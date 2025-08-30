В Минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет продолжать проведение наступательных действий против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны России.
"Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период", - говорится в сообщении.
Кроме того, Герасимов заявил, что РФ атакует якобы "исключительно военные объекты и объекты ВПК Украины".
"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - заявил он.
По его словам, "на сегодня стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".
Массированный удар РФ по Киеву 28 августа
Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.
Известно о, по меньшей мере, 23 погибших, среди них - четверо детей.
В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).
Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нової пошти", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и тому подобное.
Я нє пойму, я нє пойму.
В каком брєду он был, в каком диму?
Вєдь нє к добру, нє по уму,
Что он за чувства чувствовал внутрі,
Пока Мума пускала пузирі?
Оні брєлі по бєрєгу вдвоєм,
Уже била блізка бєда.
Муму маніл прохладний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Мумє два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с)
- Ты хочешь сказать, что русские ничего не придумали?
- Почему не придумали? А ГУЛАГ?!
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що Росія припинить її агресивну війну проти України лише тоді, коли вона більше не зможе її вести з економічних та військових причин.
Відповідне припущення Мерц зробив у суботу, 30 серпня, під час промови на земельному партійному з'їзді його Християнського-демократичного союзу (ХДС) у місті Бонн. "Усі зусилля останніх кількох тижнів наразилися на ще агресивніші дії цього режиму в Москві проти народу України", - сказав Мерц на партійному заході. "Це не припиниться, доки ми не співпрацюватимемо разом, щоб Росія більше не вела цю війну, принаймні з економічних причин, а можливо, також і з військових", - додав канцлер, якого цитує інформагенція Reuters.
Андрєй Боголюбскій-***, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
А це відновлення по черепу, котре робили рюзкє науковці. Потім сказали, шо нє-нє-нє! Ета ашыпка!
Ну тепер ми знаємо, що житлова 5-типоверхівка у Дарниці була ракетним заводом, а вбиті кацапами діти військовими фахівцями.