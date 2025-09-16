ЄС відклав 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб синхронізувати дії з G7, – Bloomberg

Єврокомісія відклала представлення 19-го пакета обмежень, щоб синхронізувати свій підхід з партнерами з "Великої сімки" (G7) після нових вимог президента США Дональда Трампа.

За даними учасників переговорів, G7 підготує новий санкційний пакет і прагне узгодити текст протягом двох тижнів, ЄС паралельно розглядає адресні обмеження проти компаній з Індії та Китаю, які сприяють торгівлі російською нафтою, повідомляє Bloomberg.

Трамп раніше заявив, що готовий до "значних" санкцій проти російської нафти, якщо Європа відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії, а також запровадить мита на імпорт товарів з Китаю та Індії у розмірі 50-100%.

Однак країни ЄС не зможуть швидко виконати всі вимоги президента США Дональда Трампа, які він висунув для посилення американських санкцій проти Росії, писало Politico із посиланням на європейських дипломатів.

The New York Times вказувало, що висунуті Трампом умови для запровадження санкцій проти Росії нереалістичні, і адміністрація американського президента це усвідомлює.

ЄС раніше відклав повну відмову від російського газу до кінця 2027 року та надав тимчасові винятки для Угорщини й Словаччини щодо імпорту нафти трубопроводом. Попри це, частка російської нафти в імпорті блоку торік знизилася до близько 3% проти 27% до повномасштабного вторгнення.

За повідомленнями джерел, обговорюваний 19-й пакет може включати санкції проти приблизно пів десятка російських банків і енергокомпаній, платіжних та карткових систем, криптобірж, а також додаткові обмеження на нафтоторгівлю.