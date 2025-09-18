Санкции против РФ: Европа давит на Трампа, но получает встречные требования, - The Wall Street Journal

Европейские правительства призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России, однако он ответил встречными требованиями - остановить закупки российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщалось, ЕС отложил новый пакет санкций против России, чтобы найти способ сделать его более жестким.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будущие ограничения коснутся банковского сектора РФ, крипторынка и энергетики.

Осведомленные источники сообщают, что Трамп призвал европейцев использовать замороженные в Бельгии российские активы, хранящиеся там с начала полномасштабной войны. Администрация США публично поддержала эту идею, впрочем, для ЕС она долгое время оставалась неприемлемой из-за опасений потерять статус надежного финансового центра.

Вызовы со стороны Вашингтона в очередной раз подсветили проблемы Евросоюза в выработке единой стратегии против Кремля. Предыдущие санкционные пакеты не достигли желаемого эффекта, поставки американского оружия буксуют, а энергетическая зависимость части стран от РФ до сих пор сохраняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа не могут прийти к согласию по введению более жестких санкций против РФ, - WSJ

Некоторые дипломаты считают, что Трамп выдвинул заведомо нереалистичные требования, чтобы избежать дополнительного давления на Россию.

Выполнить призывы Трампа - полностью прекратить покупать российскую нефть, а также ввести жесткие санкции против Китая и Индии - для Европы крайне сложно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение ЕС полностью отказаться от импорта российских нефти и газа до 2027 года. В то же время попытки ускорить этот процесс могут натолкнуться на сопротивление Венгрии и Словакии, которые остаются зависимыми от российских энергоносителей. Зато близкие отношения премьера Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом могут усилить готовность Будапешта к компромиссам.

Евросоюз также отказался от идеи тарифов против Индии и Китая, отдав предпочтение санкциям против компаний и посредников, которые обходят ограничения. В новый пакет войдут китайские фирмы, тогда как дополнительных мер против индийских предприятий не планируется, ведь Брюссель продолжает переговоры о соглашении о свободной торговле с Нью-Дели.

Европейские лидеры уже давно призвали Трампа применить более жесткие санкции против России и ее сторонников, тогда как их собственные страны продолжают покупать российские энергоносители и позволяют отдельным банкам РФ иметь доступ к системе SWIFT - глобальной сети финансовых транзакций с центром в Бельгии. ЕС также избегает так называемые вторичные санкции против государств, которые финансируют военные усилия Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США запретили "Белавиа" летать на лайнерах Boeing в Россию, Иран и Северную Корею

ЕС ввел ряд финансовых, энергетических и экономических ограничений и существенно сократил импорт российского газа. В то же время их выполнение остается слабым.

Сам Трамп до сих пор не воплотил в жизнь собственные давние угрозы относительно новых карательных мер против России, хотя иногда и усиливал риторику после особенно кровавых атак Москвы против украинских гражданских. Он, впрочем, ввел 50% пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки огромных объемов российской нефти.

Столицы ЕС продолжают покупать энергоносители как напрямую, так и косвенно - на сумму около 27 миллиардов долларов в 2024 году. В прошлом году их импорт российского сжиженного газа резко вырос. Они не готовы провоцировать торговую войну с Китаем, который остается критически важным экспортным рынком.

Пока ЕС пытается согласовать санкционный ответ, он также рассматривает вариант использования части из 300 миллиардов долларов замороженных активов российского Центробанка. До сих пор европейские правительства направляли только проценты от этих депозитов на финансирование обороны Украины. Но с ростом стоимости войны подходы меняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение вторичных санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения, было бы выстрелом в десятку, - Науседа

Основную часть этих средств составляют европейские, американские и британские гособлигации, хранящиеся в системе Euroclear - европейском депозитарии ценных бумаг в Бельгии. Брюссель теперь рассматривает возможность разблокировать часть денег уже со следующего года.

По одному из вариантов, Европа фактически одолжит эти средства Украине, беря на себя обязательства компенсировать любые потери Euroclear. Если Россия после завершения войны не выплатит Украине репарации, ЕС просто сохранит действие санкций, чтобы избежать выбора между конфискацией активов или собственными выплатами Euroclear. Санкции запрещают Euroclear возвращать активы России.

"Этот фонд станет фактически свободной и безлимитной подпиской на вооружение", - сказал один из чиновников, вовлеченных в переговоры. Россия уже предупредила, что ответит на конфискацию активов, в частности путем захвата собственности европейских компаний, которые до сих пор работают в России.