Украина выходит на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что процесс скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС вышел на завершающий этап.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина начала обсуждение с Еврокомиссией Кластера 5, который охватывает ресурсы, сельское хозяйство и политику сплоченности. Это последний блок, по которому еще не проводили скрининг.

Качка отметил, что в этом кластере сосредоточены наиболее чувствительные темы переговоров - в частности аграрная политика, поддержка фермеров и развитие сельских территорий.

Он подчеркнул, что для успеха переговоров необходимо широкое привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание между сторонами. По его мнению, интеграция Украины с ЕС в сфере аграрной политики способна сделать их совместно самым мощным игроком в мировой продовольственной системе.

