19-й пакет санкций против РФ будет принят в ближайшее время. ЕС будет двигаться к отказу от российской нефти и газа, - Мецола
Президент Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что Евросоюз продолжит движение к отказу от российских энергоносителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.
"Мы продолжаем давление на Россию. Мы ожидаем, что вскоре будет принят 19-й пакет санкций и мы координируем тесно вместе с нашими союзниками, чтобы обеспечить максимальное влияние", - отметила Мецола.
По ее словам, ЕС продолжит двигаться к отказу от российских газа и нефти.
"Будем также решать вопросы, касающиеся теневого флота и делать это быстрее. Это то, что называется солидарностью в действии, но это о нашей коллективной безопасности. Часть этой солидарности касается также и места в нашем Союзе. Присоединение к Евросоюзу - это является гарантией безопасности само по себе. И мы движемся на этом пути", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
майже скоро.
гарантії безпеки самі по собі.
ще трохи.
то, коли гундоса зе!гніда підпише капітуляцію?