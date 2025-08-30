РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Обстрелы Украины
3 713 30

В Минобороны РФ заявили, что агрессия против Украины будет продолжаться

Герасимов заявил, что агрессия против Украины будет продолжаться

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет продолжать проведение наступательных действий против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает минобороны России.

"Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период", - говорится в сообщении.

Кроме того, Герасимов заявил, что РФ атакует якобы "исключительно военные объекты и объекты ВПК Украины".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Почти сотня БПЛА и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре: РФ продолжает войну и не реагирует на призывы мира к миру, - Зеленский. ФОТО

"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности", - заявил он.

По его словам, "на сегодня стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".

Также читайте: Путин убежден, что выиграет войну, и использует дипломатию лишь для затягивания времени, - Sky News

Массированный удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о, по меньшей мере, 23 погибших, среди них - четверо детей.

В результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства Европейского Союза в Украине и офис Британского Совета (British Council).

Также, были повреждены офисы изданий "Українська правда" и "Радіо Свобода", сортировочное депо "Нової пошти", парк скоростных поездов "Укрзалізниці" и тому подобное.

Автор: 

россия (97011) Минобороны рф (943) Герасимов Валерий (49)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Это чмо должно умереть не иначе как, быть забитым насмерть заскорузлыми портянками.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:30 Ответить
+10
Победили фашизм - победим и рашизм!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:29 Ответить
+9
Ну що ***** руде твій друг півтора метрове ***** забив на твою нобелівку. Дай йому ще два тижні.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Победили фашизм - победим и рашизм!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:29 Ответить
Ну що ***** руде твій друг півтора метрове ***** забив на твою нобелівку. Дай йому ще два тижні.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:30 Ответить
Это чмо должно умереть не иначе как, быть забитым насмерть заскорузлыми портянками.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:30 Ответить
мєжпрочім- партянкі, вони ж- онучі, одне з нєхілих винаходів людства! і явно не парашний, а ними традиційно спинджений! носки - й поряд з ними не валялись!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:35 Ответить
"За что Гєрасімов убіл Му-Му?
Я нє пойму, я нє пойму.
В каком брєду он был, в каком диму?
Вєдь нє к добру, нє по уму,
Что он за чувства чувствовал внутрі,
Пока Мума пускала пузирі?

Оні брєлі по бєрєгу вдвоєм,
Уже била блізка бєда.
Муму маніл прохладний водоєм
І вот тогда, і вот тогда
Он прівязал к Мумє два кірпіча
Глаза садіста, рукі палача..." (с)
показать весь комментарий
30.08.2025 21:52 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2025 22:04 Ответить
В нього їбало вже як в потопаючої Му-му.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:53 Ответить
Герасіму місце в паноптикумі вже забезпечено.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:30 Ответить
Внєзапно
показать весь комментарий
30.08.2025 21:31 Ответить
Никак у них не получаются автомобили. И стиральные машины не получаются. И боинги не получаются. И лекарства, и одежда, и обувь, и школы, и больницы не получаются. Зато хорошо получаются тюрьмы, пытки, убийства и массовые захоронения. Угадайте страну.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:31 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2025 22:06 Ответить
Війна і все! - їбанутим немає спокою
показать весь комментарий
30.08.2025 21:33 Ответить
Ну а як же інакше вони унітази мародерити будуть? А тєлєвізори і пральні машинки?
показать весь комментарий
30.08.2025 21:42 Ответить
- А ты знал, что матрешка родом из Японии, балалайка из Турции, а лапти из Финляндии?
- Ты хочешь сказать, что русские ничего не придумали?
- Почему не придумали? А ГУЛАГ?!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:34 Ответить
На жаль, цього не розуміють не лише іноземці, такі, як Трамп, чи навіть Макрон із Шольцем - у це не вірить українськч влада, зокрема Зєлєнскій і більшість його виборців.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:39 Ответить
Зе працює на раху,якщо що.Н арахунок виборців,ну вони в більшості дебіли,бо привели до влади прокацапського наріка.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:50 Ответить
Нууу, Зє впевнений, що працює на себе. Я впевнений, що на ражу він працює втемну через власну обмеженість. І майже впевнений, що свідомо на раху працює хтось з його оточення, можливо Єрмак.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:11 Ответить
DW

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що Росія припинить її агресивну війну проти України лише тоді, коли вона більше не зможе її вести з економічних та військових причин.
Відповідне припущення Мерц зробив у суботу, 30 серпня, під час промови на земельному партійному з'їзді його Християнського-демократичного союзу (ХДС) у місті Бонн. "Усі зусилля останніх кількох тижнів наразилися на ще агресивніші дії цього режиму в Москві проти народу України", - сказав Мерц на партійному заході. "Це не припиниться, доки ми не співпрацюватимемо разом, щоб Росія більше не вела цю війну, принаймні з економічних причин, а можливо, також і з військових", - додав канцлер, якого цитує інформагенція Reuters.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:42 Ответить
Трамп це чудово розуміє. Тому і меле всяку ахінею. Буде зброю продавать.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:42 Ответить
Триватиме ,то це эдине, що правда ,у Герасіма. Все інше, то му-му. Ну таке саме му-му як він обіцяв пуйлу - асвабадить курщину да 1 актября ...(для тихто не пам'ятає - 2024 року).
показать весь комментарий
30.08.2025 21:46 Ответить
Вперше, свинособаки напали на Київ 1169-го року, коли істінно рюзкє князь
Андрєй Боголюбскій-***, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
А це відновлення по черепу, котре робили рюзкє науковці. Потім сказали, шо нє-нє-нє! Ета ашыпка!
показать весь комментарий
30.08.2025 21:46 Ответить
Брат песикового Артурчика😁
показать весь комментарий
30.08.2025 21:47 Ответить
Кабзон горлянку собі розірве але всіх вас на концерт прийме, справа тільки в тому що більшість закабзонят ЗСУ а таких як Прігожин, Гірасімав, хто там щє не пам'ятаю(але багато) закабзоніт "вілікая" плішивая Моль.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:48 Ответить
А нам це щоби що?

Ну тепер ми знаємо, що житлова 5-типоверхівка у Дарниці була ракетним заводом, а вбиті кацапами діти військовими фахівцями.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:53 Ответить
Такий був «мирний план» путіна…., шкода, що Трамп про це нічого не знав…
показать весь комментарий
30.08.2025 21:56 Ответить
Вже й герасімов дочекався своєї черги посцяти Трампу в рота.
показать весь комментарий
30.08.2025 22:35 Ответить
Це він відкрито сказав, що ложили вони на переговори, ЄС, ООН, США і НАТО
показать весь комментарий
30.08.2025 22:55 Ответить
Трамп-смокчи струк.
показать весь комментарий
30.08.2025 23:29 Ответить
 
 