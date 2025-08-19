Євросоюз збільшив імпорт російського газу морем: Росія заробила за пів року 4,5 мільярда євро

У першому півріччі 2025 року країни Євросоюзу імпортували скраплений природний газ (СПГ) із Росії вартістю 4,48 млрд євро, що значно більше, ніж у першому півріччі минулого року (3,47 млрд євро).

Загалом за перші шість місяців цього року Євросоюз імпортував ЗПГ на суму близько 26,9 млрд євро, більше половини палива надійшла зі США (на суму близько 13,7 млрд євро), повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Євростат.

За даними Єврокомісії, у 2024 році США були найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС: на їхню частку припадало майже 45% від загального обсягу імпорту.

Нагадаємо, санкції щодо російського газу поширюються лише на трубопровідний та передбачають винятки для Угорщини та Словаччини, які досі отримують газ із РФ через продовження газогону "Турецький потік". Заборони на імпорт скрапленого природного газу з Росії до ЄС немає.

Як повідомлялося, у червні Єврокомісія ухвалила законодавчу пропозицію, яка передбачає поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

За оцінками Єврокомісії, загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.