, заявят о своем праве на первое голосование, поскольку они выиграли гонку за своевременную подачу документов.

Топ комментарии
+25
Если нацики и комми против, то значит она всё правильно делает
16.09.2025 16:07 Ответить
+10
Не вдалося грохнути літак з Урсулою,то рашисти закопають іншим способом.
16.09.2025 16:09 Ответить
+9
Путькіни підсоси "в послєдній і решитєльний бой"?)))))
16.09.2025 16:14 Ответить
Ну що браття- українці в співдружності в інеті, давайте й надалі підливати масліца в вогнище рашистів , котрі підкормлють в дві руки й лівих й правих у Європі?
16.09.2025 16:05 Ответить
Если нацики и комми против, то значит она всё правильно делает
16.09.2025 16:07 Ответить
проститутки кремлівські
16.09.2025 16:08 Ответить
****** наступають на всих фронтах толерастного ЄС
16.09.2025 16:09 Ответить
Не вдалося грохнути літак з Урсулою,то рашисти закопають іншим способом.
16.09.2025 16:09 Ответить
Путькіни підсоси "в послєдній і решитєльний бой"?)))))
16.09.2025 16:14 Ответить
в них попереду на виборах коаліція більшості в країнах ЄС, як в Україні зараз коаліція Слуги ПОЗЖ ... чим довше ця МАРОДЕРНЧ смоктатиме гроші партнерів а сама імітуватиме боротьбу з мародерством ( й то в яких масштабах!!!) - ПРо 75 чи скільки там інвадлідів прокурорів - порахуйте суму за роки війни виплачених їм пенсій?
16.09.2025 16:25 Ответить
середня прокурорська зарплата по Україні - 60 тис грн + пенсія за інвалідність 60% від його зарплатні працюючого прокурору
16.09.2025 16:29 Ответить
й про це все є в інформпросторі країн ЄС - як гадаєте, є тема у правих та лівих для роботи з виборцями ?
16.09.2025 16:30 Ответить
Все це робота підкупленими рашистами так званих депутатів всякі орбани та інша мерзота ,думаю нічого в них не вийде.
16.09.2025 16:14 Ответить
Сьогодні так ще не вийде ! Байден та ЄС оплачували 80% бюджету України у пеші роки війни . Й саме вибори 2024 року ледь ледь у таких парламентах як наприклад Німеччина та Австрія лиш коаліційно здолали прорашистську більшість. Наприклад таку, як має зараз Україна у ВР.
16.09.2025 16:37 Ответить
бо якщо вона діє під Єрмаком - то яка вона та коаліція у ВР? Й які будуть настрої у платників податків у Європі?
16.09.2025 16:38 Ответить
Прорашиські воші намагаються змістити проукраїнську керівницю Європарламенту!
16.09.2025 16:16 Ответить
не торкайтеся Урсули, прокляну!!!
16.09.2025 16:22 Ответить
"Вісь зла" перемагає, а демократія, нажаль, програє на всіх фронтах. Якщо Європейський Союз не візьметься за розум, то його майбутнє дуже туманне...
16.09.2025 16:27 Ответить
А ляхи одразу (у 22-му році) пропонували обмежити ціну кацапської нафти у $40, але у ЄС не погодилися. Чому? Мабуть, тому, щоби пуйло їм з/п не зарубав. Час втрачено. Ці повії усе вище й вище голову піднімають та рота поззяпляють у своїх парламентах.
16.09.2025 16:51 Ответить
Дуже принципово проти рашки виступає. Єта нєсліханная русахвобія! Ні давєряєм!
16.09.2025 18:12 Ответить
Давно пора
16.09.2025 18:16 Ответить
Що там тобі - дАвно пАра - кацап??
16.09.2025 19:01 Ответить
 
 