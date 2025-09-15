Председатель комитета разведки США Кроуфорд: Путин "тычет пальцем в глаз НАТО". Вы должны заставить этого парня упасть на колени

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Рик Кроуфорд призвал к решительному ответу на последние действия России, которые, по его словам, провоцируют НАТО.

Об этом сообщает The Hill, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем вторжение, возможно, в Польше и Румынии. Он тычет пальцем в глаз НАТО. Я не знаю, пытается ли он вызвать реакцию в соответствии со статьей 5, но он действительно ставит под угрозу свое положение", - заявил Кроуфорд.

Он добавил, что это должно стать сигналом для ЕС и других стран усилить санкции против Москвы и прекратить покупку российской нефти. "Вы должны заставить этого парня упасть на колени", - подытожил он.

