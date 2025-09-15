ЕС планирует ограничить выдачу шенгенских виз для россиян, - Euractiv

Европейский Союз обсуждает очередной пакет санкций против России, среди которых - новые ограничения для граждан РФ и российских дипломатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, одной из идей является ограничение выдачи туристических виз жителям России и унификация правил их получения. Сейчас эти вопросы остаются в компетенции отдельных государств. Часть стран ЕС (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия) уже фактически закрыли въезд для россиян, тогда как Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия остаются более либеральными.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году более 500 тысяч россиян получили шенгенские визы. Это стало одним из поводов для дискуссий в ЕС. "Мы не можем просто позволять россиянам путешествовать и наслаждаться жизнью, пока их правительство убивает украинцев", - отметил один из дипломатов ЕС.

Отдельно обсуждается инициатива Чехии по ограничению свободы передвижения российских дипломатов в пределах блока. Речь идет о запрете поездок за пределами страны аккредитации, что фактически прекращает действие шенгенских правил для дипломатов. В Праге считают, что это поможет предотвратить использование дипломатического статуса враждебными агентами.

Скептически настроенные страны ЕС предупреждают о риске соответствующих шагов Москвы и сомневаются в эффективности таких ограничений без внутреннего пограничного контроля.

