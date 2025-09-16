УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9729 відвідувачів онлайн
Новини Вотум недовіри фон дер Ляєн
1 996 16

Європарламент розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн, - Politico

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

На початку жовтня 2025 року Європейський парламент має намір проголосувати за два вотуми недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому електронному листі голови Європарламенту Роберти Мецоли, з яким ознайомилося Politico.

Дві політичні групи - ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" - подали окремі вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн опівночі 10 вересня, що, згідно з парламентськими правилами, стало найранішим терміном, коли вони могли це зробити.

Також читайте: Фон дер Ляєн пропонує надати Україні репараційний кредит

Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила в парламенті в Страсбурзі з історичною промовою про стан справ у ЄС, і лише через два місяці після останнього голосування про довіру до її керівництва.

"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності і критикують торговельні угоди між ЄС, Меркосур та США. "Ліві" також критикують торговельну політику ЄК, але більший акцент роблять, за їхніми словами, на бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Також читайте: Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намаганні "втягнути" ЄС у війну

Одночасне подання двох пропозицій про висловлення недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Європарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань. Час проведення дебатів і голосувань буде визначено лідерами політичних груп під час обговорення остаточного порядку денного пленарного засідання 1 жовтня, повідомила речниця ЄП Дельфіне Колард.

За словами двох осіб, обізнаних з парламентською процедурою, найбільш ймовірним варіантом є проведення спільної дискусії в понеділок, 6 жовтня, а потім двох окремих голосувань у четвер, 9 жовтня. "Патріоти", ймовірно, заявлять про своє право на перше голосування, оскільки вони виграли гонку за своєчасне подання документів.

Автор: 

Європарламент (1069) недовіра (21) фон дер Ляєн Урсула (879)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Если нацики и комми против, то значит она всё правильно делает
показати весь коментар
16.09.2025 16:07 Відповісти
+6
Не вдалося грохнути літак з Урсулою,то рашисти закопають іншим способом.
показати весь коментар
16.09.2025 16:09 Відповісти
+5
Путькіни підсоси "в послєдній і решитєльний бой"?)))))
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що браття- українці в співдружності в інеті, давайте й надалі підливати масліца в вогнище рашистів , котрі підкормлють в дві руки й лівих й правих у Європі?
показати весь коментар
16.09.2025 16:05 Відповісти
Если нацики и комми против, то значит она всё правильно делает
показати весь коментар
16.09.2025 16:07 Відповісти
проститутки кремлівські
показати весь коментар
16.09.2025 16:08 Відповісти
****** наступають на всих фронтах толерастного ЄС
показати весь коментар
16.09.2025 16:09 Відповісти
Не вдалося грохнути літак з Урсулою,то рашисти закопають іншим способом.
показати весь коментар
16.09.2025 16:09 Відповісти
Путькіни підсоси "в послєдній і решитєльний бой"?)))))
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
в них попереду на виборах коаліція більшості в країнах ЄС, як в Україні зараз коаліція Слуги ПОЗЖ ... чим довше ця МАРОДЕРНЧ смоктатиме гроші партнерів а сама імітуватиме боротьбу з мародерством ( й то в яких масштабах!!!) - ПРо 75 чи скільки там інвадлідів прокурорів - порахуйте суму за роки війни виплачених їм пенсій?
показати весь коментар
16.09.2025 16:25 Відповісти
середня прокурорська зарплата по Україні - 60 тис грн + пенсія за інвалідність 60% від його зарплатні працюючого прокурору
показати весь коментар
16.09.2025 16:29 Відповісти
й про це все є в інформпросторі країн ЄС - як гадаєте, є тема у правих та лівих для роботи з виборцями ?
показати весь коментар
16.09.2025 16:30 Відповісти
Все це робота підкупленими рашистами так званих депутатів всякі орбани та інша мерзота ,думаю нічого в них не вийде.
показати весь коментар
16.09.2025 16:14 Відповісти
Сьогодні так ще не вийде ! Байден та ЄС оплачували 80% бюджету України у пеші роки війни . Й саме вибори 2024 року ледь ледь у таких парламентах як наприклад Німеччина та Австрія лиш коаліційно здолали прорашистську більшість. Наприклад таку, як має зараз Україна у ВР.
показати весь коментар
16.09.2025 16:37 Відповісти
бо якщо вона діє під Єрмаком - то яка вона та коаліція у ВР? Й які будуть настрої у платників податків у Європі?
показати весь коментар
16.09.2025 16:38 Відповісти
Прорашиські воші намагаються змістити проукраїнську керівницю Європарламенту!
показати весь коментар
16.09.2025 16:16 Відповісти
не торкайтеся Урсули, прокляну!!!
показати весь коментар
16.09.2025 16:22 Відповісти
"Вісь зла" перемагає, а демократія, нажаль, програє на всіх фронтах. Якщо Європейський Союз не візьметься за розум, то його майбутнє дуже туманне...
показати весь коментар
16.09.2025 16:27 Відповісти
А ляхи одразу (у 22-му році) пропонували обмежити ціну кацапської нафти у $40, але у ЄС не погодилися. Чому? Мабуть, тому, щоби пуйло їм з/п не зарубав. Час втрачено. Ці повії усе вище й вище голову піднімають та рота поззяпляють у своїх парламентах.
показати весь коментар
16.09.2025 16:51 Відповісти
 
 