РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10674 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Санкции ЕС
460 4

19-й пакет санкций против РФ будет принят в ближайшее время. ЕС будет двигаться к отказу от российской нефти и газа, - Мецола

Мецола анонсировала 19 пакет санкций против России

Президент Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что Евросоюз продолжит движение к отказу от российских энергоносителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде.

"Мы продолжаем давление на Россию. Мы ожидаем, что вскоре будет принят 19-й пакет санкций и мы координируем тесно вместе с нашими союзниками, чтобы обеспечить максимальное влияние", - отметила Мецола.

По ее словам, ЕС продолжит двигаться к отказу от российских газа и нефти.

"Будем также решать вопросы, касающиеся теневого флота и делать это быстрее. Это то, что называется солидарностью в действии, но это о нашей коллективной безопасности. Часть этой солидарности касается также и места в нашем Союзе. Присоединение к Евросоюзу - это является гарантией безопасности само по себе. И мы движемся на этом пути", - добавила она.

Читайте: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из них 63 млрд пошли на военную поддержку, - Мецола

Автор: 

россия (97217) санкции (11853) Евросоюз (17575) Мецола Роберт (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось ось.
майже скоро.
гарантії безпеки самі по собі.
ще трохи.

то, коли гундоса зе!гніда підпише капітуляцію?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:55 Ответить
чергова потужна потужність,ви головне очі притримуйте при родах,а то знов замість потужності станеться черговий вихлоп метеоризму...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:06 Ответить
Поки Індія Туреччина будуть перепродавати нафту Москви, то все до заду, треба мати свого союзника який зможе покрити всі потреби в нафті та газі, або розбудова Атомної енергетики.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:08 Ответить
Не торопитесь. Времнени много.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:10 Ответить
 
 