Окружение диктатора Путина заметно постарело. Младшее поколение почти не имеет влияния, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин, которому в этом году исполнится 73 года, держит на ключевых должностях своих ровесников, из-за чего российский режим дрейфует в сторону геронтократии, а более молодое поколение не имеет никакого влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

В частности отмечается, что главе Генштаба российской оккупационной армии Валерию Герасимову исполнилось 70 лет, однако Путин не спешит его увольнять.

Герасимов возглавляет Генштаб РФ 13 лет, и это самый длинный срок с истории царской России. По случаю его юбилея не было публичных почестей, а Путин лишь наградил его орденом, что было необычным. По словам эксперта Фонда Карнеги Дары Массикот, среди российских военных обычно принято тепло приветствовать высокопоставленных офицеров.

И если раньше Герасимов пользовался уважением среди военных, сейчас отношение к нему меняется. В частности в день рождения в сети его называли "могильщиком российской армии" и "главным недоумком", а также намекали на ордер Международного уголовного суда в Гааге.

Герасимов, как пишет издание, выполняет все приказы Путина беспрекословно, не отстаивая интересы военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

"Герасимов не высказал никаких предостережений относительно вторжения в Украину. Он возглавил стратегию грубой силы, которая, возможно, еще заставит Украину пойти на какую-то непривлекательную сделку, но ценой ужасных потерь для России: по оценкам, более миллиона погибших и раненых, уничтожение элитных войск и потеря большей части танкового парка", - отметили в материале.

И добавили, что Путин держится за Герасимова не из-за компетентности, а лояльности. И пока Герасимов будет в должности, реальные изменения в стратегии вряд ли произойдут. При этом в материале отмечается, что Путин вряд ли знает новое поколение лидеров.

"Путин возглавляет все более старый режим. Министру иностранных дел Сергею Лаврову 75 лет, он годами просит о разрешении уйти на пенсию. Аппарат безопасности также находится в руках пенсионеров, от 73-летнего Александра Бортникова, который все еще возглавляет Федеральную службу безопасности, до 71-летнего командующего Национальной гвардии Виктора Золотова", - пишет The Times.

Отмечается, что большинство людей, которые управляют страной от имени Путина, принадлежат к другому поколению. Премьер-министру Михаилу Мишустину 59 лет, первому вице-премьеру Денису Мантурову - 56, министру финансов Антону Силуанову - 62, а министру промышленности Антону Алиханову - всего 38. Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка, 61 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины

"В отличие от поколения Путина, эти люди не являются реликтами советской эпохи, которые все еще тоскуют по временам супердержавы. Они также обеспокоены долгосрочной перспективой, видя, как экономика погружается в стагнацию, а страна рискует стать вассалом Китая", - отмечается в материале.

И приводят мнение политического обозревателя из России о том, что "ни один из них не имеет реального влияния на общее направление движения. Их работа заключается лишь в том, чтобы творить чудеса, когда этого требует босс. И, да, это их раздражает".

Однако пока никто ничего не может сделать, отмечают в статье. И отмечают, что Путин не только является конституционно неприкосновенным, но и, пока силовые структуры остаются лояльными, он в безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После запуска "Орешника" Герасимов звонил в США, - СМИ