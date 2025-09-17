РУС
Новости Санкции против России
2 070 29

США и Европа не могут прийти к соглашению о введении более жестких санкций против РФ, - WSJ

Трамп и фон дер Ляйен

Страны Европы и США не могут прийти к согласию о введении более жестких санкций против России.

Об этом пишет газета со ссылкой на неназванных дипломатов The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала европейские правительства давили на президента США Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но потом американский лидер изменил сценарий, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Сейчас европейские лидеры пытаются найти решение. На этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы выяснить, как его усилить.

Издание напоминает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом сказала, что новый проект санкций нанесет удар по банковскому сектору России дополнительными ограничениями и накажет ее криптовалютные рынки и энергетический сектор.

Зато Трамп, по информации источников, призвал Европу использовать замороженные российские активы, которые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину хранятся в Бельгии.

WSJ в Европе ищут способы использования активов РФ в помощь Украине, хотя ранее отказывались от такого шага из-за опасений, что это повредит репутации блока.

Читайте также: ЕС о требовании Трампа: Мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от энергоносителей РФ

"Поиск Европой ответов на вызов Трампа иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается блок из 27 членов в координации ответа России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также показывает, как мало инструментов страны имеют или готовы использовать, чтобы причинить боль Москве. Несколько раундов санкций ЕС не смогли парализовать российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие для помощи Киеву в обороне столкнулось с задержками в исполнении. Некоторые страны блока все еще зависят от российской нефти и газа", - сказано в статье.

По словам европейских дипломатов, Трамп выдвинул свои условия по санкциям и новым пошлинам, зная, что Европа их не выполнит. По их мнению, это позволит ему избежать введения дополнительного давления на Россию.

Издание отмечает, что полный отказ от российской нефти на жесткие санкции против Китая и Индии является сложной задачей для Европы.

Президент Еврокомиссии сказала, что будет настаивать на ускорении реализации плана по прекращению закупки российского газа и нефти до 2027 года, однако любые такие усилия столкнутся с вето от Венгрии и Словакии. Однако WSJ считает, что тесные связи венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом могут сделать его более восприимчивым к давлению со стороны США.

Читайте также: Страны ЕС и НАТО не смогут выполнить требования Трампа для усиления санкций против России, - Politico

Также отмечается, что российские энергоресурсы покупают и более крупные страны ЕС - Франция, Германия и Италия.

"ЕС исключил возможность применения тарифов против Индии и Китая. Он предпочитает применять санкции к компаниям и лицам, которые нарушают его ограничения, а не использовать тарифы для давления на другие страны, как это делает Трамп. Ожидается, что в новый пакет санкций войдут ряд китайских компаний. Этим летом ЕС применил санкции к крупному индийскому нефтеперерабатывающему заводу, хотя новые санкции против индийских компаний маловероятны, поскольку Брюссель стремится заключить соглашение о свободной торговле с Индией", - пишет WSJ.

Читайте также: 19-й пакет санкций против РФ будет принят вскоре. ЕС будет двигаться к отказу от российской нефти и газа, - Мецола

Автор: 

санкции (11858) США (27922) Евросоюз (17582) Трамп Дональд (6620)
Топ комментарии
+6
За наявності Трумпа на посаді президента USA ,це когось дивує?!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:41 Ответить
+6
Дайте нормальні ракети, Україна сама запровадить куди треба!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:45 Ответить
+6
З-за нерішучості, роз"єднаності думок/позицій і зайвого базікання демократичний світ має усі шанси на загибель. У критичних ситуаціях потрібно законодавчо передбачити чіткий регламент дій без обговорень.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:46 Ответить
А де фламінги ?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:33 Ответить
В Африці
показать весь комментарий
17.09.2025 23:40 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 00:32 Ответить
Регламент дій передбачений у разі нападу на члена. Україна не член тому отака от біда
показать весь комментарий
17.09.2025 22:47 Ответить
Вчитайтеся у цей текст. Який тут чіткий регламент ??? "У разі введення в дію Статті 5, держави - члени Альянсу можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов'язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку".
показать весь комментарий
17.09.2025 23:06 Ответить
Польщя, як виявилося, теж не член.
Назвіть вже справжніх членів?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:08 Ответить
Так. Демократія в критичні моменти вимагає вимкнення демократії.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:57 Ответить
Саме так.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:10 Ответить
Цей жалюгідний світ мабуть вже добігає свого їснування! І без України він мені не потрібен!!
показать весь комментарий
17.09.2025 23:45 Ответить
Значит, он изначально был нежизнеспособен только и всего, это не отменяет того факта, что нужно жить дальше
показать весь комментарий
18.09.2025 01:25 Ответить
Не провокуйте на це, Трампа з *******!!
показать весь комментарий
17.09.2025 22:51 Ответить
Так це трампону Урсулі чи обом?
показать весь комментарий
17.09.2025 22:56 Ответить
чорний квадрат таки має більше стосунку до іскуства.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:16 Ответить
та хоч не дуріть самі себе.
США і Європа ніколи не дійдуть згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти кацапії при трампі.
Не по сакціям проти кацапстану Дональніо, кохання там.
показать весь комментарий
17.09.2025 22:59 Ответить
Яка може бути згода з кремлівською рудою підстилкою?
показать весь комментарий
17.09.2025 22:59 Ответить
Трампу до Байдена, як до неба рачки.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:06 Ответить
Історія повторюється.
Колись європейці хотіли задобрити гітлера і підписали Мюнхенський договір, в той час коли американці активно торгували з фашистською Германією (допомагаючи гітлеру модернізувати економіку).
Скільки років і крові потім знадобилось, щоб виправити ситуацію?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:10 Ответить
Сцикотно ! Дуже сцикотно !
показать весь комментарий
17.09.2025 23:13 Ответить
Ну так на те і розрахунок.
Трамп ніколи не збирався і не збирається нічого вводити.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:14 Ответить
Молодцы наши дорогие партнеры! Давайте террористу путину продолжать убивать украинцев((
показать весь комментарий
17.09.2025 23:26 Ответить
Трамп,молодець розкусив гейропу яка хоче купляти в kazaпів нафту,та газ- робити вигляд що допомагаем,а самі тварини зиск маєм.От він поставив їх на шпагат,але вони ще не вирішили ,що та які ввести санкції.То в мене питання,до гейропи,а що мішає вирішувати питання?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:42 Ответить
Нові питання, які постануть після вирішення ціх. І так нескінченно.
показать весь комментарий
18.09.2025 01:03 Ответить
Колгосп знову прикривається Орбаном. Шапіто для дебілів.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:21 Ответить
Ще раз дивлюся фото, і бачу що там один пшик, і це зрозуміли всі кому подрібно.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:21 Ответить
А тепер представте які ці імпотенти можуть дати гарантії безпеки Україні коли рашисти зберуть сили і посунуть знову
показать весь комментарий
18.09.2025 01:21 Ответить
 
 