Вступление в Евросоюз: Качка заявил, что Украина до конца сентября завершит скрининг

30 сентября Украина и Европейская комиссия должны официально завершить скрининговые встречи, которые являются этапом, предшествующим переговорам.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка на полях ежегодной встречи Yalta European Strategy в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, технически молдавский скрининг завершится раньше, но это не означает разделение двух стран на пути к вступлению.

"30 сентября мы и Молдова полностью завершим скрининг. Молдова - на пару дней раньше, сугубо из-за того, что с командами согласовали разные графики, определенные дни были заняты",- сказал Качка.

Соответственно из объяснений вице-премьера следует, что согласованный график позволит правительству Молдовы отчитаться о завершении скрининга до парламентских выборов, которые состоятся в Молдове 28 сентября.

Читайте также: На пути к членству в ЕС: Еврокомиссия собирается завершить скрининг законодательства Украины до конца месяца

"Они завершают на неделе, которая начинается 22-го сентября, а мы - проводим последний скрининг после 28-го. В целом процесс идет параллельно и идентично: например, на прошедшей неделе мы проходили 11-ю главу, они шли 12-ю. А на этой неделе будет наоборот", - пояснил вице-премьер.

Однако на этом подготовительный процесс не завершен.

Отмечается, что ориентировочно через 4-5 недель или чуть дольше после переговоров выходит скрининговый отчет, еще через пару недель Украина передает в Брюссель проект своей переговорной позиции. Также Европейская комиссия должна передать Украине проект своей переговорной позиции, но этот шаг заблокирован, пока не соберется консенсус государств-членов за открытие кластеров, то есть пока Венгрия не снимет свое вето.

"В октябре мы ждем отчет по четвертому кластеру (где есть экология, транспорт, энергетика); подадим переговорную позицию; отчет по пятому кластеру получим где-то в начале ноября, и подадим переговорную позицию по пятому кластеру. Все, для продвижения дальше нам нужны будут решения государств-членов Европейского Союза",- проинформировал Качка о дальнейших планах.

Читайте также: Украина выходит на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка