Японія приєдналася до рішення ЄС про зниження ліміту ціни на російську нафту

Японія з 13 вересня зменшить максимальну ціну на російську нафту, за якої японським компаніям дозволяється надавати послуги для її транспортування, з $60 до $47,6 за барель.

Про це рішення оголосив головний секретар уряду країни Йосімаса Хаясі, повідомляє Reuters.

За його словами, обмеження максимальної ціни на російську нафту стане частиною нових санкцій проти Росії, яка також передбачають нові замороження активів та експортні обмеження щодо російських та низки іноземних структур.

Водночас в уряді Японії зазначили, що зниження ліміту ціни не вплине на закупівлі нафти Японією. Токіо домовився з іншими країнами G7 про поступове згортання імпорту російської нафти, а чинний виняток стосується лише суміші Sakhalin Blend як побічного продукту LNG-проєкту "Сахалін-2", що критично важливий для країни та забезпечує близько 9% її імпорту LNG. Операції, пов’язані з цим проєктом, звільнені від дії цінової стелі.

Читайте також: Українські дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Росії, – росЗМІ

За даними Мінфіну, у січні-липні Японія ввезла з РФ приблизно 599 тис. барелів нафти, що становить 0,1% загального імпорту. Зниження порогу до $47,60 синхронізує позицію Японії з липневим рішенням ЄС у межах його 18-го пакета санкцій.

Раніше повідомлялось, що доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у серпні 2025 року зменшилися на $0,92 млрд (на 6,4%), порівняно з липнем, – до $13,51 млрд.