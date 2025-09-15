УКР
Оточення диктатора Путіна помітно постарішало. Молодше покоління майже не має впливу, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін, якому цього року виповниться 73 роки, тримає на ключових посадах своїх ровесників, через що російський режим дрейфує в бік геронтократії, а більш молоде покоління не має ніякого впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

Зокрема зазначається, що голові Генштабу російської окупаційної армії Валерію Герасимову виповнилося 70 років, однак Путін не поспішає його звільняти.

Герасимов очолює Генштаб РФ 13 років, і це найдовший термін з історії царської Росії. З нагоди його ювілею не було публічних почестей, а Путін лише нагородив його орденом, що було незвичним. За словами експертки Фонду Карнегі Дари Массікот, серед російських військових зазвичай прийнято тепло вітати високопоставлених офіцерів.

І якщо раніше Герасимов користувався повагою серед військових, зараз відношення до нього змінюється. Зокрема у день народження в мережі його називали "могильником російської армії" та "головним недоумком", а також натякали на ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Герасимов, як пише видання, виконує всі накази Путіна беззаперечно, не відстоюючи інтереси військових.

"Герасимов не висловив жодних застережень щодо вторгнення в Україну. Він очолив стратегію брутальної сили, яка, можливо, ще змусить Україну піти на якусь непривабливу угоду, але ціною жахливих втрат для Росії: за оцінками, понад мільйон загиблих і поранених, знищення елітних військ і втрата більшої частини танкового парку", - зазначили у матеріалі.

Та додали, що Путін тримається за Герасимова не через компетентність, а лояльність. І поки Герасимов буде на посаді, реальні зміни у стратегії наврядчи відбудуться. При цьому у матеріалі наголошують,  що Путін навряд чи знає нове покоління лідерів.

"Путін очолює дедалі старіший режим. Міністру закордонних справ Сергію Лаврову 75 років, він роками просить про дозвіл піти на пенсію. Апарат безпеки також перебуває в руках пенсіонерів, від 73-річного Олександра Бортнікова, який все ще очолює Федеральну службу безпеки, до 71-річного командувача Національної гвардії Віктора Золотова", - пише The Times.

Зазначається, що більшість людей, які керують країною від імені Путіна, належать до іншого покоління. Прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну 59 років, першому віцепрем'єру Денису Мантурову - 56, міністру фінансів Антону Силуанову - 62, а міністру промисловості Антону Аліханову - лише 38. Ельвірі Набіулліній, голові Центрального банку, 61 рік.

"На відміну від покоління Путіна, ці люди не є реліктами радянської епохи, які все ще сумують за часами супердержави. Вони також стурбовані довгостроковою перспективою, бачачи, як економіка занурюється в стагнацію, а країна ризикує стати васалом Китаю", - наголошують у матеріалі.

Та наводять думку політичного оглядача з Росії про те, що "жоден з них не має реального впливу на загальний напрямок руху. Їхня робота полягає лише в тому, щоб творити дива, коли цього вимагає бос. І, так, це їх дратує".

Однак наразі ніхто нічого не може вдіяти, наголошують у статті. Та зазначають, що Путін не тільки є конституційно недоторканним, але й, доки силові структури залишаються лояльними, він у безпеці.

+15
Кацапи, що старі що молоді- однакові довбой@би та нацисти.
15.09.2025 09:55 Відповісти
+12
15.09.2025 09:52 Відповісти
+8
В Україні 21 квітня 2019 року квартало-серіало обдовбані і молоді , і старі обрали Молодого Веселого Хлопчиська Президентом України ... І ШО ?

А війна зараз йде не на території Старого Вови, а на території Молодого Вови!

Краще б в 2019 році обрали старого досвіченого політика , а не ЦЬОГО МОЛОДОГО ШОУМЕНА та ВЕСЕЛОГО! І це вже - ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ ... достатньо вийти на військові цвинтарі, що масово з'явилися за часи володорювання цих МОЛОДИХ та ВЕСЕЛИХ.
15.09.2025 10:08 Відповісти
15.09.2025 09:52 Відповісти
Будуть відспівувати НПЗ.
15.09.2025 09:56 Відповісти
Ще треба більш наполеглево та завзято лобам о підлогу гупати !!))
15.09.2025 09:56 Відповісти
Вот и славненько)) других мер принимать не надо)
Пусть натовские "осколки от обломков дронов" испугаются, и падают испуганными.
Как тебе такое рогозин????
15.09.2025 10:34 Відповісти
путлєр каже пох - вони з Сі займуться пересадками органів
15.09.2025 09:52 Відповісти
Так Сі сказав на параді в Китаї, що 70 - це ще тільки дитинство! А ви кажете геронтократія! За їх мірками - це педократія (влада дітей). Вони ж зібралися жити щонайменше 150 років! Довгої лапші їм на вуха навішали їхні лікарі-холуї, щоб попідлабузнюватися!
15.09.2025 10:47 Відповісти
Кацапи, що старі що молоді- однакові довбой@би та нацисти.
15.09.2025 09:55 Відповісти
У брежнівсько-горбачовськи часи верхівнку СРСР називали "кремлівськи старці". Історія повторюєтся. Зараз теж саме, але є одне але, ті старці були більш розумні та притомни за ціх.
15.09.2025 10:00 Відповісти
Ті були маргінали, що відірвалися від реальності. Дорого це тепер нам коштує...
15.09.2025 10:51 Відповісти
Дорого нам обходится вибір мудрого наріда у 2019 році, а то є факт.
15.09.2025 11:05 Відповісти
81-річного Байдена ледве упросили відмовитися від виборів. Хоча він іноді не розумів де знаходиться.
15.09.2025 10:02 Відповісти
І замінили на "молодого і перспективного" 79-річного Трампа, у якого вже теж перші дзвіночки лунають...
показати весь коментар
Які перші дзвіночки?? Рудий Донні не пам'ятає що п'ять хвилин тому говорив !!))
показати весь коментар
***** збирається жити 150 років. Тому. для нього, оточення 70+ це підлітки
показати весь коментар
Нехай Poo teen спочатку зуби собі пересадить, бо шамкотить як старий дід при розмові, а лиш потім думає про пересадку інших органів.
показати весь коментар
В Україні 21 квітня 2019 року квартало-серіало обдовбані і молоді , і старі обрали Молодого Веселого Хлопчиська Президентом України ... І ШО ?

А війна зараз йде не на території Старого Вови, а на території Молодого Вови!

Краще б в 2019 році обрали старого досвіченого політика , а не ЦЬОГО МОЛОДОГО ШОУМЕНА та ВЕСЕЛОГО! І це вже - ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ ... достатньо вийти на військові цвинтарі, що масово з'явилися за часи володорювання цих МОЛОДИХ та ВЕСЕЛИХ.
15.09.2025 10:08 Відповісти
В нас вже кожен день "Плине кача", і буквально зараз лунає. Цікаво, обранці маладова парня с народа вже наржалися?
показати весь коментар
так пу вже заявив холопам що 150 років не межа
показати весь коментар
Пуйловські холуї озвучують йому його ж хотєлки, а не правду. Тому маячню про пересадку органів як панацею довголіття він переповів свому босу Сі щиро в це вірячи. Але може і збрехав, щоб китайці не знали його секрет довголіття. Бо цей секрет в редагуванні генів людини, а конкретніше - в підтримці певної довжини теломер (утворення на хромосомах, що регулюють поділ клітини). Надто короткі теломери - клітина не ділиться і відмирає, надто довгі - клітина перероджується в ракову. Думаю цей секрет кацапи знають і не такі дурні ділитися ним з китайцями. Але є сумніви, що в кацапів є ця технологія, бо вони ж тупі на практиці впровадити якусь істинну теорію без допомоги Заходу...
15.09.2025 11:25 Відповісти
Путин, дидуган, а Трамп молодой самец! У него есть красная бейсболка! Молодцы Таймс! Нужно открыть свой канал в какой ни будь сети! И Писать всякую чушь! тем более эту чушь я смогу достаточно правдиво аргументировать! Если не смогу, то и матькаться я умею аргументированно)
показати весь коментар
воно-то так, але оточення трумпа значно молодше оточення пуйла. і стаття саме про це.
показати весь коментар
Системы принятия решений разные. И работа систем власти разная! Так что фразы выхваченные из контекста показывают, кто ведет игру!
показати весь коментар
системи прийняття рішень якраз однакові - верховний пердун 70+ із повноваженнями фараона.
показати весь коментар
Самі вмирати не хочуть. Ось у чому проблема. Особливо в країні, де культ смерті насаджувався століттями. То, верхівка - будуть жити вічно (ну, тому що полубоги) - всі інші тільки і думають як би "вигідно" померти за родіну. От така плутанина із зарживілих скрєп у головах.
показати весь коментар
Ну в нас молодих літса. А поводять себе, як божевільні маразматики-геронтофіли, Сирський вилизує гундосу сраку, як герасімов ***** і теж гробить армію.
показати весь коментар
Ну Сирський якраз не молоде ліцо - він майже ровесник герасімова... От Залужний суттєво молодший
показати весь коментар
Інколи приходять думки, як добре що існує Смерть - інакше такі виродки знищили б людство остаточно. Вся надія лише на Смерть (на Бога надій вже нема)
показати весь коментар
Так смерть, як і життя, Бог дає! Ви що язичник, що "смерть" з великої написали? Коли під час війни люди ведуть грішне життя, то Бог не спішить цю війну припиняти...
показати весь коментар
Но так... Особливо грішать немовлята, яких бог заливає "смолою і сіркою"...
показати весь коментар
Так дитина ж народжується грішною, бо спричиняє біль і страждання своїй матері під час народження! І до хрещення свого залишається грішною. Це прокляття за дії Адама і Єви, після яких їх вигнано з раю.
показати весь коментар
