Європарламент розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн, - Politico

На початку жовтня 2025 року Європейський парламент має намір проголосувати за два вотуми недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішньому електронному листі голови Європарламенту Роберти Мецоли, з яким ознайомилося Politico.

Дві політичні групи - ультраправі "Патріоти за Європу" та "Ліві" - подали окремі вотуми недовіри Урсулі фон дер Ляєн опівночі 10 вересня, що, згідно з парламентськими правилами, стало найранішим терміном, коли вони могли це зробити.

Ці кроки були зроблені лише через кілька годин після того, як фон дер Ляєн виступила в парламенті в Страсбурзі з історичною промовою про стан справ у ЄС, і лише через два місяці після останнього голосування про довіру до її керівництва.

"Патріоти" звинувачують фон дер Ляєн у відсутності прозорості та підзвітності і критикують торговельні угоди між ЄС, Меркосур та США. "Ліві" також критикують торговельну політику ЄК, але більший акцент роблять, за їхніми словами, на бездіяльності виконавчої влади ЄС на тлі війни Ізраїлю в Газі.

Одночасне подання двох пропозицій про висловлення недовіри є безпрецедентним і викликало дискусію в Європарламенті щодо того, як буде організовано проведення двох дебатів і двох голосувань. Час проведення дебатів і голосувань буде визначено лідерами політичних груп під час обговорення остаточного порядку денного пленарного засідання 1 жовтня, повідомила речниця ЄП Дельфіне Колард.

За словами двох осіб, обізнаних з парламентською процедурою, найбільш ймовірним варіантом є проведення спільної дискусії в понеділок, 6 жовтня, а потім двох окремих голосувань у четвер, 9 жовтня. "Патріоти", ймовірно, заявлять про своє право на перше голосування, оскільки вони виграли гонку за своєчасне подання документів.