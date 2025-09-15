ЄС планує обмежити видачу шенгенських віз для росіян, - Euractiv

Європейський Союз обговорює черговий пакет санкцій проти Росії, серед яких - нові обмеження для громадян РФ та російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Як зазначається, однією з ідей є обмеження видачі туристичних віз жителям Росії та уніфікація правил їх отримання. Зараз ці питання залишаються у компетенції окремих держав. Частина країн ЄС (Польща, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Фінляндія) вже фактично закрили в’їзд для росіян, тоді як Італія, Іспанія, Греція, Франція та Угорщина залишаються більш ліберальними.

За даними Єврокомісії, 2024 року понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи. Це стало одним із приводів для дискусій у ЄС. "Ми не можемо просто дозволяти росіянам подорожувати і насолоджуватися життям, поки їхній уряд вбиває українців", - зазначив один із дипломатів ЄС.

Окремо обговорюється ініціатива Чехії щодо обмеження свободи пересування російських дипломатів у межах блоку. Йдеться про заборону поїздок поза межами країни акредитації, що фактично припиняє дію шенгенських правил для дипломатів. У Празі вважають, що це допоможе запобігти використанню дипломатичного статусу ворожими агентами.

Скептично налаштовані країни ЄС попереджають про ризик відповідних кроків Москви та сумніваються у ефективності таких обмежень без внутрішнього прикордонного контролю.

