629 10

Вступление в Евросоюз: Качка заявил, что Украина до конца сентября завершит скрининг

Украина Евросоюз

30 сентября Украина и Европейская комиссия должны официально завершить скрининговые встречи, которые являются этапом, предшествующим переговорам.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка на полях ежегодной встречи Yalta European Strategy в Киеве, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, технически молдавский скрининг завершится раньше, но это не означает разделение двух стран на пути к вступлению.

"30 сентября мы и Молдова полностью завершим скрининг. Молдова - на пару дней раньше, сугубо из-за того, что с командами согласовали разные графики, определенные дни были заняты",- сказал Качка.

Соответственно из объяснений вице-премьера следует, что согласованный график позволит правительству Молдовы отчитаться о завершении скрининга до парламентских выборов, которые состоятся в Молдове 28 сентября.

"Они завершают на неделе, которая начинается 22-го сентября, а мы - проводим последний скрининг после 28-го. В целом процесс идет параллельно и идентично: например, на прошедшей неделе мы проходили 11-ю главу, они шли 12-ю. А на этой неделе будет наоборот", - пояснил вице-премьер.

Однако на этом подготовительный процесс не завершен.

Отмечается, что ориентировочно через 4-5 недель или чуть дольше после переговоров выходит скрининговый отчет, еще через пару недель Украина передает в Брюссель проект своей переговорной позиции. Также Европейская комиссия должна передать Украине проект своей переговорной позиции, но этот шаг заблокирован, пока не соберется консенсус государств-членов за открытие кластеров, то есть пока Венгрия не снимет свое вето.

"В октябре мы ждем отчет по четвертому кластеру (где есть экология, транспорт, энергетика); подадим переговорную позицию; отчет по пятому кластеру получим где-то в начале ноября, и подадим переговорную позицию по пятому кластеру. Все, для продвижения дальше нам нужны будут решения государств-членов Европейского Союза",- проинформировал Качка о дальнейших планах.

Скрінінг, кейс, кластер… Скоро навіть діаспора перестане розуміти ******* зе-українську.
13.09.2025 23:43 Ответить
+4
Розбудіть мене чиновники, коли вступите хоч кудись. Тільки, здається мені, Україна, крім як в лайно, нікуди не може вступити.
13.09.2025 23:17 Ответить
Розбудіть мене чиновники, коли вступите хоч кудись. Тільки, здається мені, Україна, крім як в лайно, нікуди не може вступити.
13.09.2025 23:17 Ответить
Молдова це зрозуміло. Молдова провела референдум щодо внесення змін до Конституції про європейську інтеграцію. Вони почули думку свого народу на відміну від нашого "розумного" попередника, який перед виборами вирішив внести зміни до Конституції. І що найприкольніше, це йому не допомогло.😁
13.09.2025 23:23 Ответить
Чому немає теми про те , що сьогодні відбувається в Лондоні ...?
13.09.2025 23:34 Ответить
13.09.2025 23:43 Ответить
Як немає чим підвищувати соціальне благополуччя людей , то хоч словами англійськими повийобуються
14.09.2025 08:24 Ответить
Невже інфомпростір стане демокартичним а не типу власністю Єрмака агента мацкви?
невже влада стане поважати опозицію у ПАРЛАМЕНТІ у парламентсько -президентській державі?
-невже Президент вижене своїх 6 найулюбленіших друзів- менеджерів від часів іЗРАДНИКА ЯНУКОВАИЧА заради констітуційності влади ?
невже президент піде на коаліцію з НАРОДНИМИ обранцями до парламенту, а не з прихованим у ньому зрадниками ще довоєнної епохи коаліційного нашестя ПАРТІЇ РЕГІОНІВ під лейбою СН

невже невже невже ото називається СКРИНІНГ?
14.09.2025 01:50 Ответить
Коми вони цю дичину впарюють?своєму лохторату чи шо?
14.09.2025 07:06 Ответить
Тільки морду його не показуйте. Особливо на ніч
14.09.2025 08:28 Ответить
Що за пошість....Крізь ліплять ,вставляють слова замість українських..Навіть коментатори з футболу і ті таке роблять....НАВІЩО!?
