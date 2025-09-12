Велика Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" Росії

Велика Британія оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, націлений на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.

До британських санкційних списків також потрапили компанії та фізичні особи, що постачають РФ електроніку, хімікати й вибухові речовини для виробництва зброї, повідомляє Reuters.

Зокрема, санкції запровадили щодо 70 суден, які використовують для транспортування російської нафти, а також 30 компаній та фізичних осіб, серед них одна компанія з Китаю і одна – з Туреччини.

Британський уряд назвав такий крок відповіддю на посилення ракетно-дронових атак РФ проти України останніми місяцями та порушення повітряного простору НАТО над Польщею.

Під час візиту до Києва очільниця МЗС Єветт Купер заявила, що міжнародне посилення економічного тиску має перекрити критичні грошові потоки Кремлю й доповнює безпекову підтримку України.

Раніше повідомлялось, що Японія з 13 вересня зменшить максимальну ціну на російську нафту, за якої японським компаніям дозволяється надавати послуги для її транспортування, з $60 до $47,6 за барель.