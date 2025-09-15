РУС
Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Путин "тычет пальцем в глаз НАТО". Вы должны заставить этого парня упасть на колени

В США критик помощи Украине Рик Кроуфорд возглавил влиятельный комитет Палаты представителей

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд призвал к решительному ответу на последние действия России, которые, по его словам, провоцируют НАТО.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение", - заявил Кроуфорд.

Он добавил, что это должно стать сигналом для ЕС и других стран усилить санкции против Москвы и прекратить покупку российской нефти. "Вы должны заставить этого парня упасть на колени", - подытожил он.

+1
Тикає. Токо то не палець
15.09.2025 12:46 Ответить
+1
Для цього тлямп повинен мати яйця, а в нього їх нема, бо закоханий у *****!
15.09.2025 12:46 Ответить
+1
Вроде бы слова с большего правильные, только с действиями не вяжется. Тампоны московитам помогают, как могут. Поставки Украине оружия прекратили, антиукраинскую пропаганду ведут, санкции против московии ослабили.
Но московия все равно больше чем война за села показать не может.
15.09.2025 12:51 Ответить
"Ви повинні" - а твій трапмон нічого не повинний?!
15.09.2025 12:46 Ответить
Тикає. Токо то не палець
15.09.2025 12:46 Ответить
Кому кому ***** тикає в око? Персонально? Хто в НАТО провідний член, без погодження з яким НАТО не приймає жодного рішення? А хто Президент тієї країни?

Оглянись, Кроуфорд, ти обісрався в своєму трампізмі!
15.09.2025 12:46 Ответить
може тикав на Алясці , що килим не ровно постелили ?
15.09.2025 13:14 Ответить
Для цього тлямп повинен мати яйця, а в нього їх нема, бо закоханий у *****!
15.09.2025 12:46 Ответить
Цитата: - Ви повинні змусити ....

А ти де живешь у Конго ? слабо трампу таке сказати
15.09.2025 12:46 Ответить
Слушна думка...
15.09.2025 12:48 Ответить
Вроде бы слова с большего правильные, только с действиями не вяжется. Тампоны московитам помогают, как могут. Поставки Украине оружия прекратили, антиукраинскую пропаганду ведут, санкции против московии ослабили.
Но московия все равно больше чем война за села показать не может.
15.09.2025 12:51 Ответить
Він не просто тикає в очі, він ще й водить по губах. І схоже всіх це влаштовує, готові ковтати це, аби тільки не роздратувати скаженого діда...
15.09.2025 12:51 Ответить
***** тикає вже не палець і вже не в око
15.09.2025 12:52 Ответить
Як в старому анекдоті, коли вчителька Вовочку а себе спати залишила.
- еееей Вовочка це ж не пупик, а це Маріє Іванівно і не пальчик
15.09.2025 13:01 Ответить
Мда... тут омовився пан Кроуфорд. Кацапи НАТО тикують не в око, і не пальцем.
15.09.2025 12:56 Ответить
Нічого вагомого до 10.10.25 Трамп робити з війною в Україні не буде... Бо дуже хоче отримати Нобелівську премію миру...
15.09.2025 12:59 Ответить
Балачки...балачки....
15.09.2025 13:10 Ответить
 
 