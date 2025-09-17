ЕС предоставил Украине помощь на 169 млрд евро, из них 63 млрд пошли на военную поддержку, - Мецола
Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что ЕС уже предоставил Украине 169 млрд евро помощи, в том числе - военной.
Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз уже мобилизовал 169 млрд евро, из которых 63 млрд - военная поддержка. Мы движемся вперед в вопросе использования замороженных российских активов. Мы увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность Украины, расширяем закупки от украинских производителей и движемся вперед по нашим новым совместным инициативам, таким как новый альянс дронов", - отметила она.
По словам Мецолы, в ЕС знают, что нужно делать значительно больше, чтобы продолжать финансовую поддержку Украине.
золоті унітази самі себе не утримуватимуть!
шліть, ще!!!!
Головна новина - про розслідування НАБУ щодо ціни виробів «Файер пойнта». Мені вона пояснює не тільки озлобленість Зеленського на НАБУ останнього часу. Але й шквал рекламних матеріалів про цю фірму в останні дні. До останнього тижня в відкритих джерелах взагалі не було згадок про цю фірму. Саме словосполучення «Файер пойнт» можна було знайти виключно як назву дрона, ну або ж просто як юробличчя в реєстрах. Тобто коли десятки мільярдів тихо йшли на освоєння - було тихо. А коли НАБУ підняло очі на цей процес - ми і стали свідками публічних заяв про дрони і ракети «Файер пойнта». Заради реклами навіть засвітили один з цехів «Фламінго».
Ще важлива новина зашита внизу статті. В «Файер пойнті» відкидають чутки про політичну підтримку: «Ніхто не може вибирати між Єрмаком і Міндічем, з ким ми пов'язані» (тут важливо знати контекст - вони обидва були повязані з кінопродюсерством, а номінальний власник «Файер пойнта» - теж з кіноіндустрії).
Але там чудово розуміються на політичних розкладах і звинувачують… Мінцифри Федорова. Мовляв НАБУ «скопіювало» твердження міністерства у своєму розслідуванні.
Тобто уважний оглядач зрозуміє кому пє*сда. Бо заруба йде не за п'ять копійок, і не на рівні якихось генералів. Це про «ми» і «вони». Водорозділ вже сформований. І досить нейтральна стаття «Kyiv independent» просто засвідчила цей розкол.
І це не тільки і не стільки про дрони. Хоча варто пам'ятати - якщо https://www.youtube.com/shorts/60IIAtGOPg8 ціна дрона завищена вдвоє, то це не просто втрата грошей. А те що ми за одні і ті самі гроші маємо вдвічі менше дронів. Профінансованих по данській моделі, іфюноувотаймін.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZUoNpF11C2CWLmFo7QtRt7Ao9VYeGPUM0VfQk4U840aUDKgloG9SCBJWK2ANwvcmGLNi08Xk0VrXIYLuT7Dm_qMMN5zGnZSW1zJBY3w0BKFowMmrS_odsqiu_mP2GipvLwAM6rSsxbXyjD4yIQD3WK9BtNcxhVGYwX5YZqFGboLj1ITBAszPYGKmJM0kJBh-lc&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов
Український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times заявив, що Україні можна відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії.
«Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян. Я думаю, вони з радістю дадуть їх нам сьогодні. Який найшвидший шлях, щоб вирішити проблеми й відновити відносини? Тільки гроші», - сказав Коломойський.
На його думку, потрібно «дати п'ять, 10 років, і кров буде забутою».
Коломойський: В душі всі олігархи підтримували Зеленського
Понеділок, 27 травня 2019, 10:33
Враховуючи що роздачі владою грошей (кешбеки, всілякі програми через Дію) відбуваються регулярно, зі Стерненком важко не погодитися.
Взагалі, на мою думку, це головна помилка чинної влади. Замість зосередитися на війні і на обороні України від ворога, влада силиться всіляко подобатися виборцям.
Влада намагається не посваритися з місцевими елітами - і тому на місцях гроші витрачають на клумби і асфальт, а не антидронові сітки та станції РЕБ.
Влада потребує грошей на роздачу населенню - і тому грошей не має армія. Приклад - фракція Петра Порошенка у Верховні Раді пропонувала віддати кошти ПДФО бойовим бригадам, аби бригади мали кошти на закупівлю потрібної техніки і дронів. Але команда Зеленського це рішення заблокувала - гроші їй потрібні для роздач.
Найбільш кричуща подія, як на мене - це фактичний саботаж мобілізації. По-факту центральна влада самоусувається від мобілізації - вона скинула всю брудну роботу на військових, яких згодом може запросто звинуватити у «перевищенях». Спільної роботи ТЦК, поліції, МВС та місцевих влад центральна влада так і не створила. Натомість провладні медіа-майданчики регулярно ремствують про «бусифікацію», явно з метою дискредитувати військових, рівень довіри до яких владі аж надто не подобається. Як результат - інструктори на БЗВП мучаються з алкашами та божевільними, а в обласних центрах по генделиках гульбенять здорові бички, які воювати не збираються.
Я впевнений - ми ще побачимо як команда Зеленського хвалитиметься що якби не вона, то військові мобілізували б всіх, а вони не дозволили! Ці гаврики запросто таке зроблять - просто тому що можуть.
Команда Зеленського переконана, що війна завершиться незабаром - зараз от станеться щось, що примусить Москву завершити війну, Зеленський це запише собі у заслугу і піде на вибори практично переможцем.
І це - головна помилка діючої влади.
Так, я сам про це регулярно пишу, війна завершиться тоді коли Москві забракне грошей на комплектуючі для Шахедів та ФПВ. І цей час не такий вже й далекий - Москва вже в'їхала у бюджетну кризу та в стагнацію. Проте.
Це все не означає, що війна завершиться протягом найближчих місяця-двох. Москва нам життя ще попсує. Москва буде витягувати резерви звідусюди звідки тільки зможе. Вона уже грабує свій бізнес. Москва уже ріже по живому свою соціалку. Вона цілком може спробувати накласти лапу на банківські внески пересічних росіян.
Завершення війни не буде для нас легким.
Яким його бачу я? Власне, ми не маємо вибору. Нам доведеться дотриматися до дня, коли Москва не матиме ресурсів для продовження війни. Єдина альтернатива для нас - це капітуляція зі значними територіальними поступками. Якщо Зеленський піде на таке - його порвуть його ж власні виборці.
Тому воювати ми будемо поки в Москви не закінчаться гроші. Але. Це не означатиме що армія Росії зразу розбіжиться і ми повернемося на кордони 1991 р.
На мою думку фронт стабілізується. Тоді ЗСУ підуть вперед і відіб'ють якусь частину наших територій - але відкриється що на повномасштабний наступ ЗСУ так само не мають сил. От тоді станеться замирення, яке покладе край активним бойовим діям. Але.
Це замирення не влаштує нікого. Народ-богоносець буде відчувати себе приниженим - бо він не переміг. Він бажатиме реваншу. Українці ж розумітимуть що, по-перше, війна може знову спалахнути щомиті, а по-друге, вони бачитимуть результат війни - териториальні втрати та країна у руїні. Серед людей виникне питання - як таке взагалі сталося?! Українці захопляться улюбленою справою - почнуть шукати винного. І повірте - знайдуть.
Це будуть зовсім не ті настої суспільства на які розраховує зелена влада.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWWy3Ue2C75JfDlGnkxxTFYmqd6nx4QGq5liV26vpyeI57fcLCJzmOhbL2296jYObCLqtlgM8DlCqnOsCaZwBcHRtVKz5klQqJftDgNTBWOhrNtsuP3pZdEpytyptHl8chmfijK3DqGDX09CwewpzKjT-zV6mJ7E-wwxBylWRLGVQbiPuO9r5RaTEmRTreALJO9l6b5-YWWR4rZkCVYOjup&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро «Калинчук» Вовнянко
Уряд вніс Держбюджет -2026.
Видатки - 4,8 трлн грн.
Покривати їх будуть власними доходами 2,85 трлн, овдп на 0,4 трлн.
Все решта - понад 30% - за рахунок міжнародної допомоги та кредитів. При цьому половини цих коштів нам не обіцяють.
Звичайно, це можна було б пояснити, якби росли видатки на оборону, а паски тіньовиків затягувалися.
Але перед очима наростаючого наступу ворога на землі і в повітрі оборонний бюджет не росте.
Не треба нам ні додаткових дронів, ні ракет, ні фортифікацій з мінними полями?
Жодна популістична програма не скасована.
Кешбек, який стимулює лише 2,3% обороту роздрібної торгівлі і приніс в середньому на одного покупця аж 140 грн, знову зʼїсть 4 млрд грн.
Єдиний Марафон -1,5.
Ростуть видатки на ОП, ДБР та передвиборчі обіцянки бюджетникам.
Як і в попередні роки зелена влада навіть не заікається про збільшення доходів з неконтрольованого бізнесу азартних ігор, з тіньового обороту табачки, крипти. Там - свої.
Зате вирішили ще раз почистити кишені посполитих - вводяться нові податки на продаж Коли і подібних солодких напоїв, а також покупки на OLX.
Я би ввів у Бюджет ще один параметр.
Крім доходів і видатків - ще кількість смертей за цей парад мародерства.
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZVhuTSThDjmN0NAYknv_ZONoD41ZE5weARYd1H_V4MUVyFsWmM0oR3ZzMTtUeVW0NG87P61CWmlLYfkIAszkiQem08SwxEsjOZRIU5kvjSNpTxrX6NoNaDOs1EWhpmmawQJwRUBAj8nx9Z2bYM7WSbjbJbDXiwPmI3kOLxgJVs7wfWxDqtk1IijG3HbnxQ19Xk&__tn__=-UC*F Юрій Луценко
Свобода слова по 1,5 мільярда: як нас змушують дивитися "правильні" новини
От уявіть: ви чесно платите податки, держава з гордо піднятим підборіддям забирає з кишені 1,5 мільярда гривень - і витрачає їх… на придушення вашого права почути альтернативну точку зору. Це не жарт, це «Єдиний телемарафон».
Соціологи з «Рейтингу» заміряли - кількість глядачів марафону та трьох незалежних каналів (Еспресо, Прямий, П'ятий) практично однакова. Тільки от на марафон витратили 1,5 мільярда, а на незалежні канали - рівно нуль. І хто після цього дурний?
А тепер найсмачніше. За відсутність критики у марафоні отримують гроші не якісь там невідомі «патріоти», а старі друзі Банкової: Коломойський, дружина Медведчука, Пінчук. Ну й окрема «вишенька» - компанія «Кінокіт» Тімура Міндіча, соратника Зеленського по «Кварталу». Це ж треба - цензура в нас не лише політична, а й комерційна!
Виходить, українці фінансують не свободу слова, а свободу влади від свободи слова. І поки народ рахує копійки на комуналку, влада оплачує недопуск опозиції до бюджетних медій гривнею.
https://www.facebook.com/volodymyr.tsybulko?__cft__[0]=AZVrTepk0Kj93dS-pllM6xpSdDYoCda2Bsgqi_eauh-PeF4ZqUEjR5zHCQvdUGTamGAoN9djsVcT0GNiewmb4znMe1M7w4PgObk9iy_ePh21dhyJ_qgpHFY-xT94YeAGgXORdayZOUmCOvgaK9dcM0Pd7tzrKpPxt87CI2w9zjnbgoIHy8cL7usC9aGBgvVtwF8&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Tsybulko