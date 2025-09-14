Грем розповів, що його "санкційний законопроєкт" націлений проти країн, які купують нафту у РФ: у переліку Китай, Індія та Бразилія

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем розповів, що його законопроєкт щодо санкцій проти РФ насамперед націлений на країни, які купують енергоресурси у Росії. Йдеться, зокрема про Китай, Індію, Бразилію.

Про це американський законодавець розповів у інтерв’ю телеканалу NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт (щодо санкцій проти РФ, - ред.) не націлений на Путіна. Він націлений на Китай, Індію, Бразилію та інші країни, які купують його (Путіна, - ред.) дешеву нафту й газ, що дає йому гроші переслідувати світ", - розповів Грем.

Сенатор зауважив, що самому Путіну байдуже на обмежувальні заходи.

Читайте також: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

"Жодні санкції не спрацювали. Він обходить санкції. Хоча сам він добре живе",- сказав Грем.

Також, на думку Грема, якби завтра США та Європа разом сказали Китаю, що країна не може мати доступ до їхньої економіки, якщо Пекін не припинить купувати російську нафту, то він би змінив свою поведінку.

Сенатор переконаний, що "настав час, щоб цей законопроєкт був ухвалений".

Читайте також: Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT