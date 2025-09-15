США готовы к "очень сильным" санкциям против России, но Европа должна прекратить покупать нефть и газ у РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа "только говорит, а не действует", продолжая покупать энергоносители у России. Он подчеркнул, что санкционная политика Запада будет эффективной только тогда, когда европейские страны откажутся от российских энергоносителей и синхронизируют свои ограничительные меры с американскими.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

"Послушайте, Европа - они мои друзья. Но они покупают нефть у России. Поэтому мы не можем быть единственными, кто работает, знаете, на полную", - подчеркнул Трамп.

Он назвал санкции, которые вводит Европа, "недостаточно жесткими" и поставил условие для дальнейших действий со стороны США.

"Я готов вводить санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что делаю я", - отметил президент.

Уточняя свою позицию, Трамп подтвердил, что ожидает синхронных или опережающих действий от европейских партнеров.

"Ну, я готов двигаться вперед, но они также должны это сделать. Думаю, они это сделают. Но пока они только говорят, а не действуют", - отметил Трамп.

Трамп категорически заявил, что договоренность с европейцами заключалась в полном отказе от покупки российских товаров.

"Договоренность заключается в том, что европейцы не должны покупать у России - будь то природный газ или сигареты, мне все равно", - подчеркнул президент.

Напоминание журналистов о его обещании ввести "серьезные санкции" против России президент прокомментировал заверением, что когда они будут введены, то окажутся "очень, очень сильными".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что время для введения новых санкций против России уже давно пришло. Однако, по словам законодателя, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

