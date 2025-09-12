Українські дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Росії, – росЗМІ

Вночі 12 вересня понад 30 українських безпілотників атакували Ленінградську область.

Під удар потрапив порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб РФ, повідомляє The Moscow Times.

За словами губернатора області Олександра Дрозденка, внаслідок атаки виникло займання на одному з суден та на насосній станції. Він також запевнив, що загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.

Порт Приморськ розташований у Виборзькому районі та є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Через нього експортують російську нафту та дизпаливо. На території порту розташовані 18 резервуарів для нафти по 50 тис. тонн кожен, ємності для світлих нафтопродуктів і резервуари аварійного скидy. Порт приймає танкери дедвейтом до 150 тис. тонн, річний вантажообіг – близько 58 млн тонн.

Крім того, через атаку дронів в аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі вводили план 'Ковьор', аеропорт тимчасово припиняв обслуговувати літаки. Загалом було затримано 28 рейсів, скасовано 13, ще 11 літаків пішли на запасні аеродроми. Також на ніч призупиняли роботу аеропортів Іваново, Пскова, Ярославля та Калуги.

МО РФ заявило, що за ніч над територією країни збито і перехоплено 221 БПЛА. Найбільше – над Брянською областю (85). Також повідомляють про збиття над Смоленською (42), Ленінградською (28), Калузькою (18), Новгородською (14), Московською та Орловською (по 9) областями. Атаки фіксували в Бєлгородській, Ростовській, Тверській, Псковській, Тульській та Курській областях.

Раніше повідомлялось, що через ударів українських дронів по НПЗ, дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.