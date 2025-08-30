УКР
У міноборони РФ заявили, що агресія проти України триватиме

Герасимов заявив, що агресія проти України триватиме

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія продовжуватиме проведення наступальних дій проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Росії.

"Виконання завдань спеціальної військової операції Об'єднаним угрупованням військ буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Герасимов заявив, що РФ атакує нібито "виключно військові об'єкти і об'єкти ВПК України".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі: РФ продовжує війну та не реагує на заклики світу до миру, - Зеленський. ФОТО

"За планом Генерального штабу триває цілеспрямоване завдання масованих вогневих ударів виключно по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України. За весняно-літній період таких ударів було завдано по 76 важливих об'єктах. Пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів та БПЛА великої дальності", - заявив він.

За його словами, "на сьогодні стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ".

Також читайте: Путін переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу, - Sky News

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, серед них четверо дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

+12
Это чмо должно умереть не иначе как, быть забитым насмерть заскорузлыми портянками.
30.08.2025 21:30 Відповісти
+9
Победили фашизм - победим и рашизм!
30.08.2025 21:29 Відповісти
+9
Ну що ***** руде твій друг півтора метрове ***** забив на твою нобелівку. Дай йому ще два тижні.
30.08.2025 21:30 Відповісти
DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що Росія припинить її агресивну війну проти України лише тоді, коли вона більше не зможе її вести з економічних та військових причин.
Відповідне припущення Мерц зробив у суботу, 30 серпня, під час промови на земельному партійному з'їзді його Християнського-демократичного союзу (ХДС) у місті Бонн. "Усі зусилля останніх кількох тижнів наразилися на ще агресивніші дії цього режиму в Москві проти народу України", - сказав Мерц на партійному заході. "Це не припиниться, доки ми не співпрацюватимемо разом, щоб Росія більше не вела цю війну, принаймні з економічних причин, а можливо, також і з військових", - додав канцлер, якого цитує інформагенція Reuters.
30.08.2025 21:42 Відповісти
