На шляху до членства в ЄС: Єврокомісія збирається завершити скринінг законодавства України до кінця місяця

Єврокомісія збирається завершити скринінг законодавства України до кінця місяця

Європейська Комісія працює над завершенням скринінгу українського законодавства в рамках підготовки до відкриття кластерів переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє на брифінгу, передає Укрінформ.

"Процес скринінгу триває на рекордній швидкості, коли йдеться про Україну й Молдову. Ми встановили граничний термін – закінчити процес скринінгу до кінця вересня", – сказав Мерсьє.

Він зауважив, що чотири звіти про скринінг уже були затверджені станом на початок літа, тоді як плани завершити скринінг до кінця вересня залишаються в силі.

Як повідомлялося, в квітні Україна успішно пройшла скринінг Євросоюзу щодо підприємництва та промислової політики.

У травні стало відомо, що Україна вже виконала 88% зобов'язань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері охорони здоров'я.

