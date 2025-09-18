РУС
Санкции против РФ: Европа давит на Трампа, но получает встречные требования, - The Wall Street Journal

США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

Европейские правительства призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России, однако он ответил встречными требованиями - остановить закупки российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, ЕС отложил новый пакет санкций против России, чтобы найти способ сделать его более жестким.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие ограничения коснутся банковского сектора РФ, крипторынка и энергетики.

Осведомленные источники сообщают, что Трамп призвал европейцев использовать замороженные в Бельгии российские активы, хранящиеся там с начала полномасштабной войны. Администрация США публично поддержала эту идею, впрочем, для ЕС она долгое время оставалась неприемлемой из-за опасений потерять статус надежного финансового центра.

Вызовы со стороны Вашингтона в очередной раз подсветили проблемы Евросоюза в выработке единой стратегии против Кремля. Предыдущие санкционные пакеты не достигли желаемого эффекта, поставки американского оружия буксуют, а энергетическая зависимость части стран от РФ до сих пор сохраняется.

Некоторые дипломаты считают, что Трамп выдвинул заведомо нереалистичные требования, чтобы избежать дополнительного давления на Россию.

Выполнить призывы Трампа - полностью прекратить покупать российскую нефть, а также ввести жесткие санкции против Китая и Индии - для Европы крайне сложно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение ЕС полностью отказаться от импорта российских нефти и газа до 2027 года. В то же время попытки ускорить этот процесс могут натолкнуться на сопротивление Венгрии и Словакии, которые остаются зависимыми от российских энергоносителей. Зато близкие отношения премьера Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом могут усилить готовность Будапешта к компромиссам.

Евросоюз также отказался от идеи тарифов против Индии и Китая, отдав предпочтение санкциям против компаний и посредников, которые обходят ограничения. В новый пакет войдут китайские фирмы, тогда как дополнительных мер против индийских предприятий не планируется, ведь Брюссель продолжает переговоры о соглашении о свободной торговле с Нью-Дели.

Европейские лидеры уже давно призвали Трампа применить более жесткие санкции против России и ее сторонников, тогда как их собственные страны продолжают покупать российские энергоносители и позволяют отдельным банкам РФ иметь доступ к системе SWIFT - глобальной сети финансовых транзакций с центром в Бельгии. ЕС также избегает так называемые вторичные санкции против государств, которые финансируют военные усилия Москвы.

ЕС ввел ряд финансовых, энергетических и экономических ограничений и существенно сократил импорт российского газа. В то же время их выполнение остается слабым.

Сам Трамп до сих пор не воплотил в жизнь собственные давние угрозы относительно новых карательных мер против России, хотя иногда и усиливал риторику после особенно кровавых атак Москвы против украинских гражданских. Он, впрочем, ввел 50% пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки огромных объемов российской нефти.

Столицы ЕС продолжают покупать энергоносители как напрямую, так и косвенно - на сумму около 27 миллиардов долларов в 2024 году. В прошлом году их импорт российского сжиженного газа резко вырос. Они не готовы провоцировать торговую войну с Китаем, который остается критически важным экспортным рынком.

Пока ЕС пытается согласовать санкционный ответ, он также рассматривает вариант использования части из 300 миллиардов долларов замороженных активов российского Центробанка. До сих пор европейские правительства направляли только проценты от этих депозитов на финансирование обороны Украины. Но с ростом стоимости войны подходы меняются.

Основную часть этих средств составляют европейские, американские и британские гособлигации, хранящиеся в системе Euroclear - европейском депозитарии ценных бумаг в Бельгии. Брюссель теперь рассматривает возможность разблокировать часть денег уже со следующего года.

По одному из вариантов, Европа фактически одолжит эти средства Украине, беря на себя обязательства компенсировать любые потери Euroclear. Если Россия после завершения войны не выплатит Украине репарации, ЕС просто сохранит действие санкций, чтобы избежать выбора между конфискацией активов или собственными выплатами Euroclear. Санкции запрещают Euroclear возвращать активы России.

"Этот фонд станет фактически свободной и безлимитной подпиской на вооружение", - сказал один из чиновников, вовлеченных в переговоры. Россия уже предупредила, что ответит на конфискацию активов, в частности путем захвата собственности европейских компаний, которые до сих пор работают в России.

Трамп ставить умови ЕС, які ті не в змозі виконати. Давить Україну та зняти санкції з Рф - то є план Трампа. Все інше від рудого гада- потужне балабольство.
18.09.2025 07:19
+6
Старий пирдун , рудий блазень Трампидло, начальник Білого дурдому і його команда не введуть проти кацапського свинорейху ніяких санкцій. Вони просто боягузи, яких до маразматика Трампидла ніколи не було в історії США Рудий блазень, хворіючий деменцією, до того не памятає, що робив вчора, як приклад, вчора це старе доробало кукурікало, що найвеличніший - диктатор, який не має ніяких повноважень, а сьогодні старий ідіот Трампидло кукурікає, що він такого не говорив.В принципі старий дебіл Трампидло - це проблема американців, А що стосується зовнішньої політики США, то старий маразматик Трампидло такого накрутив, що більшість країн світу перестали вважати США супердержавою.
18.09.2025 07:40
+5
Деньги ,деньги. Всё остальное вторично,
18.09.2025 07:13
вбити еконіміку-виробництво ЄС і посадити на свої енергоресурси.
показать весь комментарий
18.09.2025 07:31
Майстерна гра тампона. Немає там ніяких санкцій, ніякого жопного тиску, ніяких мит. То гра в одні ворота старої ************-бариги-бандюка. Воно говорить на рівні тупого учня середньої школи, так і читає, мабуть, а от навчилося за життя вибудовувати многоходовочки в голові.
Ниций, спідтишка, б'є слабшого під дих, патологічно підозрілий боягуз - піз діл.
18.09.2025 08:58
Звісно, що не взмозі, бо стурбованим єврокуколди дуже хочеться вільно торгувати зі спонсорами війни. Ви там воюйте, а ми тут вільну торгівлю з індією підпишемо.
показать весь комментарий
Хоч трамп і паскуда, але його вимоги до Європи правильні!!
показать весь комментарий
18.09.2025 07:22
Ви вірите, що Орбан та Фіцо, наприклад, перестануть закупляти енергоносії у свого шефа пуйла? Та введуть санкції проти Китаю та Індії? Це не вимоги, це понти...
показать весь комментарий
18.09.2025 07:52
Всі ці вимоги не для ослаблення кацапів, а для покращення позиції Трампа у торгівельній війні з Китаєм та Індією. А стосовно нафти та газу, то США просто хочуть прибрати конкурента, щоб майже монопольно контролювати енергоринок ЄС і цим самим ослабити і їх. Жорсткий бізнес і нічого особистого.
18.09.2025 08:07
Вас так сильно турбують позиції трампа у відносинах з китаєм та індієй...!?
Мене більше турбує доля моєї країни- України ! Тому, все що на користь нам- це добре, а що не на користь, то погано. Торгові відносини Європи з кацапляндієй- це дуже погано і їх потрібно звести до нуля.
показать весь комментарий
А тобі так складно зрозуміти, що покращення позицій Трампа означає послаблення позицій ереф та її спонсорів з Китаю та Індії? Це ж як 2+2.
показать весь комментарий
Перекидають гарячу жарину один одному
18.09.2025 07:40
Мабуть треба ограничувати вік політиків, бо маразматики роблять жахливі речі для світу.
Україна має показати приклад світу і проголосувати закон про граничний вік для политиків 70 років. А потім нехай йдуть на пенсію
показать весь комментарий
США вже давно стали "аутсайдером", і "їдуть" на старому авторитеті "світового поліцейського"... Економічно США програють... І не тому, що у них немає технічного прогресу, чи нестача корисних копалин... Головна проблема - у "виробничих силах"... Після І та ІІ Світових воєн США "піднялися" за рахунок напливу емігрантів, що виїжджали з розореної війнами, Європи. Їхали саме ініціативні, які не боялися ризику "почать все "з нуля"... А зараз такого НЕМАЄ... Навпаки, з"явилися два фактори, які розвитку заважають... Перший - системний. Це "велфер". За останні кілька десятків років у США виросла і сформувалася ціла соціальна група "захребетників", які ні дня, в житті, не працювали. В Індії та Китаї не тільки немає таких "захребетників" - у них і пенсії отримують обмежені групи людей (переважно, держслужбовці). Оце головний фактор, який робить США НЕКОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИМИ, порівняно з Індією, та Китаєм. КОГО вони поставлять до станка? "Бомжів", що не звикли до регулярної праці?! Та вони на зборі пляшок і макулатури, більше зароблять...
Крім того, політика Трампа, по "боротьбі з емігрантами", теж впливає... Ніхто не поїде в країну, в якій влада діє по принципу: "Сьогодні - "два", завтра - "півтора", а післязавтра і сама не знаю..."
показать весь комментарий
Європейці ще сподіваються , що велика війна якось їх не торкнеться, пронесе .
Наївні, якщо вони і справді на це сподіваються, як і інши країни.
показать весь комментарий
18.09.2025 08:00
А хтось сумнівався, що Трумп це банальний барига, торгаш без правил?
18.09.2025 08:16
Щось мені здається, що Донні мавпує х/йла. Європа виконає умови - з'являться нові. Це ж працює.
18.09.2025 08:20
Трамп вимагає ввести справжні, не фейкові санкції. Європа цього ніколи не зробить.
18.09.2025 09:17
А що заважає зробити це самому і потім натиснути на Європу, як з тарифами? Важелів достатньо - торгівля, зброя. Щось згадалось про танцюриста і cojones. Колись було достатньо збитого південнокорейського літака. А зараз так зручно перекладати відповідальність на іншого (це стосується обох сторін), давати 2 тижні, 50 днів.
показать весь комментарий
Європа ніколи не виконає ці вимоги, бо їй вигідно торгувати зі спонсорами Росії.
показать весь комментарий
Європа тисне на Трампа, але отримує зустрічні вимоги...

Трамп , як адвокат Путіна, а, можливо, як стверджує президент Португалії, і агент Кремля, у своєму "миротворінні" об'єктивно/фактично на стороні агресора і тому вимушений петляти, видумувати все нові і нові ходи прикриття, творити димові завіси пустої риторики...
18.09.2025 08:26
Європа дуже хитровимахана. Тому такі умови
18.09.2025 08:30
Це Трамп з Орбаном дуже хитрі.
18.09.2025 09:30
Орбан продовжує підтримувати Московію и показує пальцем на США. В Трамп говорить що він введе санкції проти Московії, коли Орбан та Фіцо відмовляться від російської нафти.
18.09.2025 09:28
