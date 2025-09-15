УКР
Новини Санкції проти Росії
США готові до "дуже сильних" санкцій проти Росії, але Європа має припинити купувати нафту і газ у РФ, - Трамп

Трамп про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа "лише говорить, а не діє", продовжуючи купувати енергоносії у Росії. Він наголосив, що санкційна політика Заходу буде ефективною лише тоді, коли європейські країни відмовляться від російських енергоносіїв та синхронізують свої обмежувальні заходи з американськими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

"Послухайте, Європа – вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну", – наголосив Трамп.

Він назвав санкції, які запроваджує Європа, "недостатньо жорсткими" і поставив умову для подальших дій з боку США.

"Я готовий запроваджувати санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я", – зазначив президент.

Уточнюючи свою позицію, Трамп підтвердив, що очікує на синхронні або випереджувальні дії від європейських партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грем розповів, що його "санкційний законопроєкт" націлений проти країн, які купують нафту у РФ: у переліку Китай, Індія та Бразилія

"Ну, я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Думаю, вони це зроблять. Але наразі вони лише говорять, а не діють", – зауважив Трамп.

Трамп категорично заявив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів.

"Домовленість полягає в тому, що європейці не повинні купувати в Росії – чи то природний газ, чи сигарети, мені байдуже", – наголосив президент.

Нагадування журналістів про його обіцянку запровадити "серйозні санкції" проти Росії президент прокоментував запевненням, що коли вони будуть введені, то виявляться "дуже, дуже сильними".

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що час для запровадження нових санкцій проти Росії вже давно настав. Однак, за словами законодавця, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти, - Bloomberg

+14
Він не каже, а ліпить відмазки. "Совок" гнав газ та нафту в Європу до останнього. Рейгану це не заважало.
15.09.2025 07:05 Відповісти
+9
а ША повинні припинити купляти у рф уран для своєї енергетики і паладій для каталізаторів.
15.09.2025 06:51 Відповісти
+5
Трампy необхідна добра причина для того щоб нічого не робити, і ця нафтова причина ідеальна для цього. Але ж, це факт що Європа збагачує Москву, вони просто ж хочуть щоб і комфортно було, і щоб Америка їхні дупи охороняла за красиві очі.
15.09.2025 06:58 Відповісти
І що він не так каже? Пів європи у рашки нафтопродукти купують через треті країни.
15.09.2025 06:47 Відповісти
Він не каже, а ліпить відмазки. "Совок" гнав газ та нафту в Європу до останнього. Рейгану це не заважало.
15.09.2025 07:05 Відповісти
Можливо і правильно каже. Але це говориться у розпал війни, коли гинуть люди? США також багато чого купують у рашки. Це все дешеві відмази.
15.09.2025 07:55 Відповісти
а ША повинні припинити купляти у рф уран для своєї енергетики і паладій для каталізаторів.
15.09.2025 06:51 Відповісти
Це копійки порівняно з Європою. До того ж, чого вона повинна? Хіба це Америка усірається від близості кордонів з Московією?
15.09.2025 07:01 Відповісти
Це копійки порівняно із США. І до того ж чого вона повинна перед США? Хіба це не Америка розстилає рачки перед путіним червону доріжку?
15.09.2025 07:22 Відповісти
ну ми ж всі зрозуміли, що трамп гомік і дурачок, і сша вже всьо - другорядна країна.

Коли європка від кацапської нафти і газу відмовиться? вже дрони в польщу залітають.
15.09.2025 08:04 Відповісти
коли трамп своїм двом клєврєтам подзвонить і **** напхає за відкати від MOL.
15.09.2025 08:10 Відповісти
це кому? пишіть конкретніше?
кому бляха муха трамп може подзвонити, якщо він шіста *****, а ***** шістка сі? шістка шістки нічого не може порішати, до вас туго доходить?
15.09.2025 08:12 Відповісти
якщо не знаєте хто у трампа два клєврєта, то тоді не варто коментувати.
15.09.2025 08:14 Відповісти
хто цю шістку трампа взагалі слухає? ти серйозно? чого ти щоки тут надуваєш, гониш пургу? всі вже давно зрозуміли, що трамп - нікчема, і він НІЧОГО не може порішати. які клєврєти???
15.09.2025 08:17 Відповісти
якщо не знаєш хто у трампа два клєврєта, то тоді не варто коментувати, і дойобуватись із своїми питаннями.
15.09.2025 08:51 Відповісти
Трампy необхідна добра причина для того щоб нічого не робити, і ця нафтова причина ідеальна для цього. Але ж, це факт що Європа збагачує Москву, вони просто ж хочуть щоб і комфортно було, і щоб Америка їхні дупи охороняла за красиві очі.
15.09.2025 06:58 Відповісти
Зміна алгоритму.
15.09.2025 07:00 Відповісти
Не треба так жорско хаяти старого маразматика Трампидла. Він хворий, в нього старече слабоумство, деменція і ще цілий букет хвороб. В дурдомі мало звертають уваги про що лопотять хворі. Навідь у такому великому як Білий дурдом.
15.09.2025 07:03 Відповісти
ну так чого ви від сша і від трампа чекаєте? треба на європку тиснути, щоб європка відмовлялась від кацапської нафти і газу і наклала санкції на китай і індію.
15.09.2025 08:14 Відповісти
ЛАЙНО.
15.09.2025 07:07 Відповісти
Демагогія, то святе.
15.09.2025 08:19 Відповісти
Пьянь.
15.09.2025 08:27 Відповісти
Прикольна в тебе кацапська погрємуха.
15.09.2025 08:44 Відповісти
Нах пішов,ідіот.
15.09.2025 08:51 Відповісти
Деменція у силі. На жаль.
15.09.2025 07:17 Відповісти
Придумав разом з радниками відмазку на весь період свого сидіння в кріслі Президента
15.09.2025 07:19 Відповісти
Введи санкції проти Угорщини

і Сло ваччини.
15.09.2025 07:20 Відповісти
А він знає, що не припинять. Йому Орбан та Фіцо доповіли.
15.09.2025 07:21 Відповісти
Трампу далеко до "найвеличнішого" по штампуванню безглуздих проектів. Ось досягне хоча б до 30+ тільки "безпекових" угод, тоді хай і цвірінькає.
15.09.2025 07:25 Відповісти
якшо взятися за шось дуже непідйомне, можна знов обісратися
15.09.2025 07:26 Відповісти
Трампон знайшов нову відмазку.
15.09.2025 07:30 Відповісти
про великі яйця у рудого вже було ?
15.09.2025 07:35 Відповісти
пуйло сказав йому тягнути до останнього
15.09.2025 07:41 Відповісти
Трепло хреново, не мозоль очи.
15.09.2025 07:43 Відповісти
Брехун та чмо. Він нічого не зробить , при трампоні забудьте про допомогу.
15.09.2025 07:50 Відповісти
Значить, до 2028 року можна спокійно їхати грати в гольф - ЄС саме тоді припинить купувати кацапські нафту і газ. Давай, дідуган, відпочивай...
15.09.2025 08:02 Відповісти
⚡️ Starlink ліг по всьому фронту, - Мадяр
15.09.2025 08:03 Відповісти
То "поясни" це своїм СРАКОЛИЗАМ кнурорбану та фіцкові!!!
15.09.2025 08:08 Відповісти
Трумп придумав тупу відмазку щоб не вводити санкції
15.09.2025 08:08 Відповісти
Отмазку Трампона очень легко проверить. Украина перекрывает вентиль на нефтепроводе "Дружбан", после чего Трампон, Орбан и Фицо хором начинают требовать его открыть. Хотя кто же из зелени его перекроет? Лишат очередного звания у }{уйла.
15.09.2025 08:11 Відповісти
А з Турецьким потоком що робити?
15.09.2025 08:17 Відповісти
І таке заявляє той, який змусив своїх військових простелити червону доріжку кривавому вбивці та ще прокатався з ним в автомобілі! Про які санкції він верзе?!
15.09.2025 08:15 Відповісти
Хто гарантує, що після відмови Європи закуповувати російський газ, Трамп накладе санкції? Враховуючи мінливу погоду в голові Трампа та розв'язану ним же санкційну війну проти Європи.
15.09.2025 08:16 Відповісти
ніхто не гарантує, але рашка без європейських грошей офігіє.
15.09.2025 08:19 Відповісти
Кручу верчу, запутать хочу, у волшебника миротворящего Трампа все по честному, без обмана,...
15.09.2025 08:24 Відповісти
Розкажіть це Ердогану, який купував, купує, і буде купувати ********** і ніколи від неї не відмовиться...
Трумп це знає, тому і знайшов спосіб не вводити санкції проти другана з болот...
15.09.2025 08:42 Відповісти
Цікаво а чому всі в тому числі і ЗЕблазень мовчать про нафтопровід "Дружба" який проходить по території України і після не великої перерви знову працює на повну потужність і постачає нафту друзям ***** Орбану і Фіцо??? "Ілі ето другоє"???
15.09.2025 08:52 Відповісти
 
 