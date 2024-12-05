После запуска "Орешника" Герасимов звонил по телефону в США, - СМИ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября позвонил председателю Комитета начальников штабов ВС США Чарльзу Брауну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут The New York Times, ABC News.

Разговор состоялся всего через шесть дней после того, как российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" нанесла ракетный удар по Днепру.

В ходе беседы Герасимов якобы заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории РФ.

Как сообщает ABC News, Герасимов инициировал эту беседу, чтобы предупредить об испытаниях гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы держаться подальше от целевой зоны для обеспечения безопасности.

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее", - заявил представитель Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.