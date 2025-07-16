БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відключення електроенергії
668 5

В Україні відновили більше половини потужностей електростанцій, пошкоджених росіянами, – Міненерго

В Україні відновили більше половини генерації, пошкодженої росіянами

В Україні вже відновили близько половини генеруючих потужностей, пошкоджених внаслідок ударів російської армії.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Міненерго.

"Внаслідок російських атак найбільших втрат зазнала теплова та гідрогенерація. Понад 50% пошкодженої генерації вже відновлено завдяки роботі енергетиків та координації з боку уряду, а також допомозі наших міжнародних партнерів", – зазначив Колісник.

Він також наголосив, що обсяги закачування газу до сховищ поступово зростають.

"Темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають графіку та є в півтора раза вищими, ніж торік. Ми впевнені, що зможемо сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону", – сказав заступник міністра.

Посадовець також запевнив, що Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для успішного та стабільного проходження наступного опалювального сезону 2025-2026 років.

Водночас він закликав українців економно споживати електроенергію влітку, особливо у години пікових навантажень на енергосистему.

"Впродовж останніх днів спостерігається підвищення температури повітря, це призводить до зростання споживання електроенергії, проте ми маємо достатньо генеруючих потужностей для покриття споживання. При цьому важливо, щоб усі споживачі раціонально використовували електроенергію в години пікового навантаження, а це ранок і вечір", – сказав Колісник.

Він запевнив, що наразі енергосистема є стабільною і збалансованою, а ризики застосування графіків відключень електроенергії можуть бути спричинені виключно новими масованими обстрілами енергооб’єктів з боку РФ.

Як повідомлялося, минулого тижня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі через спеку.

До того в "Укренерго" пояснювали, що споживання електроенергії в Україні зросло через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.

Автор: 

росія (14676) електроенергія (4326) Міненерго (942) відключення світла (611)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи мабуть теж знають шо в нас з енергетикою - але нагуя лишній раз на цьому наголошувати?
показати весь коментар
16.07.2025 09:33 Відповісти
Бо ми незламні!!!
показати весь коментар
16.07.2025 09:46 Відповісти
Щоб кацапи повторили ось нагуя.
показати весь коментар
16.07.2025 09:44 Відповісти
благодарю за службу на рф!
показати весь коментар
16.07.2025 10:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 