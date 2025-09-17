19-й пакет санкций против РФ будет принят в ближайшее время. ЕС будет двигаться к отказу от российской нефти и газа, - Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что Евросоюз продолжит движение к отказу от российских энергоносителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.

"Мы продолжаем давление на Россию. Мы ожидаем, что вскоре будет принят 19-й пакет санкций и мы координируем тесно вместе с нашими союзниками, чтобы обеспечить максимальное влияние", - отметила Мецола.

По ее словам, ЕС продолжит двигаться к отказу от российских газа и нефти.

"Будем также решать вопросы, касающиеся теневого флота и делать это быстрее. Это то, что называется солидарностью в действии, но это о нашей коллективной безопасности. Часть этой солидарности касается также и места в нашем Союзе. Присоединение к Евросоюзу - это является гарантией безопасности само по себе. И мы движемся на этом пути", - добавила она.

