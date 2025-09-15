ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії з акцентом на енергетику та візи, - речниця Піньо
Європейська комісія продовжує роботу над 19-м пакетом санкцій проти Росії.
Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За її словами, пакет ще не винесено на розгляд і перебуває на стадії підготовки.
Заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл зазначив, що при підготовці нового пакета ЄС співпрацює з міжнародними партнерами, щоб санкції діяли максимально ефективно та щоб запобігати їх обходу.
"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом у координації з партнерами. Зокрема, ми приділяємо увагу швидшій відмові від російських викопних видів палива, так званому "тіньовому флоту" та третім країнам", - додав Гілл.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
vitaliymkua
показати весь коментар15.09.2025 14:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль