США заборонили "Бєлавіа" літати на лайнерах Boeing до Росії, Ірану та Північної Кореї

США, які нещодавно скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", заборонили їй літати на лайнерах Boeing до Росії через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

Аналогічні обмеження стосуються польотів до Ірану, Північної Кореї, Сирії та Куби, оскільки ці країни входять до американського списку держав-спонсорів тероризму, пише The Moscow Times із посиланням на роз'яснення Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США.

"Бєлавіа" також не може літати на Boeing до окупованих Росією регіонів України: Криму та самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

У разі необхідності в будь-яких таких рейсах потрібно буде отримати спеціальний дозвіл від США. Крім того, виключені з-під санкцій лайнери не можна використовувати для перевезення товарів, які підпадають під американські експортні обмеження. До таких належать "будь-які предмети, призначені для підтримки війни Росії проти України".

Нагадаємо, США запровадили санкції проти авіакомпанії "Бєлавіа" в серпні 2023 року. Перевізник також перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Проте у вересні 2025 року представник президента США Джон Коул під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком заявив, що США скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

США пом'якшили санкції проти "Бєлавіа" в обмін на визволення 52 політв'язнів. Із-під обмежень було виведено вісім літаків Boeing 737, що належать компанії: їм дозволили виконувати міжнародні рейси та проходити технічне обслуговування. У чорному списку залишився лише борт Boeing 767 із реєстраційним номером EW001PA. При цьому з "Бєлавіа" зняли заборону на закупівлю комплектуючих для західних лайнерів.

Наразі перевізник продовжує здійснювати рейси до Росії, використовуючи Boeing 737, Embraer 195, Embraer 175 та Airbus A330.