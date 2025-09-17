19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено незабаром. ЄС рухатиметься до відмови від російської нафти та газу, - Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила, що Євросоюз продовжить рух до відмови від російських енергоносіїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час виступу у Верховній раді.

"Ми продовжуємо тиск на Росію. Ми очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій і ми координуємо тісно разом із нашими союзниками, щоб забезпечити максимальний вплив", - зазначила Мецола.

За її словами, ЄС продовжить рухатися до відмови від російських газу та нафти.

"Будемо також вирішувати питання, що стосуються тіньового флоту та робити це швидше. Це те, що називається солідарністю в дії, але це про нашу колективну безпеку. Частина цієї солідарності стосується також і місця в нашому Союзі. Приєднання до Євросоюзу - це є гарантією безпеки саме по собі. І ми рухаємося на цьому шляху", - додала вона.

