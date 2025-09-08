Украина выходит на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что процесс скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС вышел на завершающий этап.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина начала обсуждение с Еврокомиссией Кластера 5, который охватывает ресурсы, сельское хозяйство и политику сплоченности. Это последний блок, по которому еще не проводили скрининг.
Качка отметил, что в этом кластере сосредоточены наиболее чувствительные темы переговоров - в частности аграрная политика, поддержка фермеров и развитие сельских территорий.
Он подчеркнул, что для успеха переговоров необходимо широкое привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание между сторонами. По его мнению, интеграция Украины с ЕС в сфере аграрной политики способна сделать их совместно самым мощным игроком в мировой продовольственной системе.
"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко.
який нахєр скринінг!
українці своєю визвольною боротьбою заслужили бути в будь якому союзі за тисячу років вперед !
зараз ера слабких людей в політиці тому отаке лайно відбувається.
нічого скоро все стане на свої місця і все буде враховано