Санкції не працюють: Китай став постійним покупцем російського СПГ з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2

Китай став постійним покупцем російського скрапленого газу (СПГ) з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2.

У середу танкер Zarya, що перебуває під санкціями США, розвантажив понад 160 тис. кубометрів СПГ з Arctic LNG 2 у терміналі Beihai LNG на півдні Китаю, повідомляє Reuters посилаючись на дані LSEG і Kpler.

Таким чином, Китай вже отримав три партії СПГ із російського заводу Arctic LNG 2 обсягом понад 386 тис. куб. м. Ще два газовози з російським газом вже на підході до Beihai LNG – це Buran і Iris, які транспортують по 174 тис. кубометрів СПГ кожен. За даними ICIS, прибуття Buran очікується 13 вересня.

Зазначається, що російський проект Arctic LNG 2, який розрахований на виробництво 19,8 млн тонн СПГ на рік, давно перебуває під західними санкціями та від початку серпня 2024 року намагався знайти ринок збуту для своєї продукції. Врешті, із серпня 2025 року покупцем газу з цього терміналу став Китай, попри загрозу вторинних санкцій США.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що пріоритет президента Дональда Трампа – завершити війну РФ-Україна без ширших збоїв на енергоринках, відповідаючи на запитання про закупівлі Китаєм підсанкційних російських партій LNG.

Раніше повідомлялось, що найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" підтвердив перше постачання СПГ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до Китаю.