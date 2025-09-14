УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7069 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії
1 288 30

Конгрес США не ухвалюватиме санкцій проти РФ без узгодження з Трампом, - Джонсон

джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що час для запровадження нових санкцій проти Росії вже давно настав. Однак, за словами законодавця, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Про це Джонсон розповів в інтерв'ю для CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст згадав заяву сенатора-республікана Ліндсі Грема, який сказав, що Конгрес США готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ та поцікавивя позицією Джонсона щодо цього.

"Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. Я маю на увазі, що в Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом та нашими колегами по Сенату в Палаті представників, щоб це зробити, і я особисто прагну цього зробити", - сказав Джонсон.

Читайте також: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

На запитання, чи чекає Конгрес, поки президент дасть зелене світло, спікер відповів, що Конгрес не може діяти за своєю ініціативою.

"Що ж, Конгрес справді не може зробити це за власним бажанням, тому що, звичайно, президент повинен буде підписати наш закон. Тож це має бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу", - заявив спікер Палати представників.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що хоче, аби вони скоротили закупівлі російської нафти. Однак цю умову, ймовірно, не виконають деякі європейські країни. І про це відомо і Трампу, і його радникам.

Читайте також: Грем розповів, що його "санкційний законопроєкт" націлений проти країн, які купують нафту у РФ: у переліку Китай, Індія та Бразилія

Автор: 

Конгрес США (1260) росія (67711) санкції (12702) США (24287)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Да і йух з вами! хоча б зброю кацапам не давайте і на тому спасибі... гаранти *****.
показати весь коментар
14.09.2025 22:21 Відповісти
+7
Агент Краснов - проти!
показати весь коментар
14.09.2025 22:19 Відповісти
+7
Еще стоит с Орбаном и Фицо посоветоваться, эксперты в этом вопросе.
показати весь коментар
14.09.2025 22:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агент Краснов - проти!
показати весь коментар
14.09.2025 22:19 Відповісти
"никогда и ни за что вы от меня этого не добьётесь !"

руда курва !

.
показати весь коментар
14.09.2025 22:36 Відповісти
Та не треба нас заспокоювати, ми вже розуміємо що цього не буде
показати весь коментар
14.09.2025 22:20 Відповісти
Да і йух з вами! хоча б зброю кацапам не давайте і на тому спасибі... гаранти *****.
показати весь коментар
14.09.2025 22:21 Відповісти
Еще стоит с Орбаном и Фицо посоветоваться, эксперты в этом вопросе.
показати весь коментар
14.09.2025 22:22 Відповісти
Трамп спочатку порадиться з Кімом.
показати весь коментар
14.09.2025 22:24 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 22:25 Відповісти
Позорити країну то вже до кінця.
Цікаво а хто впишеться за країну-кидалу сша після нового"перд харбору"?
показати весь коментар
14.09.2025 22:28 Відповісти
в такому випадку можно ще узгоджувати з пацієнтами госпіталю Святої Елізабети, тим більше що він недалечко.
показати весь коментар
14.09.2025 22:30 Відповісти
От тобі і незалежні гілки влади суди - все лягло під Трампа
показати весь коментар
14.09.2025 22:30 Відповісти
Якщо на наступних виборах в США переможуть демократи, то всі ці "незалежні гілки влади" затягають по судам.

Повинні сказати Трапу "Ні", або йти у відставку.

Буде велика чистка.
показати весь коментар
14.09.2025 22:51 Відповісти
Цей довбойоб вже все узгодив с ****** на ісконо руской зємлє аляскє
показати весь коментар
14.09.2025 22:32 Відповісти
Дональд всєкда живой...
Дональд всєкда с табой...
показати весь коментар
14.09.2025 22:33 Відповісти
Конгрес це вже проксі госдуми ..скажи таке в 1970 роках ніхто б не повірив ..що в Конгрес США розплідник ватний
показати весь коментар
14.09.2025 22:36 Відповісти
годину тому тільки написав про це , там на іншій гілці . !
показати весь коментар
14.09.2025 22:39 Відповісти
Тут вже для санкцій пізно. Дронова атака на Польщу це навіть не початок. Це увертюра. Далі буде справжня війна
показати весь коментар
14.09.2025 22:39 Відповісти
Що таке увертюра? Я не музикант, я математик, перепрошую.
показати весь коментар
14.09.2025 22:41 Відповісти
Увертюра (фр. ouverture, від лат. apertura - відкриття, початок) - інструментальний вступ до театрального спектаклю, частіше музичного (опери, балету, оперети), але іноді і до драматичного, а також до вокально-інструментальних творів - кантат і ораторій або до інструментальних п'єс сюїтного типу.
показати весь коментар
14.09.2025 23:00 Відповісти
Отака вона ДЕМОКРАТІЯ!!
показати весь коментар
14.09.2025 22:40 Відповісти
Так і є. Це не в рашистів, чи у нас - де має бути лише одна правильна і вірна лінія. Це називається тоді фашизм
показати весь коментар
14.09.2025 22:46 Відповісти
Хтось на форумі на мене образився, коли я назвав цього Джонсона куклою Трампа. Тепер він сам себе так називає.
показати весь коментар
14.09.2025 22:40 Відповісти
"Демократія" = трампократія+п*здоватізм і відсутність мозку!
показати весь коментар
14.09.2025 22:41 Відповісти
Дональд всегда с тобой...
Дональд всегда со мной...

И Дональд всегда молодой !
(впрочем это уже совсем другая ора-тория)

.
показати весь коментар
14.09.2025 22:43 Відповісти
Кажуть, до все йде до того, що Конгрес буде інший. Він і ухвалить.
показати весь коментар
14.09.2025 22:46 Відповісти
Politicians are people. Their goal, like everyone else's, is to make a good living. They are aware at all times of who the boss is and what price they will have to pay for disobeying him. At this point, any Republican politician who openly challenges Donald Trump will see his career immediately destroyed. It is like at any American corporation: the only allowed reaction to any decision by the CEO is unbridled enthusiasm, or you are fired on the spot, and getting a new job will not be easy, because no leader wants problem makers.
показати весь коментар
14.09.2025 22:51 Відповісти
И блокировку в 2023-2024-м помощи от Байдена тоже согласовывали с рыжим, не так ли, джонсон?
показати весь коментар
14.09.2025 22:55 Відповісти
А що в сцишиа ще є конгрес? Скоріше то публічний будинок для повій, а всім заправляє диктатор Тампакс
показати весь коментар
14.09.2025 22:58 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 23:08 Відповісти
 
 