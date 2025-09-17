Введение вторичных санкций против стран, помогающих РФ обходить ограничения, было бы попаданием в десятку, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Европейский Союз при рассмотрении нового пакета санкций включит туда вторичные санкции против стран, помогающих Москве их обходить, это будет "выстрелом в десятку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Он отметил, что президент США Трамп вполне справедливо обратил внимание на вторичные санкции.

"Наши санкции, возможно, были эффективными, я говорю о санкциях Европейского союза, однако их слабое место всегда проявляется во вторичном эффекте - это государства, которые помогают обходить эти санкции. Применение вторичных санкций было бы действительно выстрелом в десятку", - сказал Науседа.

По словам лидера Литвы, цель состоит в том, чтобы сделать санкции еще более эффективными. Так он прокомментировал отложение презентации 19-го пакета санкций против РФ.

"Европейская комиссия взяла минуту на паузу, чтобы сделать этот 19-й пакет санкций еще более эффективным и согласовать его с предложениями США", - отметил президент.

