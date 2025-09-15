РУС
Окружение диктатора Путина заметно постарело. Младшее поколение почти не имеет влияния, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин, которому в этом году исполнится 73 года, держит на ключевых должностях своих ровесников, из-за чего российский режим дрейфует в сторону геронтократии, а более молодое поколение не имеет никакого влияния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

В частности отмечается, что главе Генштаба российской оккупационной армии Валерию Герасимову исполнилось 70 лет, однако Путин не спешит его увольнять.

Герасимов возглавляет Генштаб РФ 13 лет, и это самый длинный срок с истории царской России. По случаю его юбилея не было публичных почестей, а Путин лишь наградил его орденом, что было необычным. По словам эксперта Фонда Карнеги Дары Массикот, среди российских военных обычно принято тепло приветствовать высокопоставленных офицеров.

И если раньше Герасимов пользовался уважением среди военных, сейчас отношение к нему меняется. В частности в день рождения в сети его называли "могильщиком российской армии" и "главным недоумком", а также намекали на ордер Международного уголовного суда в Гааге.

Герасимов, как пишет издание, выполняет все приказы Путина беспрекословно, не отстаивая интересы военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

"Герасимов не высказал никаких предостережений относительно вторжения в Украину. Он возглавил стратегию грубой силы, которая, возможно, еще заставит Украину пойти на какую-то непривлекательную сделку, но ценой ужасных потерь для России: по оценкам, более миллиона погибших и раненых, уничтожение элитных войск и потеря большей части танкового парка", - отметили в материале.

И добавили, что Путин держится за Герасимова не из-за компетентности, а лояльности. И пока Герасимов будет в должности, реальные изменения в стратегии вряд ли произойдут. При этом в материале отмечается, что Путин вряд ли знает новое поколение лидеров.

"Путин возглавляет все более старый режим. Министру иностранных дел Сергею Лаврову 75 лет, он годами просит о разрешении уйти на пенсию. Аппарат безопасности также находится в руках пенсионеров, от 73-летнего Александра Бортникова, который все еще возглавляет Федеральную службу безопасности, до 71-летнего командующего Национальной гвардии Виктора Золотова", - пишет The Times.

Отмечается, что большинство людей, которые управляют страной от имени Путина, принадлежат к другому поколению. Премьер-министру Михаилу Мишустину 59 лет, первому вице-премьеру Денису Мантурову - 56, министру финансов Антону Силуанову - 62, а министру промышленности Антону Алиханову - всего 38. Эльвире Набиуллиной, главе Центрального банка, 61 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ признала участие войск КНДР в войне против Украины

"В отличие от поколения Путина, эти люди не являются реликтами советской эпохи, которые все еще тоскуют по временам супердержавы. Они также обеспокоены долгосрочной перспективой, видя, как экономика погружается в стагнацию, а страна рискует стать вассалом Китая", - отмечается в материале.

И приводят мнение политического обозревателя из России о том, что "ни один из них не имеет реального влияния на общее направление движения. Их работа заключается лишь в том, чтобы творить чудеса, когда этого требует босс. И, да, это их раздражает".

Однако пока никто ничего не может сделать, отмечают в статье. И отмечают, что Путин не только является конституционно неприкосновенным, но и, пока силовые структуры остаются лояльными, он в безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После запуска "Орешника" Герасимов звонил в США, - СМИ

Топ комментарии
+16
Кацапи, що старі що молоді- однакові довбой@би та нацисти.
15.09.2025 09:55 Ответить
+12
15.09.2025 09:52 Ответить
+9
І замінили на "молодого і перспективного" 79-річного Трампа, у якого вже теж перші дзвіночки лунають...
15.09.2025 10:31 Ответить
15.09.2025 09:52 Ответить
Будуть відспівувати НПЗ.
15.09.2025 09:56 Ответить
Ще треба більш наполеглево та завзято лобам о підлогу гупати !!))
15.09.2025 09:56 Ответить
Вот и славненько)) других мер принимать не надо)
Пусть натовские "осколки от обломков дронов" испугаются, и падают испуганными.
Как тебе такое рогозин????
15.09.2025 10:34 Ответить
Праву руку Атамана Сірка нехай носять...
Це дієво - сралін підтвердить
15.09.2025 12:38 Ответить
путлєр каже пох - вони з Сі займуться пересадками органів
15.09.2025 09:52 Ответить
Так Сі сказав на параді в Китаї, що 70 - це ще тільки дитинство! А ви кажете геронтократія! За їх мірками - це педократія (влада дітей). Вони ж зібралися жити щонайменше 150 років! Довгої лапші їм на вуха навішали їхні лікарі-холуї, щоб попідлабузнюватися!
15.09.2025 10:47 Ответить
Кацапи, що старі що молоді- однакові довбой@би та нацисти.
15.09.2025 09:55 Ответить
У брежнівсько-горбачовськи часи верхівнку СРСР називали "кремлівськи старці". Історія повторюєтся. Зараз теж саме, але є одне але, ті старці були більш розумні та притомни за ціх.
15.09.2025 10:00 Ответить
Ті були маргінали, що відірвалися від реальності. Дорого це тепер нам коштує...
15.09.2025 10:51 Ответить
Дорого нам обходится вибір мудрого наріда у 2019 році, а то є факт.
15.09.2025 11:05 Ответить
Геронтократія, кулі...
15.09.2025 12:41 Ответить
81-річного Байдена ледве упросили відмовитися від виборів. Хоча він іноді не розумів де знаходиться.
15.09.2025 10:02 Ответить
І замінили на "молодого і перспективного" 79-річного Трампа, у якого вже теж перші дзвіночки лунають...
15.09.2025 10:31 Ответить
Які перші дзвіночки?? Рудий Донні не пам'ятає що п'ять хвилин тому говорив !!))
15.09.2025 11:21 Ответить
***** збирається жити 150 років. Тому. для нього, оточення 70+ це підлітки
15.09.2025 10:07 Ответить
Нехай Poo teen спочатку зуби собі пересадить, бо шамкотить як старий дід при розмові, а лиш потім думає про пересадку інших органів.
15.09.2025 10:49 Ответить
В Україні 21 квітня 2019 року квартало-серіало обдовбані і молоді , і старі обрали Молодого Веселого Хлопчиська Президентом України ... І ШО ?

А війна зараз йде не на території Старого Вови, а на території Молодого Вови!

Краще б в 2019 році обрали старого досвіченого політика , а не ЦЬОГО МОЛОДОГО ШОУМЕНА та ВЕСЕЛОГО! І це вже - ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ ... достатньо вийти на військові цвинтарі, що масово з'явилися за часи володорювання цих МОЛОДИХ та ВЕСЕЛИХ.
15.09.2025 10:08 Ответить
В нас вже кожен день "Плине кача", і буквально зараз лунає. Цікаво, обранці маладова парня с народа вже наржалися?
15.09.2025 10:45 Ответить
так пу вже заявив холопам що 150 років не межа
15.09.2025 10:15 Ответить
Пуйловські холуї озвучують йому його ж хотєлки, а не правду. Тому маячню про пересадку органів як панацею довголіття він переповів свому босу Сі щиро в це вірячи. Але може і збрехав, щоб китайці не знали його секрет довголіття. Бо цей секрет в редагуванні генів людини, а конкретніше - в підтримці певної довжини теломер (утворення на хромосомах, що регулюють поділ клітини). Надто короткі теломери - клітина не ділиться і відмирає, надто довгі - клітина перероджується в ракову. Думаю цей секрет кацапи знають і не такі дурні ділитися ним з китайцями. Але є сумніви, що в кацапів є ця технологія, бо вони ж тупі на практиці впровадити якусь істинну теорію без допомоги Заходу...
15.09.2025 11:25 Ответить
Путин, дидуган, а Трамп молодой самец! У него есть красная бейсболка! Молодцы Таймс! Нужно открыть свой канал в какой ни будь сети! И Писать всякую чушь! тем более эту чушь я смогу достаточно правдиво аргументировать! Если не смогу, то и матькаться я умею аргументированно)
15.09.2025 10:21 Ответить
воно-то так, але оточення трумпа значно молодше оточення пуйла. і стаття саме про це.
15.09.2025 10:43 Ответить
Системы принятия решений разные. И работа систем власти разная! Так что фразы выхваченные из контекста показывают, кто ведет игру!
15.09.2025 10:58 Ответить
системи прийняття рішень якраз однакові - верховний пердун 70+ із повноваженнями фараона.
15.09.2025 11:42 Ответить
Самі вмирати не хочуть. Ось у чому проблема. Особливо в країні, де культ смерті насаджувався століттями. То, верхівка - будуть жити вічно (ну, тому що полубоги) - всі інші тільки і думають як би "вигідно" померти за родіну. От така плутанина із зарживілих скрєп у головах.
15.09.2025 10:32 Ответить
Ну в нас молодих літса. А поводять себе, як божевільні маразматики-геронтофіли, Сирський вилизує гундосу сраку, як герасімов ***** і теж гробить армію.
15.09.2025 10:43 Ответить
Ну Сирський якраз не молоде ліцо - він майже ровесник герасімова... От Залужний суттєво молодший
15.09.2025 11:25 Ответить
Інколи приходять думки, як добре що існує Смерть - інакше такі виродки знищили б людство остаточно. Вся надія лише на Смерть (на Бога надій вже нема)
15.09.2025 10:51 Ответить
Так смерть, як і життя, Бог дає! Ви що язичник, що "смерть" з великої написали? Коли під час війни люди ведуть грішне життя, то Бог не спішить цю війну припиняти...
15.09.2025 11:35 Ответить
Но так... Особливо грішать немовлята, яких бог заливає "смолою і сіркою"...
15.09.2025 11:51 Ответить
Так дитина ж народжується грішною, бо спричиняє біль і страждання своїй матері під час народження! І до хрещення свого залишається грішною. Це прокляття за дії Адама і Єви, після яких їх вигнано з раю.
15.09.2025 12:20 Ответить
Нажаль, установи РАГСів не ведуть статистику за віросповіданням, тому неможливо встановити, скільки немовлят "залито смолою і сіркою" у стані первородного гріха, а скільки - відмитими від того гріха, тобто після хрещення...
15.09.2025 12:52 Ответить
 
 