ЄС використає українські технології для створення "дронової стіни" на кордоні, – FT

Індустрія дронів

ЄС готується витратити мільярди на "стіну дронів" уздовж східного кордону після недавніх російських порушень повітряного простору Польщі та Румунії, спираючись на технології, випробувані Україною,

Наразі Брюссель заохочує столиці використовувати кошти ЄС і проводити спільні закупівлі систем, що вже працюють на українському фронті, повідомляє Financial Times.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про потребу "європейської спроможності", розгорнутої та підтримуваної спільно в режимі реального часу. Запускається "дроновий альянс" з Україною з фінансуванням 6 млрд євро для перетворення українських розробок на спільне виробництво.

Польща, країни Балтії та Фінляндія посилюють кордони, але ЄС наполягає на уніфікації й повній інтеграції технологій, аби закрити прогалини в обороні.

"Оборонні сили Європи надто фрагментовані, але саме в цій сфері нам дійсно потрібно бачити набагато більше координації. Не можна, щоб одна держава робила одне на своєму кордоні, а інша – щось інше... Росія просто адаптує свій підхід до наших слабких сторін", – розповів виданню один з чиновників ЄС.

Додатково східний фланг НАТО розгортає місію ППО Eastern Sentry з літаками, кораблями та розвідсистемами.

Український досвід пропонує дешевші рішення проти недорогих дронів-"шахедів": мережі акустичних сенсорів та мобільні вогневі групи. Київ запропонував Польщі тренування, Литва й Латвія впроваджують подібні підходи, Румунія вивчає інтеграцію.

Читайте також: Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров

В цілому країни східного флангу НАТО можуть отримати близько 100 млрд євро оборонних позик зі спільного пулу 150 млрд євро. У Єврокомісії зазначають, що кошти допоможуть успішності "стіни дронів", якщо члени ЄС діятимуть узгоджено. Аналітики та оборонні компанії підкреслюють потребу у швидкому розгортанні дешевших і "ітеративних" контрзаходів.

Раніше повідомлялось, що під час останньої атаки по Трипільській ТЕС зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік.