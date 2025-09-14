УКР
Новини Санкції США проти Росії
843 15

Грем розповів, що його "санкційний законопроєкт" націлений проти країн, які купують нафту у РФ: у переліку Китай, Індія та Бразилія

Грем про санкції проти рф

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем розповів, що його законопроєкт щодо санкцій проти РФ насамперед націлений на країни, які купують енергоресурси у Росії. Йдеться, зокрема про Китай, Індію, Бразилію.

Про це американський законодавець розповів у інтерв’ю телеканалу NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт (щодо санкцій проти РФ, - ред.) не націлений на Путіна. Він націлений на Китай, Індію, Бразилію та інші країни, які купують його (Путіна, - ред.) дешеву нафту й газ, що дає йому гроші переслідувати світ", - розповів Грем.

Сенатор зауважив, що самому Путіну байдуже на обмежувальні заходи.

Читайте також: США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

"Жодні санкції не спрацювали. Він обходить санкції. Хоча сам він добре живе",- сказав Грем.

Також, на думку Грема, якби завтра США та Європа разом сказали Китаю, що країна не може мати доступ до їхньої економіки, якщо Пекін не припинить купувати російську нафту, то він би змінив свою поведінку.

Сенатор переконаний, що "настав час, щоб цей законопроєкт був ухвалений".

Читайте також: Трамп обіцяє запровадити санкції проти РФ за умови, у виконання якої не вірить сам, - NYT

Автор: 

Індія (774) Китай (4899) санкції (12702) США (24287) Грем Ліндсі (126)
Топ коментарі
+2
За даними дослідницького центру CREA, опублікованими в серпні цього року, найбільшим покупцем російської нафти залишається Китай (на нього припадає 47% постачань), за яким слідує Індія (38%), а також Європейський Союз (6%) та Туреччина (6%).

При цьому Туреччина, яка входить до НАТО, є найбільшим покупцем російських нафтопродуктів (за даними CREA, на неї припадає 26% закупівель).
14.09.2025 21:28 Відповісти
+2
Законопроект хороший але мертвий . Тун його нізащо не винесе на голосування в Сенаті , а Джонсон в нижній палаті , якщо не буде вказівки від трампа . А її не буде .
14.09.2025 21:31 Відповісти
+2
Пан Грем хоче набалаболити ще на один орден від потужного гундосика.
14.09.2025 21:35 Відповісти
Шось цей законопроект як мертвонароджене дитя
14.09.2025 21:27 Відповісти
14.09.2025 21:28 Відповісти
Тут є цікавий момент: хто потім купує продукти переробки кацапської нафти? І чомусь мені здається, що ЄС має теж трохи потужитись. У цю гру можна грати удвох: дуже просто виявити кацапський бензин чи соляру: доки Індія і Туреччина купують російську нафту, то напевно вони продають російський бензин/дизель і нехай самі доказують що вони не верблюди
14.09.2025 22:13 Відповісти
срав пес перділи гуси … рудий блазень сам не вірить що ухвалить його…
14.09.2025 21:29 Відповісти
14.09.2025 21:31 Відповісти
14.09.2025 21:35 Відповісти
Ідея шикарна, але щось немає надії побачити її у дії - ця війна не Д. Трампа
14.09.2025 21:39 Відповісти
Америка не може вводити санкції проти всього світу. Нехай це роблять європейці які вічно ховаються в кущах. Цьому маразматику потрібно йти лікувати свої засохлі мізки.
14.09.2025 21:50 Відповісти
Розумні люди мене не *******, - Трамп
14.09.2025 21:54 Відповісти
Утопічний закон:
- занадто сміливий
- в час коли рішучість Заходу найменша
- вже ж з китаєм торгівельно воювали кілька місяців тому, і дали задню
- вже ж наклали мита на індію: та на зло почала ще більше таритись російською нафтою .

краще б з зброю Україні дали і дозвіл бити нею по нпз, це здається єдине що ефективне. Ну і нормальні санкції на тіньовий флот рф, а не те посміховисько що зараз.
14.09.2025 21:56 Відповісти
Старий куколд і далі ганьбиться.
Вже півроку лякає всіх своїм потужним законопроєктом із таким виглядом ніби ніхто й не підозрює що без схвалення Downальда їх республіканський моносброд навіть перднути зайвий раз боїться, а не те що якісь там санкції вводити.
14.09.2025 22:04 Відповісти
Цей чудік вже рік носиться з санкційним законопроектом як курка з яйцем і до сих пір не може знестись. Який сенс в усіх цих законопроектах якщо в сша вже править облізлий шизонутий диктатор в одне рило
14.09.2025 22:04 Відповісти
Тут Єрмак не віддає ВВХ 300 лярдів, а Грем з смішними проектами виступає.

14.09.2025 22:08 Відповісти
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
14.09.2025 22:12 Відповісти
Лайно виявився той Грем....а як волав проти раши...Лайно!!
14.09.2025 22:45 Відповісти
 
 