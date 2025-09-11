Євросоюз готує санкції проти китайських НПЗ

Європейська Комісія розглядає можливість включення низки незалежних китайських нафтопереробних заводів до 19 пакету санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на анонімних офіційних осіб ЄС, передає enkor.

Як повідомляється, новий пакет обмежень може бути запропонований вже 12 вересня після повернення делегації Європейського Союзу з перемовин щодо санкцій у Вашингтоні.

Санкційний список планується розширити за рахунок компаній із третіх країн, які допомагають Росії обходити західні обмеження, – від невеликих фірм-посередників до діючих підприємств. Очікується, що в пропозицію також увійдуть банки із двох країн Центральної Азії.

Як зазначають джерела, з літа Євросоюз вивчає діяльність деяких китайських НПЗ на предмет можливих закупівель російської нафти через "тіньовий флот", що перебуває під санкціями. Для ухвалення нових обмежень буде потрібно одноголосне схвалення всіх держав-членів ЄС.

Раніше ЄС включив до 18 пакету санкцій два китайські банки й великий індійський НПЗ Nayara Energy у Вадинарі.

Видання Financial Times із посиланням на обізнані джерела повідомляло, що президент США Дональд Трамп вимагав від країн Євросоюзу запровадити 100% мита на товари з Китаю й Індії у відповідь на купівлю ними російської нафти. За даними FT, ця вимога була озвучена на зустрічі високопоставлених американських і європейських чиновників у Вашингтоні.

Як уточнив один зі співрозмовників FT, США готові запровадити аналогічні мита проти покупців російських енергоресурсів, але лише за умови підтримки з боку європейських партнерів. Інший американський чиновник підтвердив, що Вашингтон "віддзеркалить" будь-які мита, які ЄС запровадить щодо Китаю й Індії.

Як повідомлялося, раніше Державний банк Індії (SBI) припинив обробку платежів для нафтопереробної компанії Nayara Energy, щоб уникнути потенційних обмежень з боку США та Європейського Союзу.

Наприкінці серпня індійська компанія Oil and Natural Gas Corporation – найбільша нафтогазова компанія країни – заявила, що її нафтопереробні установки продовжуватимуть купувати російську нафту, якщо вона буде доступна за економічно вигідними цінами.

До того міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Індія наживається на закупівлі російської нафти під час війни в Україні і Вашингтон вважає цю ситуацію неприйнятною. Через це США підвищили мита на індійські товари до 50%. Втім, наразі Індія не планує значно зменшувати імпорт нафти з Росії, свідчать дані Reuters.

У серпні китайські НПЗ різко наростили купівлі російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.