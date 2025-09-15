США готові до "дуже сильних" санкцій проти Росії, але Європа має припинити купувати нафту і газ у РФ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа "лише говорить, а не діє", продовжуючи купувати енергоносії у Росії. Він наголосив, що санкційна політика Заходу буде ефективною лише тоді, коли європейські країни відмовляться від російських енергоносіїв та синхронізують свої обмежувальні заходи з американськими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

"Послухайте, Європа – вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює, знаєте, на повну", – наголосив Трамп.

Він назвав санкції, які запроваджує Європа, "недостатньо жорсткими" і поставив умову для подальших дій з боку США.

"Я готовий запроваджувати санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я", – зазначив президент.

Уточнюючи свою позицію, Трамп підтвердив, що очікує на синхронні або випереджувальні дії від європейських партнерів.

"Ну, я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Думаю, вони це зроблять. Але наразі вони лише говорять, а не діють", – зауважив Трамп.

Трамп категорично заявив, що домовленість з європейцями полягала у повній відмові від купівлі російських товарів.

"Домовленість полягає в тому, що європейці не повинні купувати в Росії – чи то природний газ, чи сигарети, мені байдуже", – наголосив президент.

Нагадування журналістів про його обіцянку запровадити "серйозні санкції" проти Росії президент прокоментував запевненням, що коли вони будуть введені, то виявляться "дуже, дуже сильними".

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що час для запровадження нових санкцій проти Росії вже давно настав. Однак, за словами законодавця, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

