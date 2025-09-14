Конгрес США не ухвалюватиме санкцій проти РФ без узгодження з Трампом, - Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що час для запровадження нових санкцій проти Росії вже давно настав. Однак, за словами законодавця, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Про це Джонсон розповів в інтерв'ю для CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст згадав заяву сенатора-республікана Ліндсі Грема, який сказав, що Конгрес США готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ та поцікавивя позицією Джонсона щодо цього.

"Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. Я маю на увазі, що в Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом та нашими колегами по Сенату в Палаті представників, щоб це зробити, і я особисто прагну цього зробити", - сказав Джонсон.

На запитання, чи чекає Конгрес, поки президент дасть зелене світло, спікер відповів, що Конгрес не може діяти за своєю ініціативою.

"Що ж, Конгрес справді не може зробити це за власним бажанням, тому що, звичайно, президент повинен буде підписати наш закон. Тож це має бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу", - заявив спікер Палати представників.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що хоче, аби вони скоротили закупівлі російської нафти. Однак цю умову, ймовірно, не виконають деякі європейські країни. І про це відомо і Трампу, і його радникам.

