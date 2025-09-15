РУС
Новости Санкции против России
США готовы к "очень сильным" санкциям против России, но Европа должна прекратить покупать нефть и газ у РФ, - Трамп

Трамп о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа "только говорит, а не действует", продолжая покупать энергоносители у России. Он подчеркнул, что санкционная политика Запада будет эффективной только тогда, когда европейские страны откажутся от российских энергоносителей и синхронизируют свои ограничительные меры с американскими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

"Послушайте, Европа - они мои друзья. Но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", - подчеркнул Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", - отметил президент.

Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грэм рассказал, что его "санкционный законопроект" нацелен против стран, которые покупают нефть у РФ: в перечне Китай, Индия и Бразилия

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", - отметил Трамп.

Трамп категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что европейцы не должны покупать у России - будь то природный газ или сигареты, мне все равно", - подчеркнул президент.

Напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что время для введения новых санкций против России уже давно пришло. Однако, по словам законодателя, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

Топ комментарии
+27
Він не каже, а ліпить відмазки. "Совок" гнав газ та нафту в Європу до останнього. Рейгану це не заважало.
15.09.2025 07:05 Ответить
+17
а ША повинні припинити купляти у рф уран для своєї енергетики і паладій для каталізаторів.
15.09.2025 06:51 Ответить
+9
І що він не так каже? Пів європи у рашки нафтопродукти купують через треті країни.
15.09.2025 06:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що він не так каже? Пів європи у рашки нафтопродукти купують через треті країни.
15.09.2025 06:47 Ответить
Він не каже, а ліпить відмазки. "Совок" гнав газ та нафту в Європу до останнього. Рейгану це не заважало.
15.09.2025 07:05 Ответить
А ви не розумієте, що після того як Європа введе свої санкції і відмовиться від закупівлі в РФ, з'явиться ще 10 причин не вводити санкції і 10 вимог від трампа до Європи ?
15.09.2025 10:41 Ответить
Можливо і правильно каже. Але це говориться у розпал війни, коли гинуть люди? США також багато чого купують у рашки. Це все дешеві відмази.
15.09.2025 07:55 Ответить
А США купують добрива та рідкіснооземельні метали аж гай гуде.

Це тупо відмазка. Якщо б Трамп цього дійсно хотів, то давно б Орбана та Фіцо під віника загнав.
15.09.2025 09:20 Ответить
а ША повинні припинити купляти у рф уран для своєї енергетики і паладій для каталізаторів.
15.09.2025 06:51 Ответить
Це копійки порівняно з Європою. До того ж, чого вона повинна? Хіба це Америка усірається від близості кордонів з Московією?
15.09.2025 07:01 Ответить
Це копійки порівняно із США. І до того ж чого вона повинна перед США? Хіба це не Америка розстилає рачки перед путіним червону доріжку?
15.09.2025 07:22 Ответить
ну ми ж всі зрозуміли, що трамп гомік і дурачок, і сша вже всьо - другорядна країна.

Коли європка від кацапської нафти і газу відмовиться? вже дрони в польщу залітають.
15.09.2025 08:04 Ответить
коли трамп своїм двом клєврєтам подзвонить і **** напхає за відкати від MOL.
15.09.2025 08:10 Ответить
це кому? пишіть конкретніше?
кому бляха муха трамп може подзвонити, якщо він шіста *****, а ***** шістка сі? шістка шістки нічого не може порішати, до вас туго доходить?
15.09.2025 08:12 Ответить
якщо не знаєте хто у трампа два клєврєта, то тоді не варто коментувати.
15.09.2025 08:14 Ответить
хто цю шістку трампа взагалі слухає? ти серйозно? чого ти щоки тут надуваєш, гониш пургу? всі вже давно зрозуміли, що трамп - нікчема, і він НІЧОГО не може порішати. які клєврєти???
15.09.2025 08:17 Ответить
якщо не знаєш хто у трампа два клєврєта, то тоді не варто коментувати, і дойобуватись із своїми питаннями.
15.09.2025 08:51 Ответить
Трампy необхідна добра причина для того щоб нічого не робити, і ця нафтова причина ідеальна для цього. Але ж, це факт що Європа збагачує Москву, вони просто ж хочуть щоб і комфортно було, і щоб Америка їхні дупи охороняла за красиві очі.
15.09.2025 06:58 Ответить
Зміна алгоритму.
15.09.2025 07:00 Ответить
Не треба так жорско хаяти старого маразматика Трампидла. Він хворий, в нього старече слабоумство, деменція і ще цілий букет хвороб. В дурдомі мало звертають уваги про що лопотять хворі. Навідь у такому великому як Білий дурдом.
15.09.2025 07:03 Ответить
ну так чого ви від сша і від трампа чекаєте? треба на європку тиснути, щоб європка відмовлялась від кацапської нафти і газу і наклала санкції на китай і індію.
15.09.2025 08:14 Ответить
ЛАЙНО.
15.09.2025 07:07 Ответить
Демагогія, то святе.
15.09.2025 08:19 Ответить
Пьянь.
15.09.2025 08:27 Ответить
Прикольна в тебе кацапська погрємуха.
15.09.2025 08:44 Ответить
Я тільки за, можеш йти. Як повернешся, звертайся, ще пошлю і не раз.
15.09.2025 09:00 Ответить
Амеба ти.
15.09.2025 09:11 Ответить
Повернувся? Сходи ще раз.
15.09.2025 10:19 Ответить
Деменція у силі. На жаль.
15.09.2025 07:17 Ответить
Придумав разом з радниками відмазку на весь період свого сидіння в кріслі Президента
15.09.2025 07:19 Ответить
Введи санкції проти Угорщини

і Сло ваччини.
15.09.2025 07:20 Ответить
А він знає, що не припинять. Йому Орбан та Фіцо доповіли.
15.09.2025 07:21 Ответить
Трампу далеко до "найвеличнішого" по штампуванню безглуздих проектів. Ось досягне хоча б до 30+ тільки "безпекових" угод, тоді хай і цвірінькає.
15.09.2025 07:25 Ответить
якшо взятися за шось дуже непідйомне, можна знов обісратися
15.09.2025 07:26 Ответить
Трампон знайшов нову відмазку.
15.09.2025 07:30 Ответить
про великі яйця у рудого вже було ?
15.09.2025 07:35 Ответить
пуйло сказав йому тягнути до останнього
15.09.2025 07:41 Ответить
Трепло хреново, не мозоль очи.
15.09.2025 07:43 Ответить
Брехун та чмо. Він нічого не зробить , при трампоні забудьте про допомогу.
15.09.2025 07:50 Ответить
Значить, до 2028 року можна спокійно їхати грати в гольф - ЄС саме тоді припинить купувати кацапські нафту і газ. Давай, дідуган, відпочивай...
15.09.2025 08:02 Ответить
⚡️ Starlink ліг по всьому фронту, - Мадяр
15.09.2025 08:03 Ответить
То "поясни" це своїм СРАКОЛИЗАМ кнурорбану та фіцкові!!!
15.09.2025 08:08 Ответить
Трумп придумав тупу відмазку щоб не вводити санкції
15.09.2025 08:08 Ответить
Отмазку Трампона очень легко проверить. Украина перекрывает вентиль на нефтепроводе "Дружбан", после чего Трампон, Орбан и Фицо хором начинают требовать его открыть. Хотя кто же из зелени его перекроет? Лишат очередного звания у }{уйла.
15.09.2025 08:11 Ответить
А з Турецьким потоком що робити?
15.09.2025 08:17 Ответить
І таке заявляє той, який змусив своїх військових простелити червону доріжку кривавому вбивці та ще прокатався з ним в автомобілі! Про які санкції він верзе?!
15.09.2025 08:15 Ответить
Хто гарантує, що після відмови Європи закуповувати російський газ, Трамп накладе санкції? Враховуючи мінливу погоду в голові Трампа та розв'язану ним же санкційну війну проти Європи.
15.09.2025 08:16 Ответить
ніхто не гарантує, але рашка без європейських грошей офігіє.
15.09.2025 08:19 Ответить
Кручу верчу, запутать хочу, у волшебника миротворящего Трампа все по честному, без обмана,...
15.09.2025 08:24 Ответить
Розкажіть це Ердогану, який купував, купує, і буде купувати ********** і ніколи від неї не відмовиться...
Трумп це знає, тому і знайшов спосіб не вводити санкції проти другана з болот...
15.09.2025 08:42 Ответить
Цікаво а чому всі в тому числі і ЗЕблазень мовчать про нафтопровід "Дружба" який проходить по території України і після не великої перерви знову працює на повну потужність і постачає нафту друзям ***** Орбану і Фіцо??? "Ілі ето другоє"???
15.09.2025 08:52 Ответить
Я готовий запроваджувати санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я", - зазначив президент. Американський холуй рашиста має на увазі,що Європа має позичити в нього червону доріжку і стелити її так як від .перед куйлом
15.09.2025 09:37 Ответить
Санкцій від Краснова не дочекаєтесь !
15.09.2025 09:45 Ответить
Європа - це Трамп має на увазі своїх друзів фріцо і торбана, як і споживають 90% цих ресурсів.
15.09.2025 10:11 Ответить
Виявляється, американці обрали до влади більш потужного клоуна, аніж українці.
15.09.2025 10:36 Ответить
Америка на Європу, Європа на Америка і так по кругу, а Україна вмирає. ***********, що все буде росія і китай. І може ще Америка залишиться, за прекрасним океаном, якщо залишиться.
15.09.2025 10:49 Ответить
Це путін так любить робити - він на все готовий, але є мільярд неможливих умов, після виконання яких він точно-точно зробить те, що обіцяв. або не зробить, це ж всього лиш обіцянка, нею і підтертися можна, якщо це буде вигідно. трамп на цьому стільки собак ізів, що суди вже втомилися їх рахувати...
15.09.2025 11:10 Ответить
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
15.09.2025 11:25 Ответить
Зозуля хвалить журавля за те, що хвалить він зозулюююю...
15.09.2025 11:35 Ответить
Дійте вже, пустомолоти...
15.09.2025 12:37 Ответить
брыхуняка.
15.09.2025 13:05 Ответить
 
 