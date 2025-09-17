БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини ППО України Індустрія дронів
290 4

ЄС використає українські технології для створення "дронової стіни" на кордоні, – FT

Індустрія дронів

Результат роботи дронів-перехоплювачів на Київщині

ЄС готується витратити мільярди на "стіну дронів" уздовж східного кордону після недавніх російських порушень повітряного простору Польщі та Румунії, спираючись на технології, випробувані Україною,

Наразі Брюссель заохочує столиці використовувати кошти ЄС і проводити спільні закупівлі систем, що вже працюють на українському фронті, повідомляє Financial Times.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про потребу "європейської спроможності", розгорнутої та підтримуваної спільно в режимі реального часу. Запускається "дроновий альянс" з Україною з фінансуванням 6 млрд євро для перетворення українських розробок на спільне виробництво.

Польща, країни Балтії та Фінляндія посилюють кордони, але ЄС наполягає на уніфікації й повній інтеграції технологій, аби закрити прогалини в обороні.

"Оборонні сили Європи надто фрагментовані, але саме в цій сфері нам дійсно потрібно бачити набагато більше координації. Не можна, щоб одна держава робила одне на своєму кордоні, а інша – щось інше... Росія просто адаптує свій підхід до наших слабких сторін", – розповів виданню один з чиновників ЄС. 

Додатково східний фланг НАТО розгортає місію ППО Eastern Sentry з літаками, кораблями та розвідсистемами.

Український досвід пропонує дешевші рішення проти недорогих дронів-"шахедів": мережі акустичних сенсорів та мобільні вогневі групи. Київ запропонував Польщі тренування, Литва й Латвія впроваджують подібні підходи, Румунія вивчає інтеграцію.

Читайте також: Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров

В цілому країни східного флангу НАТО можуть отримати близько 100 млрд євро оборонних позик зі спільного пулу 150 млрд євро. У Єврокомісії зазначають, що кошти допоможуть успішності "стіни дронів", якщо члени ЄС діятимуть узгоджено. Аналітики та оборонні компанії підкреслюють потребу у швидкому розгортанні дешевших і "ітеративних" контрзаходів.

Раніше повідомлялось, що під час останньої атаки по Трипільській ТЕС зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік.

Автор: 

Єврокомісія (1131) ППО (52) співпраця (653) Україна (87) фінансування (2127) Євросоюз (5380) дрони (479)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судячи з результатів сьогоднішньої атаки, щось десь не так з мобільними групами. В сенсі не військові винні, а цих груп треба ну дуже багато. Хоча за €100B можна і AMRAAM'ами з F-35 збивати.
показати весь коментар
17.09.2025 11:37 Відповісти
Ім не дронова стіна а вже військові економіку і адміністрування вводити пора
показати весь коментар
17.09.2025 11:41 Відповісти
Дронову стіну їм треба робити не на власному кордоні а в першу чергу по ЛБЗ в Україні.
показати весь коментар
17.09.2025 11:44 Відповісти
любители стен яценюка, почему не ноем о стройке забора?
показати весь коментар
17.09.2025 12:11 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 