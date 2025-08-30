В Минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет продолжать проведение наступательных действий против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны России.

"Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, Герасимов заявил, что РФ атакует якобы "исключительно военные объекты и объекты ВПК Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Почти сотня БПЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира к миру, - Зеленский. ФОТО

"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - заявил он.

По его словам, "на сегодня стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".

Также читайте: Путин убежден, что выиграет войну, и использует дипломатию лишь для затягивания времени, - Sky News

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о, по меньшей мере, 23 погибших, среди них - четверо детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нової пошти", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и тому подобное.