Санкції не працюють: Росія заробляє мільярди євро на торгівлі з Європою та США, – Reuters

Через понад три роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, США та Європейський Союз досі імпортують російські енергоносії та товари на мільярди євро, починаючи від скрапленого природного газу до збагаченого урану.

Про це пише Reuters.

Євросоюз запровадив різні обмеження на імпорт та експорт кількох категорій товарів, що призвело до скорочення експорту до Росії на 61% та імпорту з Росії на 89% між першим кварталом 2022 року та другим кварталом 2025 року, згідно з останніми даними Євростату.

У другому кварталі 2025 року експорт ЄС до Росії збільшився, а імпорт зменшився, перетворивши дефіцит торговельного балансу на профіцит у розмірі 0,8 млрд євро.

Однак ЄС продовжує закуповувати нафту, нікель, природний газ, добрива, чавун та сталь у Росії.

Чотири роки тому Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до ЄС, але заборона Євросоюзу на імпорт російської сирої нафти морським шляхом зменшила її частку до 2,01% у 2025 році з 28,74% у 2021 році.

Частка імпорту нафти з Росії впала з 29% у першому кварталі 2021 року до лише 2% у другому кварталі 2025 року.

Частка Росії в імпорті природного газу до ЄС впала до 12% у другому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021 року.

У цей період частка Норвегії (+10%) зросла найбільше, але Алжир (+2%) став найбільшим партнером ЄС, на який припадає 27% імпорту природного газу блоку.

Росія досі поставляє газ до деяких країн Євросоюзу, таких як Угорщина та Болгарія, через підводний газопровід "Турецький потік" із Туреччини.

Вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії до ЄС значно зросла між першим кварталом 2021 року та другим кварталом 2022 року через різке зростання цін.

Однак частка Росії в імпорті скрапеного газу до ЄС зменшилася до 14% у другому кварталі 2025 року з 22% у першому кварталі 2021 року.

США були найбільшим постачальником зрідженого газу до Європи в другому кварталі цього року, а їхня частка досягла 54%.

Частка Росії в імпорті заліза та сталі до країн поза ЄС впала до 6% у другому кварталі 2025 року з 18% чотири роки тому.

Станом на другий квартал 2025 року Росія залишалася найбільшим експортером добрив до 27 країн ЄС, а її частка на цьому ринку зросла до 34% з 28% за останні чотири роки.

У травні Європейський парламент проголосував за запровадження заборонних тарифів на імпорт російських добрив, але вони будуть запроваджені лише поетапно, і ще зарано оцінювати їхній ймовірний вплив на ринок.

Імпорт США з Росії впав до $2,50 млрд у першій половині 2025 року з $14,14 млрд чотирма роками раніше, згідно з даними Бюро перепису населення США та Бюро економічного аналізу США. Із січня 2022 року США імпортували російських товарів на $24,51 млрд.

Минулого року США імпортували російських добрив на суму близько $1,27 млрд, що дещо більше, ніж $1,14 млрд у 2021 році.

США імпортували збагачений уран і плутоній з Росії на суму близько $624 млн у 2024 році, що менше, ніж $646 млн у 2021 році.

Росія експортувала паладій до США приблизно на $878 млн у 2024 році, що менше, ніж $1,59 млрд у 2021 році.

Як повідомлялося, нові умови для запровадження санкцій проти Росії, які президент США Дональд Трамп висунув партнерам по НАТО, нереалістичні, і адміністрація американського президента це усвідомлює, писало видання The New York Times. Зокрема, Трамп закликав усі країни НАТО запровадити тарифи у розмірі 50-100% на імпорт товарів з Китаю. Крім того, він заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО погодяться зробити те саме, і припинять купувати російську нафту.

Нагадаємо, ЄС також продовжує роботу над 19 пакетом санкцій проти Росії, який передбачає додаткові обмеження на експорт російської нафти, щодо "тіньового флоту" та фінансової системи РФ.