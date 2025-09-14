РУС
Новости Санкции США против России
Конгресс США не будет принимать санкции против РФ без согласования с Трампом, - Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что время для введения новых санкций против России уже давно пришло. Однако, по словам законодателя, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Об этом Джонсон рассказал в интервью для CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист вспомнил заявление сенатора-республикана Линдси Грэма, который сказал, что Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ и поинтересовался позицией Джонсона по этому поводу.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и я считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично хочу это сделать", - сказал Джонсон.

Читайте также: США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти, - Bloomberg

На вопрос, ждет ли Конгресс, пока президент даст зеленый свет, спикер ответил, что Конгресс не может действовать по своей инициативе.

"Что ж, Конгресс действительно не может сделать это по собственному желанию, потому что, конечно, президент должен будет подписать наш закон. Так что это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему", - заявил спикер Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что хочет, чтобы они сократили закупки российской нефти. Однако это условие, вероятно, не выполнят некоторые европейские страны. И об этом известно и Трампу, и его советникам.

Читайте также: Грэм рассказал, что его "санкционный законопроект" нацелен против стран, которые покупают нефть у РФ: в перечне Китай, Индия и Бразилия

Конгресс США (1264) россия (97183) санкции (11840) США (27890)
Топ комментарии
+17
Да і йух з вами! хоча б зброю кацапам не давайте і на тому спасибі... гаранти *****.
14.09.2025 22:21 Ответить
+14
Еще стоит с Орбаном и Фицо посоветоваться, эксперты в этом вопросе.
14.09.2025 22:22 Ответить
+11
Позорити країну то вже до кінця.
Цікаво а хто впишеться за країну-кидалу сша після нового"перд харбору"?
14.09.2025 22:28 Ответить
Агент Краснов - проти!
14.09.2025 22:19 Ответить
"никогда и ни за что вы от меня этого не добьётесь !"

руда курва !

.
14.09.2025 22:36 Ответить
Хочуть втратити статус супердержави, ну то хто ми такі щоб їм забороняти! Чим менше США будуть лізти зі своїми заборонами в нашу діяльність, тим скорше ми переможемо путіна. Вони обрали для себе відсторонення, щоб не провокувати путіна на ядерну війну, ну то їхня справа. Ми не боїмось путіна і будемо його добивати.
14.09.2025 23:17 Ответить
Та не треба нас заспокоювати, ми вже розуміємо що цього не буде
14.09.2025 22:20 Ответить
Трамп спочатку порадиться з Кімом.
показать весь комментарий
14.09.2025 22:24 Ответить
14.09.2025 22:25 Ответить
Позорити країну то вже до кінця.
Цікаво а хто впишеться за країну-кидалу сша після нового"перд харбору"?
14.09.2025 22:28 Ответить
в такому випадку можно ще узгоджувати з пацієнтами госпіталю Святої Елізабети, тим більше що він недалечко.
14.09.2025 22:30 Ответить
От тобі і незалежні гілки влади суди - все лягло під Трампа
14.09.2025 22:30 Ответить
Якщо на наступних виборах в США переможуть демократи, то всі ці "незалежні гілки влади" затягають по судам.

Повинні сказати Трапу "Ні", або йти у відставку.

Буде велика чистка.
14.09.2025 22:51 Ответить
Все як в Україні. Сценарій майже один в один. І ми знаємо де його писали. (((
показать весь комментарий
Цей довбойоб вже все узгодив с ****** на ісконо руской зємлє аляскє
14.09.2025 22:32 Ответить
Дональд всєкда живой...
Дональд всєкда с табой...
14.09.2025 22:33 Ответить
Конгрес це вже проксі госдуми ..скажи таке в 1970 роках ніхто б не повірив ..що в Конгрес США розплідник ватний
14.09.2025 22:36 Ответить
годину тому тільки написав про це , там на іншій гілці . !
14.09.2025 22:39 Ответить
Тут вже для санкцій пізно. Дронова атака на Польщу це навіть не початок. Це увертюра. Далі буде справжня війна
14.09.2025 22:39 Ответить
Що таке увертюра? Я не музикант, я математик, перепрошую.
14.09.2025 22:41 Ответить
Увертюра (фр. ouverture, від лат. apertura - відкриття, початок) - інструментальний вступ до театрального спектаклю, частіше музичного (опери, балету, оперети), але іноді і до драматичного, а також до вокально-інструментальних творів - кантат і ораторій або до інструментальних п'єс сюїтного типу.
14.09.2025 23:00 Ответить
Отака вона ДЕМОКРАТІЯ!!
14.09.2025 22:40 Ответить
Так і є. Це не в рашистів, чи у нас - де має бути лише одна правильна і вірна лінія. Це називається тоді фашизм
14.09.2025 22:46 Ответить
Ще ти несеш недоумок.
14.09.2025 23:34 Ответить
Хтось на форумі на мене образився, коли я назвав цього Джонсона куклою Трампа. Тепер він сам себе так називає.
14.09.2025 22:40 Ответить
"Демократія" = трампократія+п*здоватізм і відсутність мозку!
14.09.2025 22:41 Ответить
Дональд всегда с тобой...
Дональд всегда со мной...

И Дональд всегда молодой !
(впрочем это уже совсем другая ора-тория)

.
14.09.2025 22:43 Ответить
Кажуть, до все йде до того, що Конгрес буде інший. Він і ухвалить.
14.09.2025 22:46 Ответить
Politicians are people. Their goal, like everyone else's, is to make a good living. They are aware at all times of who the boss is and what price they will have to pay for disobeying him. At this point, any Republican politician who openly challenges Donald Trump will see his career immediately destroyed. It is like at any American corporation: the only allowed reaction to any decision by the CEO is unbridled enthusiasm, or you are fired on the spot, and getting a new job will not be easy, because no leader wants problem makers.
14.09.2025 22:51 Ответить
И блокировку в 2023-2024-м помощи от Байдена тоже согласовывали с рыжим, не так ли, джонсон?
14.09.2025 22:55 Ответить
А що в сцишиа ще є конгрес? Скоріше то публічний будинок для повій, а всім заправляє диктатор Тампакс
14.09.2025 22:58 Ответить
14.09.2025 23:08 Ответить
Здохніть трампісти і згоріть в пеклі. Пособники масового вбивці і терориста.
14.09.2025 23:27 Ответить
США перетворюється на паРашу.
14.09.2025 23:33 Ответить
ФСБ не дозволяє
14.09.2025 23:42 Ответить
Тому що тухес трампа має неперевершений смак. Збоченці. Добре що у нас, у ВР, такого нема. Але це не точно.
14.09.2025 23:42 Ответить
ой як відпрацьовує козачок джонсон , кремлівські рублі ...сором всесвітьній для США ... сьогодні консерваторами, кремль підтерається , коммуністи диктатори ,не приховані !!!...
14.09.2025 23:44 Ответить
Час настав, але завжди є "дві_три неділі" !!
15.09.2025 00:00 Ответить
Коло замкнулося...
15.09.2025 00:01 Ответить
Демократія по американськи, або ж трампократія І таке все нице, примітивне і ...підле.
15.09.2025 00:13 Ответить
 
 