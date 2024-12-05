После запуска "Орешника" Герасимов звонил по телефону в США, - СМИ
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября позвонил председателю Комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут The New York Times, ABC News.
Разговор состоялся всего через шесть дней после того, как российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" нанесла ракетный удар по Днепру.
В ходе беседы Герасимов якобы заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.
Как сообщает ABC News, Герасимов инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны для обеспечения безопасности.
"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее", - заявил представитель Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.
Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.
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Глава РПЦ взял новую высоту в конструировании своей религии войны. Он призвал не бояться ядерного Апокалипсиса и благодарить - не Бога, а ученых! - за «фантастическое оружие "Орешник"».
Удивительно, как годы совместной службы делают людей похожими друг на друга! Патриарх Кирилл (Гундяев) - выходец из того же ведомства, что и Путин, - буквально сиял от счастья, рассказывая чиновникам и архиереям, которые собрались 28 ноября на XXVI Всемирный русский народный собор (ВРНС) в храме Христа Спасителя, о том, что Россию практически спасло новое чудо-оружие.
Не тупий він, якою виглядає його рожа. Цей кацап завдав нам багато неприємностей
І схоже що він обставив наше командування
ГЕНПРОКУРОР СПИТ
Три інституції які мали б забезпечувати законність, порядок, дотримання конституції владою перш за все, не просто обезголовленні, а спільними зусиллями влади, «активістами» «реформаторами» і іфлюенсерами (прислужниками влади) покладені на лопатки та тихо канають. Це КСУ, ОГПУ, та Вищий Адміністративний Суд України.
А НАТО чомусь не хоче загнати рашу в стойло.
Повідомляли, що пусків "орешника" насправді було два, перший був націлений на Київ, але після старту щось пішло не так і пройшла самоліквідація. Але другим (запасним) пуском вже доставили самі дорогі "цеглини на голову" до Дніпра.
наступний ракетний удар "арєшніком" по Києву 23.11.24. Після запуску відпрацювала перша ступінь, щось пішло не так, ракета припинила ісснування над @уйлостаном. США моніторили з супутників, про попередження щодо другого запуску жодна з сторін не згадує
після отримання команди нансети удар по Україні (на початку листопада 24-го), кацапи розуміючи, що ракети сирі, з трьох склєпали одну більш-менш живу, якою і нанесли удар по Дніпру 21.11.24. Водночас із залишків зібрали другу, проте не були до кінця впевнені у тому, що долетить, тому й запустили 23.11.24 (за даними розвідки ціль - Київ)
залишилися ще третя ракета "рубєжа"
Картинка "рубежа" на колеспх з інтернету - це ні про що.
По-перше - пуск можна проводить лише з неелектрифікованих ділянок залізниці (щоб пуску не заважали лінії електропередач).
По-друге - на ракеті повинен стоять додатковий "бросковий" двигун, який підкидає ракету в повітря, і лише потім включається маршевий двигун. За його відсутності буде знищена не лише пускова платформа, але й сама залізнична колія та насип, у місці пуску...
Це лише те, що мені відоме... Можуть буть і ще якісь перешкоди - але вони мені не відомі...
https://babel.ua/news/113282-rosiya-mozhe-zapuskati-balistichni-raketi-serednoji-dalnosti-lishe-z-dvoh-poligoniv @ "росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів, повідомили в ГУР МОУ.
Це 4-й "ГЦМП" (полігон "міноборони рф") «Капустин Яр», що в Астраханській області росії, та 1-й "ГИК" - космодром «Плесецк» в Архангельській області.".
То м.Дніпро тепер стоїть на березі десь у східній частині Середземного моря?
нікчема
І схоже що він обставив наше командування