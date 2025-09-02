БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світові ціни на нафту зростають через ризики нових українських ударів по експорту з Росії, – Reuters

Світові ціни на нафту зростають на тлі українських ударів по Росії

У вівторок ціни на нафту зростають через побоюваннях нових перебоїв у постачанні сировини на світові ринки через удари українських безпілотників по інфраструктурі для російського експорту.

Вранці еталонний сорт нафти Brent дорожчав на 0,6% – до $68,55 за барель, ціна американської нафти WTI зростала на 1,64% – до $65,06%, повідомляє Reuters.

"Ціни на нафту короткостроково зростають завдяки перспективі неминучого послаблення ФРС, що відроджує настрої попиту", – зауважила старша аналітикиня компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Водночас останні атаки українських БпЛА зупинили потужності, що забезпечували щонайменше 17% переробки нафти в РФ, або близько 1,1 млн барелів на добу, зауважує Reuters. При цьому, на тлі продовження активних бойових дій, Київ заявляє про плани нових ударів в глибину Росії.

"Поточні ризики для енергетичної інфраструктури в Росії залишаються високими. Україна завдала ударів по ще більшій кількості російських нафтопереробних заводів протягом вихідних, посилюючи свої атаки на інфраструктуру", – заявив у своїй записці Деніел Хайнс, старший стратег з сировинних товарів ANZ.

Читайте також: В уряді Індії відповіли на вимогу США зменшити імпорт російської нафти

Наразі інвестори також очікують результатів засіданням ОПЕК+, що відбудеться у неділю та на якому будуть обговорюватись подальші кроки зі збільшення видобутку, тоді як геополітичний фон посилюють заяви Китаю про "новий світовий порядок" і тарифний тиск США на Індію – одного з найбільших покупців російської нафти.

Раніше повідомлялось, що атаки українських дронів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ, – Reuters.

нафта (5009) росія (15008) Україна (60) атака (22) дрони (459) Удари по РФ (2)
Через діяльність пуйла ціни зростають , а не удари ЗСУ.
02.09.2025 10:49
Не зважаючи на це, бити треба продовжувати. Інші екпортери зарад відреагують, підвищать добичу, та ціни підуть вниз. А рашка нехай горить.
02.09.2025 10:50
ну що руде дурко чи є в України козирі ? стікаюча кров'ю Україна диктує світові ціни на нафту !
02.09.2025 11:02
Зараз ,,партнери,, підсуєтяться та нажмуть на Україну забороною обстрілів російських терміналів.
02.09.2025 11:28
Проплачені кацапськи статейки🤮
