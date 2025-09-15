ЄС про вимогу Трампа: Ми працюємо над тим, щоб повністю відмовитися від енергоносіїв РФ

Європейський Союз працює над тим, щоб поступово витіснити зі своїх ринків російські енергоносії. Цей план у ЄС розробили задовго до вимоги президента США Дональда Трампа.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона прокоментувала вимогу президента США до Європи припинити імпорт російських газу й нафти.

"Поступова відмова від російського викопного палива – це те, чим ми активно займаємося впродовж уже кількох років від початку війни. В нас дуже чітка дорожня карта, а тепер навіть чітка законодавча пропозиція, щоб поступово відмовитися від решти газу, який все ще надходить до ЄС… Тож це те, що вже триває деякий час, – з чіткою дорожньою картою та чітким терміном", - зауважила Піньо.

За її словами, план поступового, але повного витіснення російських енергоресурсів із європейських ринків було розроблено задовго до того, як Дональд Трамп обумовив цим запровадження американських "серйозних" санкцій проти Росії.

План Євросоюзу передбачає повну відмову від російських газу, нафти до кінця 2027 року.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Європа "лише говорить, а не діє", продовжуючи купувати енергоносії у Росії. Він наголосив, що санкційна політика Заходу буде ефективною лише тоді, коли європейські країни відмовляться від російських енергоносіїв та синхронізують свої обмежувальні заходи з американськими.