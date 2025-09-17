РУС
Введение вторичных санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения, было бы попаданием в десятку, - Науседа

Как сделать санкции более эффективными? Науседа ответил

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Европейский Союз при рассмотрении нового пакета санкций включит туда вторичные санкции против стран, помогающих Москве их обходить, это будет "выстрелом в десятку".

Он отметил, что президент США Трамп вполне справедливо обратил внимание на вторичные санкции.

"Наши санкции, возможно, были эффективными, я говорю о санкциях Европейского союза, однако их слабое место всегда проявляется во вторичном эффекте - это государства, которые помогают обходить эти санкции. Применение вторичных санкций было бы действительно выстрелом в десятку", - сказал Науседа.

По словам лидера Литвы, цель состоит в том, чтобы сделать санкции еще более эффективными. Так он прокомментировал отложение презентации 19-го пакета санкций против РФ.

"Европейская комиссия взяла минуту на паузу, чтобы сделать этот 19-й пакет санкций еще более эффективным и согласовать его с предложениями США", - отметил президент.

Поки б"ють у молоко - всім лячно наїхати на Китай
17.09.2025 14:30 Ответить
Від цього Наеди нічого не залежить. Тому він може базікати що завгодно. Хитрожопі ніколи не почнуть економічну війну проти Китаю та Індії.
17.09.2025 14:49 Ответить
Правду дядя каже: особливо Китай сприйняв би це болісно. Як вони завили, коли Польща заблокувала свій кордон з Білоруссю в т.ч. від китайозерного ширпотребу? Швидко "Захід-2025" згорнули кацапи і не пікнули!
17.09.2025 15:06 Ответить
 
 