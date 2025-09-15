ЕС о требовании Трампа: Мы работаем над тем, чтобы полностью отказаться от энергоносителей РФ

Европейский Союз работает над тем, чтобы постепенно вытеснить со своих рынков российские энергоносители. Этот план в ЕС разработали задолго до требования президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она прокомментировала требование президента США к Европе прекратить импорт российских газа и нефти.

"Постепенный отказ от российского ископаемого топлива - это то, чем мы активно занимаемся на протяжении уже нескольких лет с начала войны. У нас очень четкая дорожная карта, а теперь даже четкое законодательное предложение, чтобы постепенно отказаться от остального газа, который все еще поступает в ЕС... Поэтому это то, что уже продолжается некоторое время, - с четкой дорожной картой и четким сроком", - отметила Пиньо.

По ее словам, план постепенного, но полного вытеснения российских энергоресурсов с европейских рынков был разработан задолго до того, как Дональд Трамп обусловил этим введение американских "серьезных" санкций против России.

План Евросоюза предусматривает полный отказ от российских газа, нефти до конца 2027 года.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Европа "только говорит, а не действует", продолжая покупать энергоносители у России. Он отметил, что санкционная политика Запада будет эффективной только тогда, когда европейские страны откажутся от российских энергоносителей и синхронизируют свои ограничительные меры с американскими.