ЕС готовит 19-й пакет санкций против России с акцентом на энергетику и визы, - пресс-секретарь Пиньо
Европейская комиссия продолжает работу над 19-м пакетом санкций против России.
Об этом заявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По ее словам, пакет еще не вынесен на рассмотрение и находится на стадии подготовки.
Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что при подготовке нового пакета ЕС сотрудничает с международными партнерами, чтобы санкции действовали максимально эффективно и чтобы предотвращать их обход.
"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнерами. В частности, мы уделяем внимание быстрому отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому "теневому флоту" и третьим странам", - добавил Гилл.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vitaliymkua
показать весь комментарий15.09.2025 14:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль