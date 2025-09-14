Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласования с Трампом, - Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что время для введения новых санкций против России уже давно пришло. Однако, по словам законодателя, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Об этом Джонсон рассказал в интервью для CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист вспомнил заявление сенатора-республикана Линдси Грэма, который сказал, что Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ и поинтересовался позицией Джонсона по этому поводу.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично хочу это сделать", - сказал Джонсон.

На вопрос, ждет ли Конгресс, пока президент даст зеленый свет, спикер ответил, что Конгресс не может действовать по своей инициативе.

"Что ж, Конгресс действительно не может сделать это по собственному желанию, потому что, конечно, президент должен будет подписать наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - заявил спикер Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Однако это условие, вероятно, не выполнят некоторые европейские страны. И об этом известно и Трампу, и его советникам.

