Країни ЄС і НАТО не зможуть виконати вимоги Трампа для посилення санкцій проти Росії, – Politico

Країни ЄС не зможуть швидко виконати всі вимоги президента США Дональда Трампа, які він висунув для посилення американських санкцій проти Росії.

Принаймні частина цих вимог має дуже низькі шанси на реалізацію, пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Зокрема, Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО припинять купувати російську нафту, а також запровадять 50-100% мита на імпорт товарів з Китаю.

При цьому ЄС уже суттєво зменшив залежність від російського газу частка якого впала з 45% у 2021 році до 19% торік, нафти – з 27% до 3%. Водночас російську нафту продовжують імпортувати Угорщина та Словаччина, які користуються винятком для трубопроводу "Дружба" і збільшили свою залежність від сировини з РФ до 86% та майже 100% відповідно.

ЄС планує повністю відмовитися від російської нафти та газу до кінця 2027 року, хоча міністр енергетики США Кріс Райт запропонував пришвидшити реалізацію цього плану.

Однак зробити це буде складно, заявили два дипломати ЄС, які брали участь у переговорах.

"Державам-членам (ЄС, – ред.) потрібен час, щоб пристосуватися і знайти альтернативне джерело", – сказав один із дипломатів.

Читайте також: Санкції не працюють: Росія заробляє мільярди євро на торгівлі з Європою та США, – Reuters

Щодо розширення вимог Трампа на всіх союзників НАТО, вони впираються у Туреччину, що не приєдналася до західних обмежень і торік імпортувала з РФ 41% газу та 57% нафти. Змінити курс Анкари буде важко з огляду на внутрішню економічну ситуацію, зазначає видання.

Саме НАТО навряд чи відіграватиме будь-яку роль у припиненні імпорту, заявив виданню дипломат НАТО.

Політика "купівлі російської нафти і газу та введення мит Європою – це справа ЄС", – сказав він.

За оцінками видання, також нереалістичною виглядає ідея, щоб ЄС купив щонайменше на $750 млрд американських нафти й газу до кінця терміну президентства Трампа. Торік ЄС витратив на імпорт енергії 375 млрд євро, з яких лише 76 млрд євро припало на США. Для виконання обіцянки довелося б утричі збільшити закупівлі у США й відмовитися від альтернатив, зокрема дешевшого трубопровідного газу з Норвегії.

Також зазначається, що весь експорт нафти й газу США у 2024 році становив $166 млрд. Це означає, що самим США для виконання поставлених умов потрібно було б направити весь експорт до ЄС, але й цього було б недостатньо.

Щодо збільшення імпорту американського СПГ, цьому перешкоджають довгострокові контракти на імпорту російського СПГ підписані ще до 2022 року.

Читайте також: Санкції не працюють: Китай став постійним покупцем російського СПГ з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2

Поточний план єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена REPowerEU включає умови, які зобов'яжуть енергетичні компанії розірвати ці контракти, що дозволить їм купувати американськи газ, але компанії все ще з'ясовують, чи призведе такий крок до судових розглядів.

Щодо вимоги запровадження високих тарифів проти Китаю та Індії, ЄС вважає це політично й економічно неприйнятним. Китай – другий торговельний партнер ЄС за товарами, на нього припадає близько 21% імпорту. Масові мита вдарили б по європейських споживачах і бізнесу.

"Трамп знає або йому повідомили, що ми намагаємося укласти торговельну угоду з Індією і що ми не обов'язково хочемо вступати в торговельну війну з Китаєм", — заявив один з дипломатів ЄС.

Як повідомлялось, раніше NYT писало, що нові умови для запровадження санкцій проти Росії, які президент США Дональд Трамп висунув партнерам по НАТО, нереалістичні.