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После запуска "Орешника" Герасимов звонил по телефону в США, - СМИ

Валерій Герсимов подзвонив генералу США

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября позвонил председателю Комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут The New York Times, ABC News.

Разговор состоялся всего через шесть дней после того, как российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" нанесла ракетный удар по Днепру.

В ходе беседы Герасимов якобы заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.

Как сообщает ABC News, Герасимов инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны для обеспечения безопасности.

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее", - заявил представитель Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.

Автор: 

США (26489) Герасимов Валерий (47)


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Топ комментарии
+8
герасімов більше подібний на муму. А ракета на *********.
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05.12.2024 07:14
+8
Цікава інфа. Де генпрокурор? Де вирок на арешт калашникова ? Де позов в Інтерпол ? Де позов в МКС на арешт калашникова і хутина?
ГЕНПРОКУРОР СПИТ
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05.12.2024 07:15
+4
РПЦ, не церква, а відділ ФСБ, ті з них хто не мають від ФСБ псевдоніму, бо не їх агенти, це нижча каста
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05.12.2024 07:30
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novayagazeta.eu

Глава РПЦ взял новую высоту в конструировании своей религии войны. Он призвал не бояться ядерного Апокалипсиса и благодарить - не Бога, а ученых! - за «фантастическое оружие "Орешник"».

Удивительно, как годы совместной службы делают людей похожими друг на друга! Патриарх Кирилл (Гундяев) - выходец из того же ведомства, что и Путин, - буквально сиял от счастья, рассказывая чиновникам и архиереям, которые собрались 28 ноября на XXVI Всемирный русский народный собор (ВРНС) в храме Христа Спасителя, о том, что Россию практически спасло новое чудо-оружие.
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05.12.2024 07:12 Ответить
РПЦ, не церква, а відділ ФСБ, ті з них хто не мають від ФСБ псевдоніму, бо не їх агенти, це нижча каста
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05.12.2024 07:30 Ответить
герасімов більше подібний на муму. А ракета на *********.
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05.12.2024 07:14 Ответить
Та не скажіть
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05.12.2024 07:32 Ответить
Десь частина комента пропала. Дивні дива на цензорі
Не тупий він, якою виглядає його рожа. Цей кацап завдав нам багато неприємностей
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05.12.2024 07:34 Ответить
Гєрасімов звичайно паскуда але для декого з хєнєралов в Україні він вчитель і зразок військової стратегії.
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05.12.2024 14:00 Ответить
Не вчитель, а суперник, якого не варто недооцінювати бо він дебіл з лиця
І схоже що він обставив наше командування
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05.12.2024 14:39 Ответить
Цікава інфа. Де генпрокурор? Де вирок на арешт калашникова ? Де позов в Інтерпол ? Де позов в МКС на арешт калашникова і хутина?
ГЕНПРОКУРОР СПИТ
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05.12.2024 07:15 Ответить
Так начебто Костін збирався піти у відставку та застрелитися після шкандалю з інвалідами? Передумав?
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05.12.2024 08:28 Ответить
Я все проспала , як написала Ника Весела
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05.12.2024 22:13 Ответить
Ви все проспали. Його вже немає.
Три інституції які мали б забезпечувати законність, порядок, дотримання конституції владою перш за все, не просто обезголовленні, а спільними зусиллями влади, «активістами» «реформаторами» і іфлюенсерами (прислужниками влади) покладені на лопатки та тихо канають. Це КСУ, ОГПУ, та Вищий Адміністративний Суд України.
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05.12.2024 08:51 Ответить
Я бачу ще,що раша ду-у-же боїться НАТО.А оте все їхнє «повторім»не що інше,як пуста бравада і гра на публіку.
А НАТО чомусь не хоче загнати рашу в стойло.
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05.12.2024 07:25 Ответить
Де Бог, а де ху...лостан. навіщо Богу займатися Пеклом, там своє керівництво та свої представники від Пекла
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05.12.2024 07:33 Ответить
Просто кацапи навалили повнві штани, що США сприймуть це за ядерну атаку і знищать за пару годин половину московії.
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05.12.2024 07:47 Ответить
Просто він домовлявся щоб його гроші за це не конфіскували,валив все на ху...ло
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05.12.2024 08:06 Ответить
Типу США не знають, що таке старий, як лайно мамонта Тополь да ще й виходощений рукожопими кацапами.
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05.12.2024 08:32 Ответить
Головне сам не обіср.....сь
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05.12.2024 10:33 Ответить
нічого про Україну без України…
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05.12.2024 08:12 Ответить
З "Плєсєцка" вже нічого запускать не зможуть - пускова шахта місяців два тому підірвалася... Але "Орєшніку" (тобто "Рубежу"), шахта пускова не потрібна... Бо він - "на колесах"... Тому пуск може зробить з будь-якого місця...
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05.12.2024 09:04 Ответить
В тому то і весь фокус, що з "коліс" цей "рубєж" наразі рашисти запустити не в змозі, не ризикуючи в чергове "сісти в калюжу".
Повідомляли, що пусків "орешника" насправді було два, перший був націлений на Київ, але після старту щось пішло не так і пройшла самоліквідація. Але другим (запасним) пуском вже доставили самі дорогі "цеглини на голову" до Дніпра.
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05.12.2024 09:34 Ответить
ракетний удар "арєшніком" по Дніпру 21.11.24
наступний ракетний удар "арєшніком" по Києву 23.11.24. Після запуску відпрацювала перша ступінь, щось пішло не так, ракета припинила ісснування над @уйлостаном. США моніторили з супутників, про попередження щодо другого запуску жодна з сторін не згадує
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05.12.2024 09:55 Ответить
усього, за даними розвідки, у кацапів було три ракети "рубєжа".
після отримання команди нансети удар по Україні (на початку листопада 24-го), кацапи розуміючи, що ракети сирі, з трьох склєпали одну більш-менш живу, якою і нанесли удар по Дніпру 21.11.24. Водночас із залишків зібрали другу, проте не були до кінця впевнені у тому, що долетить, тому й запустили 23.11.24 (за даними розвідки ціль - Київ)
залишилися ще третя ракета "рубєжа"
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05.12.2024 09:59 Ответить
А можна пояснить той "фокус"? Ще у радянські часи на території Житомирщини стояла дивізія РВСП Це - Нові Білокоровичі. Там ракети їздили по гігантській заболоченій території, міняючи кожну зміну чергування, позиції... Чи хтось вірить , що в Росії деградація ракетної промисловості досягла такого рівня, що вони навіть переставить систему управління на нове шасі нездатні?
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05.12.2024 10:02 Ответить
ГУР констатував сам факт, без подробиць чому так сталось, що рашисти не можуть наразі запускати ракети середньої дальності з мобільних платформ, а виключно з двох вищеназваних полігонів у стаціонарних умовах.
Картинка "рубежа" на колеспх з інтернету - це ні про що.
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05.12.2024 10:24 Ответить
Я вже давно ГУР не вірю на всі 100%, бачачи оте "рожеве порося" і "флісочці"...
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05.12.2024 10:46 Ответить
до речі пускова у "рубєжа"-"арєшніка" дійсно на "колесах" - на базі МЗКТ-79291

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05.12.2024 10:17 Ответить
Прибрали одну ступінь - вийшов "Кедр".
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05.12.2024 11:18 Ответить
Та й з залізничних платформ на рейках пуски цілком можливі.
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05.12.2024 10:48 Ответить
Там є серйозні обмеження...
По-перше - пуск можна проводить лише з неелектрифікованих ділянок залізниці (щоб пуску не заважали лінії електропередач).
По-друге - на ракеті повинен стоять додатковий "бросковий" двигун, який підкидає ракету в повітря, і лише потім включається маршевий двигун. За його відсутності буде знищена не лише пускова платформа, але й сама залізнична колія та насип, у місці пуску...
Це лише те, що мені відоме... Можуть буть і ще якісь перешкоди - але вони мені не відомі...
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05.12.2024 11:03 Ответить
Визначились цілі для дальньобійних ракет Сил оборони України:

https://babel.ua/news/113282-rosiya-mozhe-zapuskati-balistichni-raketi-serednoji-dalnosti-lishe-z-dvoh-poligoniv @ "росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів, повідомили в ГУР МОУ.
Це 4-й "ГЦМП" (полігон "міноборони рф") «Капустин Яр», що в Астраханській області росії, та 1-й "ГИК" - космодром «Плесецк» в Архангельській області.".
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05.12.2024 08:57 Ответить
Попередив про випробування на людях. Реакція союзників: ???
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05.12.2024 10:33 Ответить
занепокоєння
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06.12.2024 02:18 Ответить
Якась брєдятіна по змісту: "щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря" Джерело: https://censor.net/ua/n3523515.

То м.Дніпро тепер стоїть на березі десь у східній частині Середземного моря?
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05.12.2024 11:15 Ответить
Мабуть малося на увазі "запуск в акваторію Середземного моря". Бо території РФ не вистачає - маленька дуже.
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05.12.2024 11:21 Ответить
Чого "бредятина"? Це - "продовження залякування"... Щоб повстанці не захоплювали Тартус... Там у кацапні зосереджено зброї та *********** ще більше, ніж на всіх трьох, захоплених ними, авіабазах...
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05.12.2024 16:09 Ответить
Думав всіх налякати - всім пофіг на ті дешеві залякування. Тепер дзвонить виправдовуватись що типу це і не було залякування)
нікчема
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05.12.2024 11:54 Ответить
"щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря" - это от берегов Сирии американцев оттеснить?
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05.12.2024 12:47 Ответить
Не вчитель, а суперник
І схоже що він обставив наше командування
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05.12.2024 14:38 Ответить
і що наші союзники зробили після цього дзвінка?
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06.12.2024 02:20 Ответить
 
 