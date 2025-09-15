Остання атака "обнулила" результати відновлювальних робіт на Трипільській ТЕС, – депутат

Під час останньої атаки по Трипільській ТЕС зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік.

Про це народний депутат, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк (фракція "Слуга народу") заявив в ефірі каналу "Київ24".

"Приклад буквально тижневої давнини показав, що в Трипільську ТЕС прилетіло, ні для кого не секрет, що прилетіла достатньо велика кількість шахедів – і це не ракети, це не балістика, це прилетіли звичайні ірансько-російські шахеди в кількості 19 влучань", – заявив Нагорняк.

Він також додав, що без протиповітряної оборони будь-які захисні споруди і ремонтні роботи нічого не варті.

Як повідомлялося, унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго".

Однак у січні 2025 року російські війська знову вдарили по ТЕС "Центренерго", попри те що станція була повністю знищена раніше, повідомляли в компанії.