В Україні відновили більше половини потужностей електростанцій, пошкоджених росіянами, – Міненерго

В Україні вже відновили близько половини генеруючих потужностей, пошкоджених внаслідок ударів російської армії.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів в ефірі телемарафону, інформує пресслужба Міненерго.

"Внаслідок російських атак найбільших втрат зазнала теплова та гідрогенерація. Понад 50% пошкодженої генерації вже відновлено завдяки роботі енергетиків та координації з боку уряду, а також допомозі наших міжнародних партнерів", – зазначив Колісник.

Він також наголосив, що обсяги закачування газу до сховищ поступово зростають.

"Темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають графіку та є в півтора раза вищими, ніж торік. Ми впевнені, що зможемо сформувати необхідні запаси до початку опалювального сезону", – сказав заступник міністра.

Посадовець також запевнив, що Україна матиме необхідні резерви вугілля та ядерного палива для успішного та стабільного проходження наступного опалювального сезону 2025-2026 років.

Водночас він закликав українців економно споживати електроенергію влітку, особливо у години пікових навантажень на енергосистему.

"Впродовж останніх днів спостерігається підвищення температури повітря, це призводить до зростання споживання електроенергії, проте ми маємо достатньо генеруючих потужностей для покриття споживання. При цьому важливо, щоб усі споживачі раціонально використовували електроенергію в години пікового навантаження, а це ранок і вечір", – сказав Колісник.

Він запевнив, що наразі енергосистема є стабільною і збалансованою, а ризики застосування графіків відключень електроенергії можуть бути спричинені виключно новими масованими обстрілами енергооб’єктів з боку РФ.

Як повідомлялося, минулого тижня імпорт електроенергії в Україну зріс удвічі через спеку.

До того в "Укренерго" пояснювали, що споживання електроенергії в Україні зросло через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.