2 692 21

Голова комітету розвідки США Кроуфорд: Путін "тикає пальцем в око НАТО". Ви повинні змусити цього хлопця впасти на коліна

У США критик допомоги Україні Рік Кроуфорд очолив впливовий комітет Палати Представників

Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Рік Кроуфорд закликав до рішучої відповіді на останні дії Росії, які, за його словами, провокують НАТО.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо вторгнення, можливо, в Польщі та Румунії. Він тикає пальцем в око НАТО. Я не знаю, чи намагається він викликати реакцію відповідно до статті 5, але він дійсно ставить під загрозу своє становище", - заявив Кроуфорд.

Він додав, що це має стати сигналом для ЄС та інших країн посилити санкції проти Москви і припинити купівлю російської нафти. "Ви повинні змусити цього хлопця впасти на коліна", - підсумував він.

НАТО (6774) путін володимир (24806)
+16
Тикає. Токо то не палець
15.09.2025 12:46
+11
Кому кому ***** тикає в око? Персонально? Хто в НАТО провідний член, без погодження з яким НАТО не приймає жодного рішення? А хто Президент тієї країни?

Оглянись, Кроуфорд, ти обісрався в своєму трампізмі!
15.09.2025 12:46
+8
Для цього тлямп повинен мати яйця, а в нього їх нема, бо закоханий у *****!
15.09.2025 12:46
"Ви повинні" - а твій трапмон нічого не повинний?!
15.09.2025 12:46
Ти знающа людина доводилось отримувати в око і не тільки пальцями ти хоч нетзасліп
15.09.2025 13:30
Я в око не отримував нічим. А ти такий дегенерат, що не відрізняєш пальця від чогось іншого?
15.09.2025 13:44
може тикав на Алясці , що килим не ровно постелили ?
15.09.2025 13:14
Цитата: - Ви повинні змусити ....

А ти де живешь у Конго ? слабо трампу таке сказати
15.09.2025 12:46
Слушна думка...
15.09.2025 12:48
Вроде бы слова с большего правильные, только с действиями не вяжется. Тампоны московитам помогают, как могут. Поставки Украине оружия прекратили, антиукраинскую пропаганду ведут, санкции против московии ослабили.
Но московия все равно больше чем война за села показать не может.
15.09.2025 12:51
Він не просто тикає в очі, він ще й водить по губах. І схоже всіх це влаштовує, готові ковтати це, аби тільки не роздратувати скаженого діда...
15.09.2025 12:51
***** тикає вже не палець і вже не в око
15.09.2025 12:52
Як в старому анекдоті, коли вчителька Вовочку а себе спати залишила.
- еееей Вовочка це ж не пупик, а це Маріє Іванівно і не пальчик
15.09.2025 13:01
100% 👏...
15.09.2025 13:45
Мда... тут омовився пан Кроуфорд. Кацапи НАТО тикують не в око, і не пальцем.
15.09.2025 12:56
Нічого вагомого до 10.10.25 Трамп робити з війною в Україні не буде... Бо дуже хоче отримати Нобелівську премію миру...
15.09.2025 12:59
Балачки...балачки....
15.09.2025 13:10
Хто це - Ви? США - це член НАТО, що займає лідерські позиції в цьому блоку. Чи може голові комітету розвідки це невідомо? А що, в адміністрації Трампа багато "фахівців" на відповідальних посадах. Мабуть це один з них.
15.09.2025 13:36
Они пошли в атаку. Лучшая защита нападение. В общем цирк продолжается.
15.09.2025 13:56
Якого хлопця?
За дідом чемоданчик з памперсами носять і вже ботокс трухне.
А хлопчика дід у животик цьомкав.
15.09.2025 15:07
На Алясці Трампу від Пуйла попало не в обличчя. І не пальцем.
15.09.2025 15:11
 
 