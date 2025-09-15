РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости Закрытый Шенген для россиян
400 6

ЕС планирует ограничить выдачу шенгенских виз для россиян, - Euractiv

виза,рф,шенген

Европейский Союз обсуждает очередной пакет санкций против России, среди которых - новые ограничения для граждан РФ и российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, одной из идей является ограничение выдачи туристических виз жителям России и унификация правил их получения. Сейчас эти вопросы остаются в компетенции отдельных государств. Часть стран ЕС (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия) уже фактически закрыли въезд для россиян, тогда как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия остаются более либеральными.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы. Это стало одним из поводов для дискуссий в ЕС. "Мы не можем просто позволять россиянам путешествовать и наслаждаться жизнью, пока их правительство убивает украинцев", - отметил один из дипломатов ЕС.

Отдельно обсуждается инициатива Чехии по ограничению свободы передвижения российских дипломатов в пределах блока. Речь идет о запрете поездок за пределами страны аккредитации, что фактически прекращает действие шенгенских правил для дипломатов. В Праге считают, что это поможет предотвратить использование дипломатического статуса враждебными агентами.

Скептически настроенные страны ЕС предупреждают о риске соответствующих шагов Москвы и сомневаются в эффективности таких ограничений без внутреннего пограничного контроля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление в Евросоюз: Качка заявил, что Украина до конца сентября завершит скрининг

Автор: 

россия (97183) Шенген (187) Евросоюз (17562)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Немного не в тему.
Помню морду расеянина в Дубаи, когда на ресепшене ему сообщили что ни водки, ни пива он тут купить не сможет 😁
показать весь комментарий
15.09.2025 13:58 Ответить
Це потужні санкції сильної Європи, пуйло дуже злякається.
показать весь комментарий
15.09.2025 14:00 Ответить
КУКОЛДИ
показать весь комментарий
15.09.2025 14:00 Ответить
Зробіть московитів невиїздними, бо ця недомаса вам ще вийде боком!!!!
показать весь комментарий
15.09.2025 14:01 Ответить
Нахіба Республіці Франція потенційні терористи і шпигуни з рашки?
показать весь комментарий
15.09.2025 14:05 Ответить
Диверсії на військових складах у Болгарії та Чехії ще не навчили?
показать весь комментарий
15.09.2025 14:14 Ответить
 
 