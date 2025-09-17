ЄС надав Україні допомоги на 169 млрд євро, з них 63 млрд пішли на військову підтримку, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС вже надав Україні 169 млрд євро допомоги, зокрема військової.

Про це вона заявила під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський Союз вже мобілізував 169 млрд євро, з яких 63 млрд - військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми збільшуємо інвестиції в оборонну промисловість України, розширюємо закупівлі від українських виробників і рухаємося вперед щодо наших нових спільних ініціатив, таких як новий альянс дронів", - зазначила вона.

За словами Мецоли, у ЄС знають, що потрібно робити значно більше, щоб продовжувати фінансову підтримку Україні.

