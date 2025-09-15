ЕС готовит 19-й пакет санкций против России с акцентом на энергетику и визы, - пресс-секретарь Пиньо

Европейская комиссия продолжает работу над 19-м пакетом санкций против России.

Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, пакет еще не вынесен на рассмотрение и находится на стадии подготовки.

Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что при подготовке нового пакета ЕС сотрудничает с международными партнерами, чтобы санкции действовали максимально эффективно и чтобы предотвращать их обход.

"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнерами. В частности, мы уделяем внимание быстрому отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому "теневому флоту" и третьим странам", - добавил Гилл.

