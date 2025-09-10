Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Дефіцит бензину в Росії охопив вже понад 20 регіонів

Дефіцит бензину в Росії, який наприкінці серпня фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в тимчасово окупованому Криму, у вересні поширився ще на 10 регіонів.

За даними Незалежного паливного союзу РФ, тепер дефіцит пального відчувається ще в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській й Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані, повідомляє The Moscow Times.

Перебої з постачаннями пального також фіксують в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці. Через проблеми з відвантаженнями бензину А-92 та А-95 частина незалежних АЗС у регіонах тимчасово закрилася або працює нерегулярно.

"Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", – визнав член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми Дмитро Тортєв.

Він зауважив, що дефіцит, який спочатку фіксували у віддалених регіонах, поступово поширюється європейською частиною Росії.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників протягом останніх тижнів вивівели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.

На цьому тлі біржові ціни на бензин спочатку року зросли на 40–50% і в серпні оновили історичні максимуми – до 72,6 тис. руб. за тонну А-92 та 82,2 тис. руб. за тонну А-95. Станом на 9 вересня, за даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, А-92 торгувався на рівні 71,8 тис. руб. за тонну, А-95 – 79 тис. руб., при цьому попит перевищує пропозицію, а виставлені лоти розкупають миттєво.

На цьому тлі уряд РФ доручив нафтокомпаніям запускати резервні потужності та коригувати графіки планових ремонтів, а також перейшов до ручного регулювання залізничних перевезень пального. Паралельно з цим, для стабілізації ситуації продовжено ще на два місяці заборону експорту нафтопродуктів.