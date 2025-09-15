РУС
ЕС о требовании Трампа: Мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от энергоносителей РФ

Евросоюз ответил на требование Трампа об отказе от энергоносителей России

Европейский Союз работает над тем, чтобы постепенно вытеснить со своих рынков российские энергоносители. Этот план в ЕС разработали задолго до требования президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она прокомментировала требование президента США к Европе прекратить импорт российских газа и нефти.

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, чем мы активно занимаемся на протяжении уже нескольких лет с начала войны. У нас очень четкая дорожная карта, а теперь даже четкое законодательное предложение, чтобы постепенно отказаться от остального газа, который все еще поступает в ЕС... Поэтому это то, что уже продолжается некоторое время, - с четкой дорожной картой и четким сроком", - отметила Пиньо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Путин "тычет пальцем в глаз НАТО". Вы должны заставить этого парня упасть на колени

По ее словам, план постепенного, но полного вытеснения российских энергоресурсов с европейских рынков был разработан задолго до того, как Дональд Трамп обусловил этим введение американских "серьезных" санкций против России.

План Евросоюза предусматривает полный отказ от российских газа, нефти до конца 2027 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит 19-й пакет санкций против России с акцентом на энергетику и визы, - пресс-секретарь Пиньо

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европа "только говорит, а не действует", продолжая покупать энергоносители у России. Он отметил, что санкционная политика Запада будет эффективной только тогда, когда европейские страны откажутся от российских энергоносителей и синхронизируют свои ограничительные меры с американскими.

Автор: 

россия (97183) санкции (11840) Евросоюз (17562) Трамп Дональд (6597)
Так не тупіть. А ну швидко видмовились і так же швидко почали купляти спг США
15.09.2025 15:49 Ответить
На жаль Трамп схоже уявлення не має про інерцію, про закон збереження імпульсу
Вимоги Трампа стратегічно правильні, але при цьому гранично далекі від практичної реалізації,
оскільки не враховують закони природи і закони економіки. Не враховують інерційність економіки ЄС, який формував вектори руху багатьох своїх галузей тривалий час.
Не можливо миттєво (за дуже короткий проміжок часу) зупинити і змінити напрям економічних процесів, оскільки для такої зупинки та переспрямування необхідні велика кількість енергії та ресурси, яких в ЄС немає. І вони не впадуть з небес, навіть завдяки щирому бажанню президента Трампа.
15.09.2025 15:59 Ответить
То все понятно що не можливо перестроїтись швидко ,а що булоб якби раша напала на Євросоюз
15.09.2025 16:38 Ответить
 
 