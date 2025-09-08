УКР
Україна виходить на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що процес скринінгу українського законодавства на відповідність нормам ЄС вийшов на завершальний етап.

Про це він написав у своїх фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна розпочала обговорення з Єврокомісією Кластеру 5, який охоплює ресурси, сільське господарство та політику згуртованості. Це останній блок, щодо якого ще не проводили скринінг.

Качка наголосив, що в цьому кластері зосереджені найбільш чутливі теми переговорів - зокрема аграрна політика, підтримка фермерів та розвиток сільських територій.

Він підкреслив, що для успіху переговорів необхідне широке залучення всіх стейкхолдерів і взаєморозуміння між сторонами. На його думку, інтеграція України з ЄС у сфері аграрної політики здатна зробити їх спільно найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію

+5
Вже років 5 вже на отій "фінішній"
08.09.2025 17:04 Відповісти
+3
08.09.2025 17:12 Відповісти
+2
Приберіть, будь ласка, фото
08.09.2025 17:21 Відповісти
Вже років 5 вже на отій "фінішній"
08.09.2025 17:04 Відповісти
Все краще, ніж порожні обіцянки
----------
"До конца своего второго президентского срока я планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. И в 2023 году полностью и реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила план действий о членстве в НАТО", - сказал Порошенко.
08.09.2025 17:09 Відповісти
Порожні обіцянки кого?
08.09.2025 18:51 Відповісти
15,,,,
08.09.2025 17:55 Відповісти
Мене бісиць все це лайно!
який нахєр скринінг!
українці своєю визвольною боротьбою заслужили бути в будь якому союзі за тисячу років вперед !
зараз ера слабких людей в політиці тому отаке лайно відбувається.
нічого скоро все стане на свої місця і все буде враховано
08.09.2025 17:06 Відповісти
08.09.2025 17:12 Відповісти
08.09.2025 17:21 Відповісти
Зельоні це так подають, ніби вже через день в ЄС вступають.
08.09.2025 17:18 Відповісти
а як же переговорні "кластери" що відкривала 6 років євроінтеграторка Стефанішина яку за корупційні заслуги призначили послицею в США??? на..бнулись кластери мідним тазом
08.09.2025 17:21 Відповісти
Мабуть ця фінішна пряма паралельно йде з фінішною прямою балістичного озброєння.
08.09.2025 17:44 Відповісти
А качка все кря-кря-кря!
08.09.2025 17:49 Відповісти
і буде дуже цікаво коли встане на мертво коли почнуть злічувати все що торкається законності,прав та свобод людини що дня,тут не сховаєш в єспч більш як 150,000 позовів,буде весело
08.09.2025 17:58 Відповісти
а інвалідність для прокурорів залишили?
08.09.2025 18:16 Відповісти
 
 