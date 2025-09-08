Україна виходить на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що процес скринінгу українського законодавства на відповідність нормам ЄС вийшов на завершальний етап.

За його словами, Україна розпочала обговорення з Єврокомісією Кластеру 5, який охоплює ресурси, сільське господарство та політику згуртованості. Це останній блок, щодо якого ще не проводили скринінг.

Качка наголосив, що в цьому кластері зосереджені найбільш чутливі теми переговорів - зокрема аграрна політика, підтримка фермерів та розвиток сільських територій.

Він підкреслив, що для успіху переговорів необхідне широке залучення всіх стейкхолдерів і взаєморозуміння між сторонами. На його думку, інтеграція України з ЄС у сфері аграрної політики здатна зробити їх спільно найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі.

