Вступ до Євросоюзу: Качка заявив, що Україна до кінця вересня завершить скринінг

Україна Євросоюз

30 вересня Україна та Європейська комісія мають офіційно завершити скринінгові зустрічі, які є етапом, який передує переговорам.

Про це заявив віцепрем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка на полях щорічної зустрічі Yalta European Strategy у Києві, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

За словами урядовця, технічно молдовський скринінг завершиться раніше, але це не означає розділення двох країн на шляху до вступу.

"30 вересня ми і Молдова повністю завершимо скринінг. Молдова – на пару днів раніше, суто через те, що з командами узгодили різні графіки, певні дні були зайняті",- сказав Качка.

Відповідно з пояснень віцепрем'єра виходить, що узгоджений графік дозволить уряду Молдови прозвітувати про завершення скринінгу до парламентських виборів, що відбудуться у Молдові 28 вересня.

Читайте також: На шляху до членства в ЄС: Єврокомісія збирається завершити скринінг законодавства України до кінця місяця

"Вони завершують на тижні, що починається 22-го вересня, а ми – проводимо останній скринінг після 28-го. Загалом процес іде паралельно та ідентично: наприклад, тижні, що минув ми проходили 11-ту главу, вони йшли 12-ту. А на цьому тижні буде навпаки", - пояснив віцепрем'єр.

Однак на цьому підготовчий процес не завершений.

Зазначається, що орієнтовно за 4-5 тижнів або трохи довше після переговорів виходить скринінговий звіт, ще за пару тижнів Україна передає в Брюссель проєкт своєї переговорної позиції. Також Європейська комісія має передати Україні проєкт своєї переговорної позиції, але цей крок заблокований, доки не збереться консенсус держав-членів за відкриття кластерів, тобто доки Угорщина не зніме своє вето.

"У жовтні ми чекаємо звіт по четвертому кластеру (де є екологія, транспорт, енергетика); подамо переговорну позицію; звіт по п'ятому кластеру отримаємо десь на початку листопада, і подамо переговорну позицію по п'ятому кластеру. Все, для просування далі нам потрібні будуть рішення держав-членів Європейського Союзу",- поінформував Качка про подальші плани.

Читайте також: Україна виходить на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

членство в ЄС (1386) Євросоюз (14112) Качка Тарас (138)
