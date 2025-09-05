Українські дрони знову атакували найбільший НПЗ "Роснєфті" (оновлено)

У ніч на 5 вересня Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу.

На території підприємства виникла масштабна пожежа, що підверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS, детальні наслідки ураження уточнюються, повідомили СБС у Telegram.

Рязанський НПЗ знаходиться на відстані понад 470 км від державного кордону України, це один із чотирьох найбільших російських НПЗ з річною потужністю переробки 17,1 млн тонн нафти (близько 6,1% від загального обсягу нафтопереробки в РФ).

Раніше російська влада заявила, що у ніч на 5 вересня Рязанську область в РФ атакували вісім українських безпілотників. Губернатор регіону Павло Малков традиційно запевнив, що всі вони були збиті силами ППО та засобами радіоелектронної боротьби, а житлові будинки та інфраструктура не пошкоджені, повідомляє The Moscow Times.

Водночас чиновник додав, що триває "ліквідація наслідків" нібито падіння уламків на одному з промислових підприємств.

Мешканці ж Рязані розповіли російському медіа Shot, що близько другої години ночі чули кілька гучних вибухів на південній околиці міста. Після цього в небі з’явилая заграва від пожежі, а зранку було видно стовп густого чорного диму.

За даними іншого російського видання Astra, загорівся Рязанський нафтопереробний завод. Український моніторинговий канал Supernova+, проаналізувавши фото та відео, припустив пошкодження однієї з установок первинної переробки сировини.

До цього Рязанський НПЗ вже зазнавав атаки 2 серпня, після чого довелося зупинити дві з трьох установок первинної переробки, повідомляло агентство Reuters. Завод потужністю 13,8 млн тонн на рік належить "Роснєфті", є найбільшим у компанії та постачає пальне, зокрема, до московського регіону.

Читайте також: Світові ціни на нафту зростають через ризики нових українських ударів по експорту з Росії, – Reuters

Україна від серпня регулярно атакує російські НПЗ, завдавши вже десятків ударів по Новокуйбишевському, Афіпському, Саратовському, Новошахтинському, Ухтинському, Волгоградському, Сизранському та інших підприємствах. Через безперервні нальоти, за повідомленнями, було зупинено 15–20% потужностей нафтопереробки, що означає втрату понад 1 млн барелів пального на добу. Це призвело до зростання цін на бензин, дефіциту та навіть повної відсутності пального в окремих регіонах Росії.

На цьому тлі уряд РФ доручив нафтовим компаніям запускати резервні потужності, коригувати програми планових ремонтів і в ручному режимі регулювати перевезення пального залізницею. Для стабілізації ситуації також на два місяці подовжено заборону на експорт пального.

Раніше повідомлялось, що атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters.