ЄС планує обмежити видачу шенгенських віз для росіян, - Euractiv

Європейський Союз обговорює черговий пакет санкцій проти Росії, серед яких - нові обмеження для громадян РФ та російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Як зазначається, однією з ідей є обмеження видачі туристичних віз жителям Росії та уніфікація правил їх отримання. Зараз ці питання залишаються у компетенції окремих держав. Частина країн ЄС (Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Фінляндія) вже фактично закрили в’їзд для росіян, тоді як Італія, Іспанія, Греція, Франція та Угорщина залишаються більш ліберальними.

За даними Єврокомісії, 2024 року понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи. Це стало одним із приводів для дискусій у ЄС. "Ми не можемо просто дозволяти росіянам подорожувати і насолоджуватися життям, поки їхній уряд вбиває українців", - зазначив один із дипломатів ЄС.

Окремо обговорюється ініціатива Чехії щодо обмеження свободи пересування російських дипломатів у межах блоку. Йдеться про заборону поїздок поза межами країни акредитації, що фактично припиняє дію шенгенських правил для дипломатів. У Празі вважають, що це допоможе запобігти використанню дипломатичного статусу ворожими агентами.

Скептично налаштовані країни ЄС попереджають про ризик відповідних кроків Москви та сумніваються у ефективності таких обмежень без внутрішнього прикордонного контролю.

+6
Зробіть московитів невиїздними, бо ця недомаса вам ще вийде боком!!!!
15.09.2025 14:01 Відповісти
+2
Немного не в тему.
Помню морду расеянина в Дубаи, когда на ресепшене ему сообщили что ни водки, ни пива он тут купить не сможет 😁
15.09.2025 13:58 Відповісти
+2
Нахіба Республіці Франція потенційні терористи і шпигуни з рашки?
15.09.2025 14:05 Відповісти
Немного не в тему.
Помню морду расеянина в Дубаи, когда на ресепшене ему сообщили что ни водки, ни пива он тут купить не сможет 😁
15.09.2025 13:58 Відповісти
Це потужні санкції сильної Європи, пуйло дуже злякається.
15.09.2025 14:00 Відповісти
КУКОЛДИ
15.09.2025 14:00 Відповісти
Зробіть московитів невиїздними, бо ця недомаса вам ще вийде боком!!!!
15.09.2025 14:01 Відповісти
Нєт! Ані на ета пайтіть нікак нємагУт!
У "рускіх" там сопствєнасть! А часная сопствєнасть нєпрєкаснавєна!
15.09.2025 15:18 Відповісти
Нахіба Республіці Франція потенційні терористи і шпигуни з рашки?
15.09.2025 14:05 Відповісти
Вони забули про теракти кілька років тому, не хотіли признати що цей ігіл це робота московитів!!!
15.09.2025 14:23 Відповісти
Диверсії на військових складах у Болгарії та Чехії ще не навчили?
15.09.2025 14:14 Відповісти
Я не совсем понимаю, чем запрет шенгенской визы помешает рф.
1. диверсанты получат гражданство вместо виз.
2. власть уже имеет гражданство ЕС.
3. бегущие из рф граждане не смогут сбежать в ЕС и платить налоги там, а не в рф.
Так что не знаю в чем смысл.
15.09.2025 14:29 Відповісти
Веня! якщо ти один раз крикнув у фортку "сатрапи", то тобі ЄС автоматично відкриє шенген, щоб ти грів дупу на пляжах Монако? ні! тут не прокотить "ми поза політикою", ми "гарні росіяни"!
15.09.2025 14:37 Відповісти
Понял набор букв через слово. Что такое "сатрапи" кто такой "Веня!". Но как я понял Шенген получить не легко. Значит нужно его отменить всем?
15.09.2025 15:26 Відповісти
Ці "ліберальні" країни живуть з туризму. Не секрет,що самі заможні та витрачаючи гроші - рашисти...бо їздять саме грошові лантухи, а не біомаса з бараків...Окрім того навіть фашистів Франція залюбки за 10 днів запустила до Парижу,не кажучи про Італію,Угорщину та інші країни осі....Їм і зараз по цимбалам хто буде платити...."гандольєрам"
15.09.2025 14:38 Відповісти
Від туристів до мотоциклістів дуже недовго. Україна знає
15.09.2025 14:47 Відповісти
Вже третій рік плануєте, планувальщікі керові
15.09.2025 15:04 Відповісти
 
 