У міноборони РФ заявили, що агресія проти України триватиме

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія продовжуватиме проведення наступальних дій проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони Росії.

"Виконання завдань спеціальної військової операції Об'єднаним угрупованням військ буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Герасимов заявив, що РФ атакує нібито "виключно військові об'єкти і об'єкти ВПК України".

"За планом Генерального штабу триває цілеспрямоване завдання масованих вогневих ударів виключно по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України. За весняно-літній період таких ударів було завдано по 76 важливих об'єктах. Пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів та БПЛА великої дальності", - заявив він.

За його словами, "на сьогодні стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ".

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 23 загиблих, серед них четверо дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.