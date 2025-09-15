Оточення диктатора Путіна помітно постарішало. Молодше покоління майже не має впливу, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін, якому цього року виповниться 73 роки, тримає на ключових посадах своїх ровесників, через що російський режим дрейфує в бік геронтократії, а більш молоде покоління не має ніякого впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Зокрема зазначається, що голові Генштабу російської окупаційної армії Валерію Герасимову виповнилося 70 років, однак Путін не поспішає його звільняти.

Герасимов очолює Генштаб РФ 13 років, і це найдовший термін з історії царської Росії. З нагоди його ювілею не було публічних почестей, а Путін лише нагородив його орденом, що було незвичним. За словами експертки Фонду Карнегі Дари Массікот, серед російських військових зазвичай прийнято тепло вітати високопоставлених офіцерів.

І якщо раніше Герасимов користувався повагою серед військових, зараз відношення до нього змінюється. Зокрема у день народження в мережі його називали "могильником російської армії" та "головним недоумком", а також натякали на ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Герасимов, як пише видання, виконує всі накази Путіна беззаперечно, не відстоюючи інтереси військових.

"Герасимов не висловив жодних застережень щодо вторгнення в Україну. Він очолив стратегію брутальної сили, яка, можливо, ще змусить Україну піти на якусь непривабливу угоду, але ціною жахливих втрат для Росії: за оцінками, понад мільйон загиблих і поранених, знищення елітних військ і втрата більшої частини танкового парку", - зазначили у матеріалі.

Та додали, що Путін тримається за Герасимова не через компетентність, а лояльність. І поки Герасимов буде на посаді, реальні зміни у стратегії наврядчи відбудуться. При цьому у матеріалі наголошують, що Путін навряд чи знає нове покоління лідерів.

"Путін очолює дедалі старіший режим. Міністру закордонних справ Сергію Лаврову 75 років, він роками просить про дозвіл піти на пенсію. Апарат безпеки також перебуває в руках пенсіонерів, від 73-річного Олександра Бортнікова, який все ще очолює Федеральну службу безпеки, до 71-річного командувача Національної гвардії Віктора Золотова", - пише The Times.

Зазначається, що більшість людей, які керують країною від імені Путіна, належать до іншого покоління. Прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну 59 років, першому віцепрем'єру Денису Мантурову - 56, міністру фінансів Антону Силуанову - 62, а міністру промисловості Антону Аліханову - лише 38. Ельвірі Набіулліній, голові Центрального банку, 61 рік.

"На відміну від покоління Путіна, ці люди не є реліктами радянської епохи, які все ще сумують за часами супердержави. Вони також стурбовані довгостроковою перспективою, бачачи, як економіка занурюється в стагнацію, а країна ризикує стати васалом Китаю", - наголошують у матеріалі.

Та наводять думку політичного оглядача з Росії про те, що "жоден з них не має реального впливу на загальний напрямок руху. Їхня робота полягає лише в тому, щоб творити дива, коли цього вимагає бос. І, так, це їх дратує".

Однак наразі ніхто нічого не може вдіяти, наголошують у статті. Та зазначають, що Путін не тільки є конституційно недоторканним, але й, доки силові структури залишаються лояльними, він у безпеці.

