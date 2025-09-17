США и Европа не могут прийти к соглашению о введении более жестких санкций против РФ, - WSJ

Страны Европы и США не могут прийти к согласию о введении более жестких санкций против России.

Об этом пишет газета со ссылкой на неназванных дипломатов The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сначала европейские правительства давили на президента США Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но потом американский лидер изменил сценарий, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Сейчас европейские лидеры пытаются найти решение. На этой неделе они отложили предложенный пакет санкций против России, чтобы выяснить, как его усилить.

Издание напоминает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом сказала, что новый проект санкций нанесет удар по банковскому сектору России дополнительными ограничениями и накажет ее криптовалютные рынки и энергетический сектор.

Зато Трамп, по информации источников, призвал Европу использовать замороженные российские активы, которые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину хранятся в Бельгии.

WSJ в Европе ищут способы использования активов РФ в помощь Украине, хотя ранее отказывались от такого шага из-за опасений, что это повредит репутации блока.

"Поиск Европой ответов на вызов Трампа иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается блок из 27 членов в координации ответа России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине. Это также показывает, как мало инструментов страны имеют или готовы использовать, чтобы причинить боль Москве. Несколько раундов санкций ЕС не смогли парализовать российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие для помощи Киеву в обороне столкнулось с задержками в исполнении. Некоторые страны блока все еще зависят от российской нефти и газа", - сказано в статье.

По словам европейских дипломатов, Трамп выдвинул свои условия по санкциям и новым пошлинам, зная, что Европа их не выполнит. По их мнению, это позволит ему избежать введения дополнительного давления на Россию.

Издание отмечает, что полный отказ от российской нефти на жесткие санкции против Китая и Индии является сложной задачей для Европы.

Президент Еврокомиссии сказала, что будет настаивать на ускорении реализации плана по прекращению закупки российского газа и нефти до 2027 года, однако любые такие усилия столкнутся с вето от Венгрии и Словакии. Однако WSJ считает, что тесные связи венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом могут сделать его более восприимчивым к давлению со стороны США.

Также отмечается, что российские энергоресурсы покупают и более крупные страны ЕС - Франция, Германия и Италия.

"ЕС исключил возможность применения тарифов против Индии и Китая. Он предпочитает применять санкции к компаниям и лицам, которые нарушают его ограничения, а не использовать тарифы для давления на другие страны, как это делает Трамп. Ожидается, что в новый пакет санкций войдут ряд китайских компаний. Этим летом ЕС применил санкции к крупному индийскому нефтеперерабатывающему заводу, хотя новые санкции против индийских компаний маловероятны, поскольку Брюссель стремится заключить соглашение о свободной торговле с Индией", - пишет WSJ.

