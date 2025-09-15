Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Путин "тычет пальцем в глаз НАТО". Вы должны заставить этого парня упасть на колени
Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд призвал к решительному ответу на последние действия России, которые, по его словам, провоцируют НАТО.
Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение", - заявил Кроуфорд.
Он добавил, что это должно стать сигналом для ЕС и других стран усилить санкции против Москвы и прекратить покупку российской нефти. "Вы должны заставить этого парня упасть на колени", - подытожил он.
Оглянись, Кроуфорд, ти обісрався в своєму трампізмі!
А ти де живешь у Конго ? слабо трампу таке сказати
Но московия все равно больше чем война за села показать не может.
- еееей Вовочка це ж не пупик, а це Маріє Іванівно і не пальчик