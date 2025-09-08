РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10217 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
471 14

Украина выходит на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что процесс скрининга украинского законодательства на соответствие нормам ЕС вышел на завершающий этап.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина начала обсуждение с Еврокомиссией Кластера 5, который охватывает ресурсы, сельское хозяйство и политику сплоченности. Это последний блок, по которому еще не проводили скрининг.

Качка отметил, что в этом кластере сосредоточены наиболее чувствительные темы переговоров - в частности аграрная политика, поддержка фермеров и развитие сельских территорий.

Он подчеркнул, что для успеха переговоров необходимо широкое привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание между сторонами. По его мнению, интеграция Украины с ЕС в сфере аграрной политики способна сделать их совместно самым мощным игроком в мировой продовольственной системе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Автор: 

членство в ЕС (1138) Качка Тарас (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Вже років 5 вже на отій "фінішній"
показать весь комментарий
08.09.2025 17:04 Ответить
+3
Україна виходить на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

показать весь комментарий
08.09.2025 17:12 Ответить
+3
Приберіть, будь ласка, фото
показать весь комментарий
08.09.2025 17:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже років 5 вже на отій "фінішній"
показать весь комментарий
08.09.2025 17:04 Ответить
Все краще, ніж порожні обіцянки
----------
"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:09 Ответить
Порожні обіцянки кого?
показать весь комментарий
08.09.2025 18:51 Ответить
15,,,,
показать весь комментарий
08.09.2025 17:55 Ответить
Мене бісиць все це лайно!
який нахєр скринінг!
українці своєю визвольною боротьбою заслужили бути в будь якому союзі за тисячу років вперед !
зараз ера слабких людей в політиці тому отаке лайно відбувається.
нічого скоро все стане на свої місця і все буде враховано
показать весь комментарий
08.09.2025 17:06 Ответить
Україна виходить на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

показать весь комментарий
08.09.2025 17:12 Ответить
Приберіть, будь ласка, фото
показать весь комментарий
08.09.2025 17:21 Ответить
Оце намародерив на Українцях аж роспух
показать весь комментарий
08.09.2025 19:54 Ответить
Зельоні це так подають, ніби вже через день в ЄС вступають.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:18 Ответить
а як же переговорні "кластери" що відкривала 6 років євроінтеграторка Стефанішина яку за корупційні заслуги призначили послицею в США??? на..бнулись кластери мідним тазом
показать весь комментарий
08.09.2025 17:21 Ответить
Мабуть ця фінішна пряма паралельно йде з фінішною прямою балістичного озброєння.
показать весь комментарий
08.09.2025 17:44 Ответить
А качка все кря-кря-кря!
показать весь комментарий
08.09.2025 17:49 Ответить
і буде дуже цікаво коли встане на мертво коли почнуть злічувати все що торкається законності,прав та свобод людини що дня,тут не сховаєш в єспч більш як 150,000 позовів,буде весело
показать весь комментарий
08.09.2025 17:58 Ответить
а інвалідність для прокурорів залишили?
показать весь комментарий
08.09.2025 18:16 Ответить
 
 