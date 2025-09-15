Голова комітету розвідки США Кроуфорд: Путін "тикає пальцем в око НАТО". Ви повинні змусити цього хлопця впасти на коліна

Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд закликав до рішучої відповіді на останні дії Росії, які, за його словами, провокують НАТО.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо вторгнення, можливо, в Польщі та Румунії. Він тикає пальцем в око НАТО. Я не знаю, чи намагається він викликати реакцію відповідно до статті 5, але він дійсно ставить під загрозу своє становище", - заявив Кроуфорд.

Він додав, що це має стати сигналом для ЄС та інших країн посилити санкції проти Москви і припинити купівлю російської нафти. "Ви повинні змусити цього хлопця впасти на коліна", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оточення диктатора Путіна помітно постарішало. Молодше покоління майже не має впливу, - The Times